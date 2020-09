Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható) időutazásszerű élményben lehet részünk. Kevés olyan játék van ugyanis, amely ennyire látványosan mutatná be a PC-s grafika fejlődését.","shortLead":"Ha a Microsoft Flight Simulator különféle verziót egymás mellé tesszük (mint az az alábbi videóban is látható...","id":"20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a3a4340-61c0-4b1b-9362-f4e9600ffe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53f27e9-9e12-4f9c-bd63-6648a53756a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_azure_flight_simulator_pc_s_jatekok_fejlodese_repulos_jatek","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:03","title":"38 év PC-történelem egyetlen videón: honnan hova jutott a kultjáték Flight Simulator?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f6f74b-2da3-4579-90f6-50f02b0f01ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. ","shortLead":"Ennek a nyitható tetejű régi német sportkocsinak 260 km/h a végsebessége. ","id":"20200930_patinas_mercedes_300_slt_talaltak_egy_elhagyott_pajtaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f6f74b-2da3-4579-90f6-50f02b0f01ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aae40d3-04cf-462a-98d7-468173468248","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_patinas_mercedes_300_slt_talaltak_egy_elhagyott_pajtaban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:41","title":"Patinás Mercedes 300 SL-t találtak egy elhagyott pajtában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","shortLead":"Letesztelték az egész stábot, egyedül a vezetőedzőnek lett pozitív az eredménye.","id":"20200928_koronavirus_lipcsei_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb96816-422a-4533-8728-f942b3391349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b03805-8067-43cf-b394-785de231de90","keywords":null,"link":"/sport/20200928_koronavirus_lipcsei_peter","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:15","title":"Koronavírusos Lipcsei Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","shortLead":"A francia államfő kedden találkozik Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel.","id":"20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e5233e-31ed-42df-9fc3-408f3924dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86558e8c-218d-4dc3-af57-55a33ba23032","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Macron_Europa_Oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:44","title":"Macron: \"Ha békét akarunk az európai kontinensen, akkor együtt kell működnünk Oroszországgal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","shortLead":"Minden magyarra nézve sértőnek véli az igazságügyi miniszter a kritikát, amit Orbánról mondott Vera Jurová.","id":"20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522155c4-2b86-4a79-8bc9-88c5145246eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vera_jurova_varga_judit_mondjon_le","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:09","title":"Varga Judit: Azonnal mondjon le az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch új PCR-tesztet fejlesztett ki a SARS-CoV-2 kórokozó kimutatására szolgáló Vivalytic elemző eszközéhez. A vállalat állítja, a teszt 39 perc alatt megbízható eredményt ad, és jelenleg világszerte a leggyorsabb polimeráz-láncreakciós (PCR) teszt.","shortLead":"A Bosch új PCR-tesztet fejlesztett ki a SARS-CoV-2 kórokozó kimutatására szolgáló Vivalytic elemző eszközéhez...","id":"20200929_koronavirus_pcr_teszt_39_perc_bosch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9268f581-919e-48ba-8052-92e744f26699","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_koronavirus_pcr_teszt_39_perc_bosch","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:43","title":"Itt a 39 percen belül eredményt adó PCR-teszt, Európában is elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d337db3b-87d0-4acd-a722-db436f171d67","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Lehet-e az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja egy mélyen hívő katolikus, akinek gyülekezete csak a heteroszexuális házaspárok közötti szexuális kapcsolatot engedélyezi – ez csak egyike a számos kérdésnek Amy Coney Barrett kinevezése körül, akit az amerikai elnök a liberális Ruth Bader Ginsburg helyére jelölt. A demokraták attól tartanak, Barrett támogatásával akár a szabad abortuszhoz való jog, vagy Barack Obama egészségügyi törvénye is veszélybe kerülhet, de a történet most sem fekete-fehér. ","shortLead":"Lehet-e az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja egy mélyen hívő katolikus, akinek gyülekezete csak a heteroszexuális...","id":"20200929_Trump_Legfelsbb_Brsg_Amy_Coney_Barrett_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d337db3b-87d0-4acd-a722-db436f171d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff349a1f-847c-4948-8f07-1d9675b22e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Trump_Legfelsbb_Brsg_Amy_Coney_Barrett_kinevezes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:30","title":"Veszélyezteti-e az amerikai szabadságot egy mélyen hívő, hétgyermekes anya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kucsák Lászlót 15 éve nevezte ki Orbán Viktor a választókerület élére.","shortLead":"Kucsák Lászlót 15 éve nevezte ki Orbán Viktor a választókerület élére.","id":"20200928_fidesz_kucsak_laszlo_lemondott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bcadaf9-7e54-4ae5-be48-47f527f5fa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea65e9b6-63ba-47f2-a533-69545d7ce1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_fidesz_kucsak_laszlo_lemondott","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:49","title":"Lemondott a Fidesz egyik választókerületi elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]