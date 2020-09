Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","shortLead":"Egy általános iskola előtt történt az eset, amelyről felvétel is készült, amelyet bemutatott az RTL Klub Híradója is. ","id":"20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=475e1a8a-40ae-49ff-8397-869eff48fa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ebce2f-b734-4660-bb4c-9000f01358eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Kirugtak_a_takaritot_aki_megvert_egy_16b_eves_pecsi_diakot","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:34","title":"Kirúgták a takarítót, aki megvert egy 16 éves pécsi diákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","shortLead":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","id":"20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e2d1f-d339-4a09-bca4-a38f0a975a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:04","title":"75 ezren töltötték már le a VírusRadar alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","shortLead":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","id":"20200927_david_attenborough_vilmos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494af42d-866d-4a53-9501-acb24224fc0e","keywords":null,"link":"/elet/20200927_david_attenborough_vilmos","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:17","title":"Cápafoggal lepte meg David Attenborough Vilmos herceg gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A látogatást nem verték nagydobra, nem tudni mikor történt és miről beszéltek, de a német kormányszóvivő szerint nem titkos volt, hanem személyes.\r

","shortLead":"A látogatást nem verték nagydobra, nem tudni mikor történt és miről beszéltek, de a német kormányszóvivő szerint nem...","id":"20200928_alekszej_navalnij_angela_merkel_berlin_korhaz_latogatas_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5672154e-f9e8-4b5b-901b-4293a2415de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c66017-5854-4ca5-a63e-6e019c6fea28","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_alekszej_navalnij_angela_merkel_berlin_korhaz_latogatas_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:15","title":"Meglátogatta Navalnijt a kórházban Angela Merkel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civiltörvényre hivatkozva érvénytelenítette a Tempus Közalapítvány az Emberség Erejével Alapítvány nyertes pályázatát. A civil szervezet 72 ezer eurótól esett el a döntés miatt.","shortLead":"A civiltörvényre hivatkozva érvénytelenítette a Tempus Közalapítvány az Emberség Erejével Alapítvány nyertes...","id":"20200928_emberseg_erejevel_palyazat_tempus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70055494-728f-47f4-802c-964b22920d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0a5dd4-c0cc-4116-8447-aec637228f35","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_emberseg_erejevel_palyazat_tempus","timestamp":"2020. szeptember. 28. 12:11","title":"Hiába sért uniós jogot a magyar civiltörvény, erre hivatkozva nem kap pénzt egy szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1147b14d-a73f-44a1-ab71-e014cee7da85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Golf GTI dél-koreai riválisának motorjában találtak még néhány lóerőt és újdonság a nyolcfokozatú automata váltó.","shortLead":"A Golf GTI dél-koreai riválisának motorjában találtak még néhány lóerőt és újdonság a nyolcfokozatú automata váltó.","id":"20200928_itt_az_uj_hyundai_i30_n_erosebb_lett_a_micheliszfele_sportkompakt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1147b14d-a73f-44a1-ab71-e014cee7da85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917b50ee-68b0-4979-9331-6e295dda5114","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_itt_az_uj_hyundai_i30_n_erosebb_lett_a_micheliszfele_sportkompakt","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:50","title":"Itt az új Hyundai i30 N: erősebb lett a Michelisz-féle sportkompakt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6f2584-11af-4bad-8dac-7450b22be9d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett tanúbizonyságot. Jó példája ennek az egyedülálló LG Wing, amelyet most behatóbban is megnézett egy tesztelő.","shortLead":"Bár az LG nem mondható az okostelefonok éllovasának, az utóbbi időben figyelemre méltó innovációs készségről tett...","id":"20200928_lg_wing_teardown_video_szarnyas_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6f2584-11af-4bad-8dac-7450b22be9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82c9ef3-dc83-49cb-abe1-bf9c8a1e8ce3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_lg_wing_teardown_video_szarnyas_okostelefon","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:03","title":"Videón az LG szárnyas telefonjának titkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező. Ha tisztában vagyunk vele, azonosíthatjuk erősségeinket és gyenge pontjainkat, és ezek alapján alakíthatjuk a gondolkodásmódunkat és a stratégiáinkat is. ","shortLead":"Tárgyalási stílusunkat alakítja a gyerekkorunk, az iskola, a családi hátterünk, a kultúra és milliónyi egyéb tényező...","id":"20200927_Hogyan_targyaljunk_emberek_kulonbozo_tipusaival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05b9aa2a-9f86-45eb-a064-028fb166cefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c60d54-9d72-4b63-94bc-7f7b4ebf8de3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200927_Hogyan_targyaljunk_emberek_kulonbozo_tipusaival","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:15","title":"Hogyan tárgyaljunk emberek különböző típusaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]