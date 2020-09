Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalaiék kikaptak. ","shortLead":"Szalaiék kikaptak. ","id":"20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8ce5de-7c9e-4a97-9047-0bdd0bdc0c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f4ac0-9064-42df-b65e-aa336399531e","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Gulacsiek_dontetleneztek","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:04","title":"Gulácsiék döntetleneztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 15 évben jelentősen visszaesett a könyvolvasó felnőttek aránya Magyarországon. ","shortLead":"Az elmúlt 15 évben jelentősen visszaesett a könyvolvasó felnőttek aránya Magyarországon. ","id":"20200926_A_magyar_felnottek_fele_soha_nem_vasarol_konyvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18dfcea6-3f2b-4ef5-b7dc-815562537ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_A_magyar_felnottek_fele_soha_nem_vasarol_konyvet","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:04","title":"A magyar felnőttek fele soha nem vásárol könyvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f867544-48f1-4d7f-b694-4c9820423644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bajor kormányfő betiltotta a szélsőjobbhoz köthető német birodalmi hadilobogó használatát.","shortLead":"A bajor kormányfő betiltotta a szélsőjobbhoz köthető német birodalmi hadilobogó használatát.","id":"20200926_Betiltottak_a_szelsojobb_altal_is_hasznalt_volt_birodalmi_lobogot_Bajororszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f867544-48f1-4d7f-b694-4c9820423644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af57a38-89db-46b2-8d67-97a3a543e871","keywords":null,"link":"/vilag/20200926_Betiltottak_a_szelsojobb_altal_is_hasznalt_volt_birodalmi_lobogot_Bajororszagban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 19:25","title":"Betiltottak a szélsőjobb által is használt volt birodalmi lobogót Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5d16d6-11ca-47fb-b5e2-517144590a9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót, ami nem.","shortLead":"A politikus az OECD nemrég megjelent tanulmányából idézte azt, ami a kormány számára kedvező - arról nem ejtett szót...","id":"20200927_Retvari_Bence_a_magyar_oktataspolitikarol_dicsekedett_csak_par_dolgot_elfelejtett_megemliteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5d16d6-11ca-47fb-b5e2-517144590a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21cfdc-7c4e-4091-af69-51b0ca039041","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Retvari_Bence_a_magyar_oktataspolitikarol_dicsekedett_csak_par_dolgot_elfelejtett_megemliteni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:50","title":"Rétvári Bence a magyar oktatáspolitikáról dicsekedett, csak pár dolgot elfelejtett megemlíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas, színes-szélesvásznú és szíven ütő regénye, a Végtelen napok.","shortLead":"Több szempontból is formabontó és határokat feszegető az ír szerző, Sebastian Barry idehaza idén megjelent izgalmas...","id":"202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9846fd9a-b1e8-4ed8-ba38-54c6e991c2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694e69bd-6bef-4583-b2ea-9798d30ce1b6","keywords":null,"link":"/360/202039_konyv__sorstarsak_sebastian_barry_vegtelen_napok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:00","title":"Túl a barátságon, túl minden klisén - letehetetlen Sebastian Barry regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbdfaa3-c3fa-44a0-81d5-bc0e7ab15e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az operatív törzs szombat reggeli ülése után arra figyelmeztetett, hogy a számok valószínűleg emelkedni fognak. ","shortLead":"A miniszterelnök az operatív törzs szombat reggeli ülése után arra figyelmeztetett, hogy a számok valószínűleg...","id":"20200926_Orban_jarvanykorhaz_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfbdfaa3-c3fa-44a0-81d5-bc0e7ab15e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e2f3d1-cae9-4051-b6e4-6a51dde42a09","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Orban_jarvanykorhaz_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:52","title":"Orbán: Valamikor majd meg kell nyitni a járványkórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek. ","shortLead":"Az Urológiai klinikára kell majd menni a járóbetegeknek. ","id":"20200927_Atkoltoztetik_a_Semmelweis_Egyetem_onkologiai_jarobeteg_reszleget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89ca6f-ff81-4213-ac0f-131dae75c0a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Atkoltoztetik_a_Semmelweis_Egyetem_onkologiai_jarobeteg_reszleget","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:59","title":"Átköltöztetik a Semmelweis Egyetem onkológiai járóbeteg részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","shortLead":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","id":"20200927_david_attenborough_vilmos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494af42d-866d-4a53-9501-acb24224fc0e","keywords":null,"link":"/elet/20200927_david_attenborough_vilmos","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:17","title":"Cápafoggal lepte meg David Attenborough Vilmos herceg gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]