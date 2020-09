Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","shortLead":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","id":"20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7caaeb2-1630-4ef4-b590-287231d3054f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:09","title":"Közel félmillió euróért vásárol neoavantgárd festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecac2927-9159-4501-8039-297262e53a41","c_author":"HVG","category":"360","description":"Változás van a Színház című havilap élén, de nem a manapság idehaza \"szokásos\" módon.","shortLead":"Változás van a Színház című havilap élén, de nem a manapság idehaza \"szokásos\" módon.","id":"202039_folyoirat__hazuk_taja_uzen_aszerkesztoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecac2927-9159-4501-8039-297262e53a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c1d605-46da-4b71-ace7-0b1cf2049bbd","keywords":null,"link":"/360/202039_folyoirat__hazuk_taja_uzen_aszerkesztoseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:00","title":"A Színház című lap megmutatja, hogyan lehet jól intézni a közös ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve, hogy befagyasztották a közmunkások bérét Magyarországon. Most, egy miniszterelnöki interjúban ismét elhangzott, hogy muszáj lesz emelni jövőre. Az érintett szakszervezet szerint az időzítés nem véletlen: a 2022-es választás előtt, vidéken nem alakulhat ki éhséglázadáshoz közeli helyzet. ","shortLead":"Három éve, hogy befagyasztották a közmunkások bérét Magyarországon. Most, egy miniszterelnöki interjúban ismét...","id":"20200928_Kozmunkasok_beremeles_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0014441f-d94b-4582-81ca-3e91b84d93ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976c9eef-62cb-4389-81e6-a0f7ed8571b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Kozmunkasok_beremeles_minimalber","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:37","title":"Közmunkások a belengetett béremelésről: Nem szeretne a kormány éhséglázadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","shortLead":"A rendőrség kiporciózott kokaint talált a házkutatások során.","id":"20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68f85a84-11c5-422a-a83b-8e6718eaea25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691b360e-28c6-4451-9b53-15edd93f80e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Ferihegyi_dolgozok_arultak_kabitoszert","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:21","title":"Ferihegyi dolgozók árulhattak kábítószert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","shortLead":"Esztergomban történt a garázdaság, éjjel, egy gyorsétteremben. Az ügyészség pénzbüntetést kért a verekedőkre.","id":"20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe0af95-14df-4359-a33c-3fd48db67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02635c2-c84a-42ee-a5cc-b023760fbcb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bunugyek_vademeles_esztergom_verekedes_garazgasag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:53","title":"Megverték, mert cigit kért és kötekedett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vita után állt bosszút.","shortLead":"Egy vita után állt bosszút.","id":"20200929_25_gyereket_mergezett_meg_egy_kinai_ovono_halalra_iteltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f741f26-c387-41b2-a3b3-e9aac13b5699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ff8f1d-8f09-43af-914b-47cc7f0c76bf","keywords":null,"link":"/elet/20200929_25_gyereket_mergezett_meg_egy_kinai_ovono_halalra_iteltek","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:18","title":"25 gyereket mérgezett meg egy kínai óvónő, halálra ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","shortLead":"A menedzserautóként nálunk is népszerű Mondeo alaposan megváltozik.","id":"20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f99d6081-bf78-42a1-aae4-96a4b33c3e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a41dd74-c04d-4b66-9da8-582a39f1fd69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Ford_Evos_neven_crossoverkent_szuletik_ujja_a_Mondeo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:25","title":"Ford Evos néven crossoverként születik újjá a Mondeo?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A berlini újság azt írja, Orbán Viktor kihasználja a bajt, hogy terjessze saját ideológiáját és még inkább jobbra tolja az országot. És bár az elején úgy tűnt, hogy a számok őt igazolják, a stratégia most visszafelé sül el.","shortLead":"A berlini újság azt írja, Orbán Viktor kihasználja a bajt, hogy terjessze saját ideológiáját és még inkább jobbra tolja...","id":"20200928_Tagesspiegel_Magyarorszag_ahol_a_nacionalizmus_keptelen_kezelni_a_koronajarvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90e71bf-8a02-431d-bc06-c715469b83ca","keywords":null,"link":"/360/20200928_Tagesspiegel_Magyarorszag_ahol_a_nacionalizmus_keptelen_kezelni_a_koronajarvanyt","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:30","title":"Tagesspiegel: Magyarország, ahol a nacionalizmus képtelen kezelni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]