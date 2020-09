Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentin kívül több sarkalatos megállapítást is tett a hódmezővásárhelyi polgármester a mohácsi időközi választás adatait elemezve. Például, hogy a Fidesznek nincsenek tartalékai.","shortLead":"A fentin kívül több sarkalatos megállapítást is tett a hódmezővásárhelyi polgármester a mohácsi időközi választás...","id":"20200928_mohacsi_idokozi_valasztas_markyzay_peter_elemzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6029b3-322a-4a08-82e6-1c12eb6058f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_mohacsi_idokozi_valasztas_markyzay_peter_elemzese","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:13","title":"Márki-Zay: Szocialista jelölttel nem lehetett nyerni Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Majdnem összejött különben az egyfutamos eltiltás.","shortLead":"Majdnem összejött különben az egyfutamos eltiltás.","id":"20200927_Toroltek_a_Hamiltonra_kiszabott_birsagpontokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a450a240-3f8f-40d3-86e3-6bfc73ef6860","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Toroltek_a_Hamiltonra_kiszabott_birsagpontokat","timestamp":"2020. szeptember. 27. 21:19","title":"Törölték a Hamiltonra kiszabott bírságpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak polgármester-választást, itt az eredmények.","shortLead":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak...","id":"20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73c9e2b-b085-45cc-b98a-2c590717b8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 27. 22:10","title":"Nincs meglepetés Mohácson: a fideszes jelölt lett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f70e4-0625-41ff-8568-12dc5439777d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ezúttal saját születésnapja alkalmából készíttetett különleges grafikát keresője főoldalára.","shortLead":"A Google ezúttal saját születésnapja alkalmából készíttetett különleges grafikát keresője főoldalára.","id":"20200927_google_22_szuletesnap_doodle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932f70e4-0625-41ff-8568-12dc5439777d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028846da-adc1-4144-a34d-c24b5dd5487f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_google_22_szuletesnap_doodle","timestamp":"2020. szeptember. 27. 08:03","title":"Ma van a Google 22. születésnapja, bár kicsit zavaros a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"AZ SZFE kancellárja eredetileg nem adott meghatalmazást a sztrájkot megtámadni akaró ügyvédi irodának. A kuratórium kötelezte az aláírásra. ","shortLead":"AZ SZFE kancellárja eredetileg nem adott meghatalmazást a sztrájkot megtámadni akaró ügyvédi irodának. A kuratórium...","id":"20200926_Birosagon_tamadja_meg_a_sztrajkot_az_SZFE_fole_kinevezett_kuratorium_ugyvedje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2d54cc-7edd-4498-908f-e4f93726d16c","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Birosagon_tamadja_meg_a_sztrajkot_az_SZFE_fole_kinevezett_kuratorium_ugyvedje","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:45","title":"Bíróságon támadja meg a sztrájkot az SZFE fölé kinevezett kuratórium ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórházban újabb kapacitásokat nyitottak a fekvőbeteg és az intenzív osztályon.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórházban újabb kapacitásokat nyitottak a fekvőbeteg és az intenzív osztályon.","id":"20200927_szlavik_koronavirus_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f349f1f-535b-4452-9547-f39681381e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_szlavik_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 27. 13:25","title":"Szlávik: Középkorú, nem krónikus betegek is lélegeztetőgépre kerülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f065d2-bae3-464a-9a74-0c6ade7fdcb1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Vagyonát a Plussz pezsgőtablettával alapozta meg, még a rendszerváltás előtt. Szerette volna az oktatást és az egészségügyet is megreformálni, de belátta, nem megy. Ma vácegresi birtokán homoktövissel foglalkozik, és független önkormányzati képviselő. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, benne az első magyarországi milliárdosok egyike.","shortLead":"Vagyonát a Plussz pezsgőtablettával alapozta meg, még a rendszerváltás előtt. Szerette volna az oktatást és...","id":"20200926_Somody_Imre_a_Fulkeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01f065d2-bae3-464a-9a74-0c6ade7fdcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8c6ae2-fb04-48b1-97a5-5fde0ff9685d","keywords":null,"link":"/kkv/20200926_Somody_Imre_a_Fulkeben","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:00","title":"Somody Imre a Fülkében: Be kell látni, hogy nem érjük utol az osztrákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae7defa-51de-44cf-9137-172ddb686586","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Győzelemre áll a kormányfő, hogy az oktatás mellett a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtesse Magyarországon. A válságban rejlő politikai veszélyeket azonban ő is érzékeli.","shortLead":"Győzelemre áll a kormányfő, hogy az oktatás mellett a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtesse Magyarországon...","id":"202039__szelektiv_szolidaritas__milliardosok_es_nincstelenek__perverz_elosztas__ehezok_viadala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae7defa-51de-44cf-9137-172ddb686586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3245b1-4291-4782-aee4-e2e6bf1d17c6","keywords":null,"link":"/360/202039__szelektiv_szolidaritas__milliardosok_es_nincstelenek__perverz_elosztas__ehezok_viadala","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:00","title":"Bajban lesz Orbán, ha összeér a sokféle elégedetlenség, de ezt ő is tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]