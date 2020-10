Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b740b6bd-c577-4ebe-9c5e-86bc4b94885f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NATO idei legnagyobb európai hadgyakorlatát tartják Skóciában, ezért kiterelik a bálnákat a térségből.","shortLead":"A NATO idei legnagyobb európai hadgyakorlatát tartják Skóciában, ezért kiterelik a bálnákat a térségből.","id":"20201001_balna_skocia_evakualas_hadgyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b740b6bd-c577-4ebe-9c5e-86bc4b94885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38a87d-f4e3-49de-a850-80ee18dde3c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_balna_skocia_evakualas_hadgyakorlat","timestamp":"2020. október. 01. 13:33","title":"Evakuálják a bálnákat Európa legnagyobb hadgyakorlata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","shortLead":"A férfit terrorszervezetben való részvétellel, terrorizmusra való felbujtással és uszítással vádolják.","id":"20201001_talib_ausztria_wels","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c38769-6ac5-4295-b86f-598fc98cf824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741fa7b-dfed-4cdd-a8b0-66f3a57dc743","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_talib_ausztria_wels","timestamp":"2020. október. 01. 13:08","title":"Elfogtak egy feltételezett tálibot Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa2cec5-2243-4d48-b794-56138f5a61ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosan fél év eltéréssel fotózták meg ugyanazokat a pekingi helyszíneket, a különbség látványos.","shortLead":"Pontosan fél év eltéréssel fotózták meg ugyanazokat a pekingi helyszíneket, a különbség látványos.","id":"20201002_nicolas_asfouri_kina_koronavirus_peking_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa2cec5-2243-4d48-b794-56138f5a61ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751f754a-de7a-41a7-9a68-446cb87cb8ff","keywords":null,"link":"/elet/20201002_nicolas_asfouri_kina_koronavirus_peking_utca","timestamp":"2020. október. 02. 10:40","title":"Egy fotós képei megmutatják, hogyan tért vissza az emberi élet a nagyvárosi utcákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget azonban nem nagyon hoztak.","shortLead":"A miniszterelnök által beígért hadparancsok megérkeztek ugyan az egészségügy „vezénylésébe”, rációt, pláne segítséget...","id":"202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a4cc80-8696-40a2-ac98-09215e91ab0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd893293-d167-4569-b0ad-30f0f1687d50","keywords":null,"link":"/360/202040__korhazak_bajban__atiranyitott_munkaero__felkeszuletlenul__tulelo_uzemmod","timestamp":"2020. október. 03. 08:15","title":"Tényleg a teljesítőképessége határát közelíti az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","shortLead":"2009-ben volt utoljára példa arra, hogy a nemzeti össztermék nominálisan is csökkent.","id":"20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=500fd45d-4982-4e12-addf-6ae1ab2f484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78103b78-a855-4b05-a7a7-ba8eb67f9322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Ezt_jelentette_a_kormany_Brusszelnek_gigantikus_hiany_miniatur_GDP","timestamp":"2020. október. 01. 12:04","title":"Ezt jelentette a kormány Brüsszelnek: gigantikus hiány, miniatűr GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","shortLead":"Legkésőbb pénteken meglesz a teszt eredménye.","id":"20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd20ca7-4aa1-43da-9c83-0b482714b584","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Donald_Trump_es_felesege_karantenba_vonul_koronavirusgyanu_miatt","timestamp":"2020. október. 02. 06:19","title":"Donald Trump és felesége karanténba vonul koronavírus-gyanú miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban, Hegyi-Karabahban. Az örmények – akik szerint Azerbajdzsán \"terrorista zsoldosokat\" is bevetett – lelőttek három azeri helikoptert, az egyik Iránban csapódott be. Az azeri fél pedig közölte: vagy kivonulnak az örmények, vagy folytatódik a háború.","shortLead":"Éjjel is folyamatosan lőtték egymást az azeri és az örmény csapatok a vitatott hovatartozású enklávéban...","id":"20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=154026d8-3bbf-4eb0-b021-d1825dc1bfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6066ca2b-9903-4d44-9fe2-03957f32319a","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Egesz_ejjel_agyuztak_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 01. 11:43","title":"Egész éjjel ágyúztak Hegyi-Karabahban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]