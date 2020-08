Sportolóknak, különösen focistáknak egyszerűbb lesz belépniük az országba, mint bárki másnak - derül ki a kedden életbe lépő szabályokból. Akkor is simán járhat-kelhet, ha már elkapta a vírust.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Megjelentek vasárnap délután a Magyar Közlönyben a járványügyi határellenőrzés szigorításáról szóló, kedden életbe lépő rendeletek.

Eszerint nem magyar állampolgár nem léphet be a szeptember 1-től az országba, kivéve, ha állandó, vagy 90 napon túli magyarországi tartózkodási engedélye van (ez esetben a családtagok is beléphetnek), ha itt dolgozó sportoló vagy sportszakember, ha szállítmányozó, aki teherforgalmat bonyolít, ha hivatalos látogatáson lévő személy, vagy mindazok, akik igazolni tudják, hogy az elmúlt fél évben elkapták a Covid-19 betegséget.

A magyar állampolgárok, vagy azok külföldi családtagjai kötelező egészségügyi vizsgálaton eshetnek át hazatéréskor, és ha fertőzésgyanúsak, akkor otthoni vagy kórházi karanténba mennek, de ha nem fertőzésgyanúsak, akkor is 14 napra otthoni karanténba kell vonulniuk, csak ezután öt napon belül lehetőségük van arra, hogy két, 48 óra különbséggel végzett negatív teszttel ez alól felmentést kapjanak. Ezt tehát a hatóság itthon engedélyezheti, és ahogyan korábban Gulyás Gergely miniszter fogalmazott: ez esetben külföldről hozott tesztet nem fogadnak el. (Ellentétben például a sportversenyre érkező sportolókkal, akikről később lesz szó.)

Külföldi tehát csak úgy, például turistáskodni nem léphet be elvileg az országba. A rendőrök csak azoknak adhatnak felmentést a belépési tilalom alól, akiknek magyarországi hatósági eljáráshoz szükséges a személyes jelenléte (mondjuk itt folyik perük), ha olyan üzleti tevékenységet végeznek, amelyhez kormányzati szerv igazolásával rendelkeznek, ha Magyarországon diákok, ha olyan fuvarozók, akiknek a munkavégzés helyét kell megközelítenie, vagy ha családi eseményen kell résztvenniük (például lagzi, keresztelő, temetés). Az is beléphet, aki hozzátartozója ápolása miatt jönne, vagy sport-, kulturális és egyházi rendezvényen venne részt, vagy egyéb méltányolható oka van belépni. Ezt a kérelmet előre kell beadni elektronikusan angolul, vagy jogi képviselő útján. Az így belépési engedélyt kapók ugyanolyan procedúrán esnek át, mint a magyar állampolgárok, tehát egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. A különbség az, hogy fertőzésgyanú esetén nem léphetnek az országba, ha viszont nincs ilyen gyanú, akkor karanténba kell vonulniuk, amely csak a fent ismertetett módon, két teszttel váltható ki.

A katonai konvojok is közlekedhetnek Magyarországra, de ami fontosabb, hogy az ingázókra is külön szabályok vonatkoznak: a külügyminiszter által meghatározott szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de a 30 kilométeres sávot nem hagyhatják el. Ez tehát az itt dolgozókat érinti. Ugyanígy a magyar államhatártól legfeljebb 30 kilométerre, itthon élő magyarok szabadon visszatérhetnek külföldről, amennyiben 24 órán belül mentek ki, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Azok a külföldi sportolók, akik hazai sportrendezvényre jönnek, akkor léphetnek be, ha az azt megelőző 5 napból két, legfeljebb 48 óra eltéréssel készült negatív tesztet magyarul vagy angolul be tudnak mutatni. Ám a rendelet szerint mindemellett az UEFA protokolljára való tekintettel az is működik, ha valaki csak egy darab, legfeljebb 3 napos negatív teszttel érkezik. (Vélhetően ők a nemzetközi kupaszereplő focisták.)

A külföldről visszatérő magyar sportolónak két teszt kell, hogy kikerüljön a karanténból, ezek között 24 órának kell eltelnie, és egyébként ő a hatósági házi karantén alatt is a lakásuk és a sporttevékenység helye között "a sportszervezet által biztosított formában közlekedhet".

Rendelet írja elő, hogy a kontaktszemélyek, akik számára karantént írt elő a hatóság, a korábban már írt, 48 órán belül kiállított két negatív teszttel mentesülhet. Az első vizsgálatot legalább négy nappal a fertőzött személlyel történt kontaktus után kezdhetik meg - szól a rendelet.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken jelentette be, hogy a kormány ismét lezárja a beutazók elől a magyar államhatárt, ezt azzal magyarázzák, hogy a vírusfertőzések számának megugrása így kerülhető el.