[{"available":true,"c_guid":"21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","shortLead":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","id":"20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a01a8b-5301-4aa4-953b-66d420a78f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","timestamp":"2020. október. 01. 17:20","title":"Duplázott egy Porsche: két kilométeren belül kétszer is gyorshajtáson kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","shortLead":"Egy 22 éves tarnazsadányi férfi hétfő este összeesett és meghalt az otthonában. A családja szerint szerhasználó volt.","id":"20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b5d03c-7fc4-44f2-ad90-81dc2429e78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e50e2-0be2-4444-86bd-d6fda5210d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_bika_kabitoszer_dizajnerdrog_tarnazsadany","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:05","title":"Újra ölhetett a bika nevű kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","shortLead":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","id":"20201001_talib_ausztria_wels","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741fa7b-dfed-4cdd-a8b0-66f3a57dc743","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_talib_ausztria_wels","timestamp":"2020. október. 01. 13:08","title":"Elfogtak egy feltételezett tálibot Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit sorosozással vágott vissza Brüsszelnek a jogállamisági jelentés miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e7d23a-e4ca-4e27-b48e-6e277b18e3cf","keywords":null,"link":"/360/20201001_Radar360_Virrasztas_az_SZFEert_jogallamisagi_into_Brusszelbol","timestamp":"2020. október. 01. 08:01","title":"Radar360: Virrasztás az SZFE-ért, jogállamisági intő Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem fizetett, így komoly késedelmi kamattal is tartozik.

","shortLead":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem...","id":"20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c27c14a-8c2f-4e13-8f83-91adaa817112","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Az állami Eximbank jogerősen pert vesztett a Lánchíd Palota ügyében, 800 milliót fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segített megalkotni a receptjét egy új, citrusos IPA sörnek, amely a Deeper nevet kapta svájci készítőitől.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segített megalkotni a receptjét egy új, citrusos IPA sörnek, amely a Deeper nevet kapta...","id":"20201001_brauer_ai_mesterseges_intelligencia_sorfozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a83f1-8710-41bd-8575-9436c05462a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_brauer_ai_mesterseges_intelligencia_sorfozes","timestamp":"2020. október. 01. 10:03","title":"Új sört talált ki a mesterséges intelligencia, és azt mondják, finom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nőtt a magyar munkanélküliség, a legtöbb európai országhoz képest jól álltunk a járvány második hulláma előtt.","shortLead":"Hiába nőtt a magyar munkanélküliség, a legtöbb európai országhoz képest jól álltunk a járvány második hulláma előtt.","id":"20201001_eu_munkanelkuliseg_munka_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dda055e-c4ff-48fd-8671-b8d645cdd06c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_eu_munkanelkuliseg_munka_eurostat","timestamp":"2020. október. 01. 12:29","title":"Az EU ötödik legalacsonyabb munkanélkülisége a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d59f852-e79a-47db-b7d1-0c244c71fe54","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A világunk kaotikus, kiszámíthatatlan, tele álhírekkel és bizonytalan üzleti-szervezeti reakciókkal. Erre válaszol az agilis munkamódszer, amely teljes vállalati szinten értékelhető és számokban kimutatható pozitív eredményt mutat. Az agilissal járó adaptivitás és kreativitás a toborzást is forradalmasítja. Nézzük, mitől olyan népszerű a közösség erejére építő recruitment modellje! ","shortLead":"A világunk kaotikus, kiszámíthatatlan, tele álhírekkel és bizonytalan üzleti-szervezeti reakciókkal. Erre válaszol...","id":"20201001_4_recruitment_meroszam_amin_javit_az_agilis_modszertan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d59f852-e79a-47db-b7d1-0c244c71fe54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d7675d-7dac-4d19-a3f3-603b3922914c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20201001_4_recruitment_meroszam_amin_javit_az_agilis_modszertan","timestamp":"2020. október. 01. 10:30","title":"4 recruitment mérőszám, amin javít az agilis módszertan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"}]