Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200927_koronavirus_semmelweis_egyetem_vilagur_arany_iphone_zold_narancssarga_pont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a48e5f4-066d-41d7-a96f-b6904180b6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d776498-b541-4690-bdb2-7b9b207505e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_koronavirus_semmelweis_egyetem_vilagur_arany_iphone_zold_narancssarga_pont","timestamp":"2020. szeptember. 27. 12:03","title":"Ez történt: magyar tudósok rájöttek, miért fertőz annyira a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","shortLead":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","id":"20200927_david_attenborough_vilmos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494af42d-866d-4a53-9501-acb24224fc0e","keywords":null,"link":"/elet/20200927_david_attenborough_vilmos","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:17","title":"Cápafoggal lepte meg David Attenborough Vilmos herceg gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felhős, többfelé esős idővel indul a jövő hét. A hétvégén kissé melegszik a levegő, néhol akár 27-28 Celsius-fok is lehet","shortLead":"Felhős, többfelé esős idővel indul a jövő hét. A hétvégén kissé melegszik a levegő, néhol akár 27-28 Celsius-fok is...","id":"20200927_Esovel_idovel_indul_a_jovo_het_zivatarok_is_lehetnek_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75c5b581-628c-4f6a-a213-a2de30e3b9ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_Esovel_idovel_indul_a_jovo_het_zivatarok_is_lehetnek_hetfon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:56","title":"Esővel idővel indul a jövő hét, zivatarok is lehetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a jelöltállításnál eldőlt, hogy Wladár lesz ismét az elnök.","shortLead":"Már a jelöltállításnál eldőlt, hogy Wladár lesz ismét az elnök.","id":"20200927_wladar_sandor_uszoszovetseg_tisztujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effb413f-d3d6-4db3-a1b9-6c0a93d9cb7c","keywords":null,"link":"/sport/20200927_wladar_sandor_uszoszovetseg_tisztujitas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:26","title":"Wladár Sándor maradt az úszöszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf7d5a-2bfd-42a7-bfd5-e42d6126bc65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Orosz, kínai és vietnami hackerek csütörtökön kibertámadást próbáltak intézni hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar Telekom hálózatát is megpróbálták leterhelni.\r

\r

","shortLead":"Orosz, kínai és vietnami hackerek csütörtökön kibertámadást próbáltak intézni hazai pénzügyi intézetek ellen, de Magyar...","id":"20200926_Tulterheleses_tamadas_Magyar_Hang_honlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4bf7d5a-2bfd-42a7-bfd5-e42d6126bc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a812707-1b83-44ad-8b71-58f6141a53d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_Tulterheleses_tamadas_Magyar_Hang_honlap","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:04","title":"Túlterheléses támadás érte a Magyar Hang honlapját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Itt a koronavírus-járvány második hulláma, az áruház ismét közölte, hogyan lehet vásárolni tőlük.","shortLead":"Itt a koronavírus-járvány második hulláma, az áruház ismét közölte, hogyan lehet vásárolni tőlük.","id":"20200927_korlatozas_tesco_online_bevasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfb00a0-31ec-4693-a959-89c097d55739","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_korlatozas_tesco_online_bevasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 27. 09:05","title":"Magyarországon is korlátozza az online vásárlásokat a Tesco a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás-jelentése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat Időjárás-jelentése.","id":"20200926_Marad_az_oszi_ido_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03adfc3d-3f18-4318-8f1e-cef08b2d729e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8c5eba-aab9-439a-aa95-b2d15f0abc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Marad_az_oszi_ido_a_hetvegen","timestamp":"2020. szeptember. 26. 15:58","title":"Marad az őszi idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61cae3af-1018-4f39-8fee-250847b93945","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Látványosan csökkent az orrszarvúk illegális vadászata a világjárvány megállítására hozott korlátozások idején a Dél-afrikai Köztársaságban.","shortLead":"Látványosan csökkent az orrszarvúk illegális vadászata a világjárvány megállítására hozott korlátozások idején...","id":"20200926_koronavirus_jarvany_illegalis_orrszarvu_vadaszat_del_afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61cae3af-1018-4f39-8fee-250847b93945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af5e33c-7c8d-4c9e-88d4-946a1d568679","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_koronavirus_jarvany_illegalis_orrszarvu_vadaszat_del_afrika","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:03","title":"A koronavírus-járvány jótéteménye: az orrszarvúkra vadászók megijedtek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]