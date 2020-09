Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom és a Fallout játékok mögött álló ZeniMax felvásárlása elképesztően nagy üzletnek tűnik – mindaddig, amíg meg nem nézzük a Microsoft eddigi bevásárlásainak toplistáját.","shortLead":"A Doom és a Fallout játékok mögött álló ZeniMax felvásárlása elképesztően nagy üzletnek tűnik – mindaddig, amíg meg nem...","id":"20200926_microsoft_legnagyobb_felvasarlasai_nokia_skype_linkedin_zenimax_github","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8457d1c6-3c21-4abe-96e5-dd371fcb45ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_microsoft_legnagyobb_felvasarlasai_nokia_skype_linkedin_zenimax_github","timestamp":"2020. szeptember. 26. 10:03","title":"A Microsoft most elkölt 2300 milliárd forintot – alig kottyan meg neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél hosszú évtizedek munkáját nullázta le a tanórán kívüli délutáni foglalkozások felfüggesztése, és általános jelenség, hogy tovább morzsolódik a kisebb szabadidős sportegyesületek amúgy is megcsappant létszáma. Az iskolai és óvodai úszásoktatás leállítása miatt pedig már a kormánynál kopogtat a Magyar Úszószövetség.","shortLead":"Kis egyesületek, szabadidős és profi sportágak is megsínylik az iskolákban bevezetett intézkedési tervet. Van, akinél...","id":"20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d3dd486-69aa-4b47-963c-db514d79ac0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8a6372-1aa3-4144-afa6-4b1390d2f1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_koronavirus_tanoran_kivuli_iskolai_foglalkozasok_ellehetetlenulese_karate_judo_uszas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 07:00","title":"\"Sokan nem térnek már vissza a sporthoz\" – csapatokat tesz tönkre az Emmi járványprotokollja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos az időseket is arra kérte, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és vásároljanak korán. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos az időseket is arra kérte, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és vásároljanak korán. ","id":"20200926_Muller_Cecilia_Nagyon_szeretnenk_elkerulni_a_szigoritasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a0c57c-fdd0-4206-bf03-6e915fe27223","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Muller_Cecilia_Nagyon_szeretnenk_elkerulni_a_szigoritasokat","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:29","title":"Müller Cecília: Nagyon szeretnénk elkerülni a szigorításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Chelsea.","shortLead":"Hatgólos meccsen játszott döntetlent a Chelsea.","id":"20200926_Szarnyal_az_Everton_szenved_a_MU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3598f885-27e4-4f21-93cc-7d38c8a8cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d4c696-c4cf-4e4a-9ad9-2757ac8e0a9b","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Szarnyal_az_Everton_szenved_a_MU","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:55","title":"Szárnyal az Everton, szenved a MU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165dc57b-76ca-4889-a93e-d0f6fbbb99dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rutineljárás keretében rendelték el a zárást. ","shortLead":"Rutineljárás keretében rendelték el a zárást. ","id":"20200926_Felveteli_zarlat_koronavirus_miatt_a_szegedi_szivsebeszeti_osztalyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165dc57b-76ca-4889-a93e-d0f6fbbb99dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda41813-ade7-46d3-815d-a01884e8379b","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Felveteli_zarlat_koronavirus_miatt_a_szegedi_szivsebeszeti_osztalyon","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:51","title":"Felvételi zárlat koronavírus miatt a szegedi szívsebészeti osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0150f0-b1fc-4044-adb7-c0f5f55ebf82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamennyi különleges, nagyobb érdeklődésre számot tartó eszközt „megkínoznak” a megjelenése után, hogy kiderüljön, mennyire sérülékenyek. A Microsoft nemrégiben bemutatott kétkijelzős eszköze, a Surface Duo sem úszta meg a tortúratesztet.","shortLead":"Valamennyi különleges, nagyobb érdeklődésre számot tartó eszközt „megkínoznak” a megjelenése után, hogy kiderüljön...","id":"20200925_microsoft_surface_duo_tartossagi_teszt_strapabiras_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c0150f0-b1fc-4044-adb7-c0f5f55ebf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd9b515-3464-4acc-bc35-5757d9812e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_surface_duo_tartossagi_teszt_strapabiras_video","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:03","title":"Videón, ahogy megkínozzák a Microsoft androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f375b7-e5bb-442d-97ea-68ea03d3d5f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több színházi dolgozó tesztje is pozitív lett.","shortLead":"Több színházi dolgozó tesztje is pozitív lett.","id":"20200925_Miskolci_Nemzeti_Szinhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f375b7-e5bb-442d-97ea-68ea03d3d5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a432cdd7-2906-4e1c-a33c-7aeb5335ec53","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Miskolci_Nemzeti_Szinhaz_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 21:31","title":"Koronavírus-fertőzések miatt tíz napra bezár a Miskolci Nemzeti Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nemrég még sztrájkoltak is a német klub labdarúgói, hogy a magyar csatár maradhasson.

","shortLead":"Nemrég még sztrájkoltak is a német klub labdarúgói, hogy a magyar csatár maradhasson.

","id":"20200925_Szalai_Adam_Mainzban_akar_maradni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23ad6e7a-fa1a-4501-828f-de63c08b73a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310987a9-c2b3-4d00-8a0c-b419ab6d2077","keywords":null,"link":"/sport/20200925_Szalai_Adam_Mainzban_akar_maradni","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:55","title":"Szalai Ádám Mainzban akar maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]