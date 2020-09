Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ae7defa-51de-44cf-9137-172ddb686586","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Győzelemre áll a kormányfő, hogy az oktatás mellett a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtesse Magyarországon. A válságban rejlő politikai veszélyeket azonban ő is érzékeli.","shortLead":"Győzelemre áll a kormányfő, hogy az oktatás mellett a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtesse Magyarországon...","id":"202039__szelektiv_szolidaritas__milliardosok_es_nincstelenek__perverz_elosztas__ehezok_viadala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae7defa-51de-44cf-9137-172ddb686586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3245b1-4291-4782-aee4-e2e6bf1d17c6","keywords":null,"link":"/360/202039__szelektiv_szolidaritas__milliardosok_es_nincstelenek__perverz_elosztas__ehezok_viadala","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:00","title":"Bajban lesz Orbán, ha összeér a sokféle elégedetlenség, de ezt ő is tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f24a77b-d5b3-4e98-b23d-4600a239fd15","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy akkumulátoros porszívó, melynek horrorisztikus árából egy remek robotizált egység is kijönne. És amely olyan produkciót ad elő, ami még a legszigorúbb tekintetű háziasszonyok és háziférfiak arcára is mosolyt csal.","shortLead":"Egy akkumulátoros porszívó, melynek horrorisztikus árából egy remek robotizált egység is kijönne. És amely olyan...","id":"20200926_dyson_v11_absolute_extra_pro_porszivo_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f24a77b-d5b3-4e98-b23d-4600a239fd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e62fed5-4ce4-404c-8a93-d66bdcabab32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_dyson_v11_absolute_extra_pro_porszivo_teszt_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:00","title":"Nem űrfegyver, csak egy szupermodern porszívó: teszten a Dyson újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","shortLead":"Az androidos telefonok bizonyos országokban már azt is elárulhatják, miért keresnek bennünket egy telefonszámról.","id":"20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0063e6e-6467-45f1-ae20-811bcf2194a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a527e23c-efdc-4209-881b-508342ec4b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_google_telefon_google_phone_spamszures_hivasazonositas","timestamp":"2020. szeptember. 28. 00:03","title":"Mit meg nem adnánk, ha Magyarországon is elérhető lenne ez az androidos funkció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","shortLead":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","id":"20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b6aa43-390b-49d1-a832-bde62704ebab","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:32","title":"Szlovénia enyhít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők legnagyobb otthonteremtési programját ígérte meg Novák Katalin; leállt a Hajógyári-sziget gátépítésének előkészítése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Miközben az euró ára már 365-nél is járt, utolsóként az MNB is elismerte, hogy idén recesszió lesz; minden idők...","id":"20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a5f5f0-b474-4d4b-93d1-7ff547a34f01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200927_Es_akkor_mnb_forint_jarvany_kamat_lakas_hajogyari","timestamp":"2020. szeptember. 27. 07:00","title":"És akkor már Matolcsy György sem látja fényesen a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"AZ SZFE kancellárja eredetileg nem adott meghatalmazást a sztrájkot megtámadni akaró ügyvédi irodának. A kuratórium kötelezte az aláírásra. ","shortLead":"AZ SZFE kancellárja eredetileg nem adott meghatalmazást a sztrájkot megtámadni akaró ügyvédi irodának. A kuratórium...","id":"20200926_Birosagon_tamadja_meg_a_sztrajkot_az_SZFE_fole_kinevezett_kuratorium_ugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef434e6a-d5f2-4067-b317-4ae3f6288a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2d54cc-7edd-4498-908f-e4f93726d16c","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Birosagon_tamadja_meg_a_sztrajkot_az_SZFE_fole_kinevezett_kuratorium_ugyvedje","timestamp":"2020. szeptember. 26. 18:45","title":"Bíróságon támadja meg a sztrájkot az SZFE fölé kinevezett kuratórium ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos az időseket is arra kérte, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és vásároljanak korán. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos az időseket is arra kérte, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket, és vásároljanak korán. ","id":"20200926_Muller_Cecilia_Nagyon_szeretnenk_elkerulni_a_szigoritasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e59fed02-9764-46d5-ad45-fdad4af43ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a0c57c-fdd0-4206-bf03-6e915fe27223","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Muller_Cecilia_Nagyon_szeretnenk_elkerulni_a_szigoritasokat","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:29","title":"Müller Cecília: Nagyon szeretnénk elkerülni a szigorításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak polgármester-választást, itt az eredmények.","shortLead":"Egy Vas megyei kistelepülésen szavazategyenlőség miatt ismételni kell. Vasárnap hat településen tartottak...","id":"20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efabc626-4ecb-4bca-9cec-c71045b9a1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73c9e2b-b085-45cc-b98a-2c590717b8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Nincs_meglepetes_Mohacson_a_fideszes_jelolt_lett_a_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 27. 22:10","title":"Nincs meglepetés Mohácson: a fideszes jelölt lett a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]