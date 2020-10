Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nemzetközi intézmények hamis információkat terjesztenek az erdőtüzekről.","shortLead":"A brazil elnök szerint nemzetközi intézmények hamis információkat terjesztenek az erdőtüzekről.","id":"20201002_Tovabb_terjed_a_tuz_az_Amazonas_videken_Bolsonaro_a_civileket_es_a_bennszulotteket_okolja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17ae264-ffc4-4b91-ab2d-72996600e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Tovabb_terjed_a_tuz_az_Amazonas_videken_Bolsonaro_a_civileket_es_a_bennszulotteket_okolja","timestamp":"2020. október. 02. 07:43","title":"Tovább pusztít a tűz az Amazonas vidékén, Bolsonaro a civileket és a bennszülötteket okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d342986-8018-424c-bc1a-4456ae357bf1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most valahogy nem olyan fontos a keresztényüldözéssel szembeni kiállás?","shortLead":"Most valahogy nem olyan fontos a keresztényüldözéssel szembeni kiállás?","id":"20201001_Haboru_Karabahban_Azerbajdzsan_oldalara_allt_a_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d342986-8018-424c-bc1a-4456ae357bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf7b025-668c-4f76-a4a6-4274233fc23a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Haboru_Karabahban_Azerbajdzsan_oldalara_allt_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. október. 01. 14:18","title":"Háború Karabahban: Azerbajdzsán oldalára állt a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3838b1-7b19-47d2-a666-320b8db10119","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megalakult Novák Katalin miniszteri csapata.","shortLead":"Megalakult Novák Katalin miniszteri csapata.","id":"20201001_novak_csaladpolitika_kinevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d3838b1-7b19-47d2-a666-320b8db10119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9310ec17-41bc-4302-998c-2b3dec5912c3","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_novak_csaladpolitika_kinevezes","timestamp":"2020. október. 01. 07:49","title":"Áder kinevezte a hat embert, aki felelős lesz a családpolitikáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a6bb49-7873-41ee-ae5b-c2a6e2769c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tiltott határátlépés miatt ítélte el a három férfit a bíróság, két évre kiutasították őket Magyarország területéről.","shortLead":"Tiltott határátlépés miatt ítélte el a három férfit a bíróság, két évre kiutasították őket Magyarország területéről.","id":"20201002_itelet_hatarsertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7a6bb49-7873-41ee-ae5b-c2a6e2769c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a87d1b-9f7a-4b78-938e-7303b14891a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_itelet_hatarsertes","timestamp":"2020. október. 02. 16:25","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a Röszkénél elfogott szír határsértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8299c875-2693-4dd4-851b-9b2dcc78be20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke megpróbálta visszahívni az Index igazgatósági elnökét, de a testület szerint Schmuck Erzsébet erre nem jogosult.","shortLead":"Az LMP társelnöke megpróbálta visszahívni az Index igazgatósági elnökét, de a testület szerint Schmuck Erzsébet erre...","id":"20201002_bodolai_laszlo_lmp_schmuck_erzsebet_nvb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8299c875-2693-4dd4-851b-9b2dcc78be20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d8682b-bd28-4519-95c3-e721ad19a97a","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_bodolai_laszlo_lmp_schmuck_erzsebet_nvb","timestamp":"2020. október. 02. 15:56","title":"Bodolai László marad az LMP delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban az észak-indiai államban. Mindkét, az érinthetetlenek kasztjába tartozó áldozat meghalt.","shortLead":"India-szerte tüntetések törtek ki, miután két nap alatt két csoportos nemi erőszak is történt ugyanabban...","id":"20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84cde92e-e8a9-4c74-9273-bd42ffac7593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7092b8-5c62-4d0e-ac98-a2fd1591716b","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Zavargasok_india_csoportos_nemi_eroszak","timestamp":"2020. október. 01. 14:26","title":"Zavargások törtek ki két újabb csoportos nemi erőszak miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"tudomany","description":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","shortLead":"Brit kutatók közös tanulmánya ábrándította ki a reménykedőket.","id":"20201002_vakcina_covid_royal_society","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce91d8c0-e28d-4674-83b3-73376887a5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9dc63b-620a-454d-861e-b4593e3e877e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_vakcina_covid_royal_society","timestamp":"2020. október. 02. 15:50","title":"A vakcina önmagában nem szabadít meg minket a maszkviseléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre 3 milliárd forintból gazdálkodhat a Színház- és Filmművészeti Egyetem – hangzott el a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint azok a hallgatók és dolgozók, akik tiltakozni akarnak, továbbra is megtehetik. ","shortLead":"Jövőre 3 milliárd forintból gazdálkodhat a Színház- és Filmművészeti Egyetem – hangzott el a kormányinfón. Gulyás...","id":"20201001_szfe_kormany_koltsegvetes_vidnyanszky_attila_kuratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c501232-dec6-45b8-9b32-c0e3ebee2aca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_szfe_kormany_koltsegvetes_vidnyanszky_attila_kuratorium","timestamp":"2020. október. 01. 13:41","title":"Vidnyánszkyék kérésére megduplázta a kormány a Színművészeti költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]