[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tudta, hogy nagy összegű készpénzt és ékszereket tárolnak a tököli házban.","shortLead":"A férfi tudta, hogy nagy összegű készpénzt és ékszereket tárolnak a tököli házban.","id":"20200929_DNS_minta_betoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d024813d-128c-4033-b329-a25cbbc5d47b","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_DNS_minta_betoro","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:11","title":"DNS-minta alapján kapták el a több tízmilliót zsákmányoló betörőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Szél Dávid pszichológus írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d847c76d-9630-41a9-922d-9b9983be6a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b041a805-83aa-49c0-b9d0-02ae70fb3015","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200927_Sokaig_es_kitartoan_nem_akartam_pszichologus_lenni","timestamp":"2020. szeptember. 27. 20:15","title":"Sokáig és kitartóan nem akartam pszichológus lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár több százezres büntetés is járhat majd egy gumiabroncs kidobásáért, de nem lesz önálló hulladékhatóság. A hulladékhelyzettel kapcsolatos tervekről a Népszava közölt összeállítást.



","shortLead":"Akár több százezres büntetés is járhat majd egy gumiabroncs kidobásáért, de nem lesz önálló hulladékhatóság...","id":"20200928_hulladekgazdalkodasi_tervek_illegalis_szemetlerakas_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108137ff-ddc2-453c-b59d-84d40bd84c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200928_hulladekgazdalkodasi_tervek_illegalis_szemetlerakas_buntetes","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:35","title":"Kapásból börtön járhat majd nagy mennyiségű szemét illegális lerakásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dfb154-4774-4a23-b05d-bc7653313c77","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A numerus clausus törvény, amellyel az egyetemekre felvehető \"nemzetiségek és népfajok\" arányát korlátozta, a magyar történelemben alapvetően fémjelzi a XX. századi magyar zsidóság üldözésének kezdetét. Megálmodójának beszédéből kiderült, a döntés sokkal többről szólt a felsőoktatásnál. ","shortLead":"A numerus clausus törvény, amellyel az egyetemekre felvehető \"nemzetiségek és népfajok\" arányát korlátozta, a magyar...","id":"20200928_numerus_clausus_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58dfb154-4774-4a23-b05d-bc7653313c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf35f822-96c0-432a-af00-fa74f3132c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_numerus_clausus_evfordulo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:00","title":"„A liberalizmus szelleme Magyarországon megszűnt, és napja külföldön is leáldozóban van”: 100 éve fogadták el a numerus clausust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesek annyira tartanak a koronavírustól, hogy házilag készített oltóanyaggal próbálnak immunitást szerezni ellene. Ez nagyon veszélyes.","shortLead":"Egyesek annyira tartanak a koronavírustól, hogy házilag készített oltóanyaggal próbálnak immunitást szerezni ellene...","id":"20200929_oltas_vakcina_kiserlet_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4efee8f-2db1-4e1f-bbbb-5e7df38abc7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_oltas_vakcina_kiserlet_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:03","title":"Nehogy kipróbálja otthon: vannak, akik házilag kevert koronavírus-oltást adnak be maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra visszafordítják a természet pusztulását. David Attenborough szerint most minden lépésre szükség van.","shortLead":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra...","id":"20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39664c9f-707a-4e43-aa42-164aea127a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:33","title":"David Attenborough megkongatta a vészharangot, hamarosan egymillió faj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség.","shortLead":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség.","id":"20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71a16c-0bdb-4bf4-843f-2df5a6eecf1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:36","title":"Vádlott lett Fekete-Győr András a Kossuth téri tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A település volt polgármestere, Bogdán László július közepén halt meg.","shortLead":"A település volt polgármestere, Bogdán László július közepén halt meg.","id":"20200928_cserdi_valasztas_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cc5656-bae5-43a1-bac5-2de51e7a96f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_cserdi_valasztas_polgarmester","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:21","title":"Ketten indulnak a polgármester-választáson Cserdiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]