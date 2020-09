Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A pontversenyben vezető, hatszoros világbajnok nagy fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót.","shortLead":"A pontversenyben vezető, hatszoros világbajnok nagy fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót.","id":"20200926_Hamilton_indulhat_az_elrol_Szocsiban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1966f1-35a1-4678-a35c-f32de88506e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200926_Hamilton_indulhat_az_elrol_Szocsiban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:37","title":"Hamilton indulhat az élről Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szeptember 30-án az új határidő is lejár.","shortLead":"Szeptember 30-án az új határidő is lejár.","id":"20200927_Kozelgo_adozasi_hataridore_figyelmeztet_a_kormany_tobb_mint_szazezer_vallalkozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8fdf0f-5eb1-4a59-89fb-e89314c65743","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_Kozelgo_adozasi_hataridore_figyelmeztet_a_kormany_tobb_mint_szazezer_vallalkozast","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:35","title":"Közelgő adózási határidőre figyelmeztet a kormány több mint százezer vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d72e0c2-8af2-486e-bf50-3748c5bc6412","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enni kért az ötven ollókezű.","shortLead":"Enni kért az ötven ollókezű.","id":"20200925_Oriasrakok_rohantak_le_egy_csaladi_grillpartit_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d72e0c2-8af2-486e-bf50-3748c5bc6412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e84e22-02ef-4c99-bf8f-30bcdbfb3b03","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Oriasrakok_rohantak_le_egy_csaladi_grillpartit_Ausztraliaban","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:16","title":"Óriásrákok rohantak le egy családi grillpartit Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd66af2-5f2d-425b-8a8e-baaa2a7f08ad","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ha az ellenzék a helyi közsajtóval azt teszi, amit a NER az országos közmédiával, miért ne gondoljuk azt, hogy az ellenzék ugyanazt tenné az állami médiával is, ha hatalomra kerülne, mint, amit az Orbán-rendszer most művel azzal? 