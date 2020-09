Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","shortLead":"Trump korábban két jelölést is kapott a Nobel-békedíjra, a mostani a harmadik.","id":"20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42d94c8-637a-4e9a-82c9-4f77c4abca79","keywords":null,"link":"/elet/20200929_ausztralia_jogasz_donald_trump_nobel_bekedij","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:50","title":"Már az ausztrál jogászok is Nobel-békedíjat adnának Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a61631-33dd-4f78-ab33-f7d9ed0d336f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma dönt a kormány a határzár meghosszabbításáról. Ez hangzott el az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Ma dönt a kormány a határzár meghosszabbításáról. Ez hangzott el az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján.","id":"20200930_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_30_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a61631-33dd-4f78-ab33-f7d9ed0d336f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22c274e-abac-4061-9c73-9f9bbe4d0a41","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_szeptember_30_muller_cecilia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:42","title":"Müller Cecília: Túl sokan vannak kórházban az igazolt koronás fertőzöttek számához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség. Fekete Győr szerint politikai okokból akarják bilincsben látni, de hisz abban, hogy felmentik.","shortLead":"A Momentum Mozgalom elnökét hivatalos személy elleni erőszakkal vádolja az ügyészség. Fekete Győr szerint politikai...","id":"20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86d46b69-e4d8-468a-a1aa-d9728175569f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e71a16c-0bdb-4bf4-843f-2df5a6eecf1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Fekete_Gyor_Andras_kossuth_ter_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:36","title":"Vádlott lett Fekete-Győr András a Kossuth téri tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-büdzsé védelméről szóló javaslatról a tagállamok képviselői szerdán tárgyalnak először.","shortLead":"Az EU-büdzsé védelméről szóló javaslatról a tagállamok képviselői szerdán tárgyalnak először.","id":"20200928_eu_budzse_jogallamisag_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f63de451-f9a5-4928-bfb4-f1163eb172b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b60f5d6-68eb-4525-a507-ad8f33e7fc5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_eu_budzse_jogallamisag_javaslat","timestamp":"2020. szeptember. 28. 17:45","title":"Itt az EU-elnökség javaslata, mégsem kötnék olyan szigorúan a jogállamisághoz a kifizetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért lélegeztetőgépeket, teszteket és maszkokat, azonban mindent megtesz azért, hogy a költések összes részlete ne derüljön ki. Közérdekű adatigénylésre hiányos dokumentumokat küld, a teszteknél pedig arra az egyszerű kérdésre sincs válasz napok óta, hogy milyen típusokról van egyáltalán szó. A hvg.hu birtokában lévő egyik dokumentumból annyi azért kiderült, hogy az egyik cégtől ugyan nem vette át a koronavírus-gyorsteszteket, de a cég így is százmilliókhoz jutott.","shortLead":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért...","id":"20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2077eca8-fb4b-4e0e-99a3-945b13699fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:30","title":"A külügy százmilliókat fizetett annak a cégnek, amelynek koronatesztjeit át sem vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","shortLead":"A munkatársak negyede távozhat az intézmény központjából a közalkalmazotti törvény módosítása miatt.","id":"20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22060b33-01b4-4cb8-8947-a759c61c7fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e56c7-bab1-48cf-86b5-17e91eafb39c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Meg_a_koltozes_elott_padlora_kerulhet_a_Magyar_Termeszettudomanyi_Muzeum","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:51","title":"Még a költözés előtt padlóra kerülhet a Magyar Természettudományi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra visszafordítják a természet pusztulását. David Attenborough szerint most minden lépésre szükség van.","shortLead":"A világ 65 országának, kormányának vezetője írta alá az ENSZ-ben azt a megállapodást, amely szerint 2030-ra...","id":"20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e367af1-3e75-4af4-bc89-e893322b90f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39664c9f-707a-4e43-aa42-164aea127a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_david_attenborough_ensz_fajok_kihalasa_termeszeti_katasztrofa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:33","title":"David Attenborough megkongatta a vészharangot, hamarosan egymillió faj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"Serdült Viktória","category":"kultura","description":"Ezredesi kinevezése óta folyamatosan lépked előre a ranglétrán Szarka Gábor, a Színház-és Filmművészeti Egyetem új kancellárja: miniszteri biztosi posztja után az állami ipari parkokért, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem campusáért felelt. Bár hivatalos életrajzán kívül szinte semmilyen információ nem lelhető fel róla, ha a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium egy lojális, jó kormányzati kapcsolatokkal rendelkező tisztségviselőt keresett a posztra, tökéletes választásnak tűnik. Legfeljebb újságírói képzettsége miatt vonhatják fel néhányan a szemöldöküket. ","shortLead":"Ezredesi kinevezése óta folyamatosan lépked előre a ranglétrán Szarka Gábor, a Színház-és Filmművészeti Egyetem új...","id":"20200930_Szinmuveszeti_uj_kancellar_Szarka_Gabor_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b22e66f-8062-449e-9784-b7306b1fe3da","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Szinmuveszeti_uj_kancellar_Szarka_Gabor_portre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:35","title":"Megbízható katona tűzközelben: még újságírói végzettsége is van a Színművészeti új kancellárjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]