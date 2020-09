Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"No, melyik településről tájékoztat az állami hírügynökség, ahol valaki mondott valamit? ","shortLead":"No, melyik településről tájékoztat az állami hírügynökség, ahol valaki mondott valamit? ","id":"20200926_Egy_hirben_a_NER","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef0edff-0570-4f28-bc7c-4cb57a089fe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Egy_hirben_a_NER","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:26","title":"Egy hírben a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség nyomozást, a közelben működő lőszergyár belső vizsgálatot indított.

","shortLead":"A rendőrség nyomozást, a közelben működő lőszergyár belső vizsgálatot indított.

","id":"20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03c0290-0da3-4fb0-b8ac-1294aba2bf2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3468844-b77c-458d-bc7e-d6e36aad079b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_babakocsi_lovedek_egerszolat_loszergyar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:44","title":"Babakocsit talált el egy lövedék Egerszólátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felhős, többfelé esős idővel indul a jövő hét. A hétvégén kissé melegszik a levegő, néhol akár 27-28 Celsius-fok is lehet","shortLead":"Felhős, többfelé esős idővel indul a jövő hét. A hétvégén kissé melegszik a levegő, néhol akár 27-28 Celsius-fok is...","id":"20200927_Esovel_idovel_indul_a_jovo_het_zivatarok_is_lehetnek_hetfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c5b581-628c-4f6a-a213-a2de30e3b9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Esovel_idovel_indul_a_jovo_het_zivatarok_is_lehetnek_hetfon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:56","title":"Esővel idővel indul a jövő hét, zivatarok is lehetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City saját stadionjában 5-2-re kikapott a Leicester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"A Manchester City saját stadionjában 5-2-re kikapott a Leicester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság harmadik...","id":"20200927_Ot_golt_kapott_hazai_palyan_a_Manchester_City","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b4dd0ea-53f0-4202-bd08-bc90834f9a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5ef25f-3d80-41d1-b126-5b4d12feaf87","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Ot_golt_kapott_hazai_palyan_a_Manchester_City","timestamp":"2020. szeptember. 27. 19:49","title":"Kiütötték otthon a Manchester City-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Globálisan a Gfk felmérése szerint már az emberek kétharmada azokat a termékeket preferálja, amik környezetbarát csomagolásúak.","shortLead":"Globálisan a Gfk felmérése szerint már az emberek kétharmada azokat a termékeket preferálja, amik környezetbarát...","id":"20200928_Gfk_kornyezettudatos_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427d6c28-9241-4d97-9b36-a07dfdda18fd","keywords":null,"link":"/zhvg/20200928_Gfk_kornyezettudatos_vasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:05","title":"Gfk: Terjed a környezettudatos vásárlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4a2095-320f-416d-b1cb-d71cf3378428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester által közölt közvéleménykutatási adatok szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot támogatja.","shortLead":"A főpolgármester által közölt közvéleménykutatási adatok szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot...","id":"20200927_Karacsony_rakpart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f4a2095-320f-416d-b1cb-d71cf3378428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e142224b-f090-4830-9cd3-9b79a648b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Karacsony_rakpart","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:18","title":"Karácsony bemutatta, milyen rakpartot álmodtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előző kabinet a robbanás okozta bejrúti katasztrófa miatt távozott.","shortLead":"Az előző kabinet a robbanás okozta bejrúti katasztrófa miatt távozott.","id":"20200926_Folytatodo_kormanyvalsag_Libanonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cba4d82-783b-4a6e-b83d-e22543209223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7e4cc-0952-4430-be3a-c411c8e98866","keywords":null,"link":"/vilag/20200926_Folytatodo_kormanyvalsag_Libanonban","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:40","title":"Folytatódó kormányválság Libanonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen.","shortLead":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett...","id":"20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87213391-8be5-44d8-920a-90ab5876353b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:58","title":"Hét év fegyházra ítélték első fokon a pesti unokázós csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]