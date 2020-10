Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98f644ad-8936-4682-a737-c4b1b3c21bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium szerint őket teljesen kihagyták az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének elkészítéséből, ezért 30 oldalas elemzésben bizonygatják a kormány igazát. Közösen méltatta viszont a dokumentumot nyolc civil szervezet – bár ők is hozzáfűztek ahhoz egy több mint 50 oldalas árnyékjelentést.","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium szerint őket teljesen kihagyták az Európai Bizottság jogállamisági jelentésének...","id":"20201001_eb_jogallamisagi_jelentes_civilek_igazsagugyi_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f644ad-8936-4682-a737-c4b1b3c21bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9881077f-4d78-432c-bde8-db259d39faaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_eb_jogallamisagi_jelentes_civilek_igazsagugyi_miniszterium","timestamp":"2020. október. 01. 16:24","title":"Jogállamiság jelentés: Saját elemzésben bizonygatja igazát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elhunyt csak 40 éves volt, a rokonság a dolgozókat is megfenyegette.","shortLead":"Az elhunyt csak 40 éves volt, a rokonság a dolgozókat is megfenyegette.","id":"20201002_bukarest_koronavirus_ostrom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aa5475-dd76-4b4b-a04d-4084294358da","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_bukarest_koronavirus_ostrom","timestamp":"2020. október. 02. 10:19","title":"Kórházat rohamoztak meg egy koronavírusban elhunyt beteg rokonai Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089dbf42-afee-413d-9839-d42112b333c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ nyolcadik csodájaként emlegetett orosz cári Borostyánszoba kincsei után vadásznak lengyel búvárok. Most azt remélik: kéznyújtásnyira van a fél évszázados rejtély megfejtése.","shortLead":"A világ nyolcadik csodájaként emlegetett orosz cári Borostyánszoba kincsei után vadásznak lengyel búvárok. Most azt...","id":"20201001_Legendas_aranykincsre_vadasznak_a_lengyel_buvarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=089dbf42-afee-413d-9839-d42112b333c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b414ee7e-4d9b-4390-9e59-d4ea6a65ae62","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Legendas_aranykincsre_vadasznak_a_lengyel_buvarok","timestamp":"2020. október. 01. 18:24","title":"Rejtélyes ládákat találtak egy náci hajóroncsban a legendás aranykincsre vadászó lengyel búvárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jó számok épp kapóra jöttek Aleksandar Vucicnak.","shortLead":"A jó számok épp kapóra jöttek Aleksandar Vucicnak.","id":"20201002_szerbia_koronavirus_aleksandar_vucic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1341897d-2632-4dd1-8760-e2ca2c5d12df","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_szerbia_koronavirus_aleksandar_vucic","timestamp":"2020. október. 02. 11:58","title":"Hónapokon át elhallgathatta a szerb kormány a koronavírus áldozatainak kétharmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea2893-e524-444e-80db-1ae37dddf085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetet szenvedett jármű teljesen kiégett.","shortLead":"A balesetet szenvedett jármű teljesen kiégett.","id":"20201002_kisteherauto_tuz_baleset_csomor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea2893-e524-444e-80db-1ae37dddf085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbb7a68-cc39-41e4-a148-8f57a3bddba9","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_kisteherauto_tuz_baleset_csomor","timestamp":"2020. október. 02. 20:44","title":"Videó: óriási lánggal égett egy kisteherautó az M0-ás felhajtónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"Balla Györgyi - Kovács István","category":"itthon","description":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr kezébe is lázmérőt nyomtak. A szülők elégedettek a lépéssel, de van, aki szerint ez kevés, tesztelni kellene a tanulókat. Azt nem árulja el az Emmi, hogy pontosan honnan és mennyiért vettek 41 ezer érintésmentes lázmérőt.","shortLead":"Csütörtökön elindult a diákok hőmérsékletmérése az iskolák bejáratánál, egy óbudai általános iskolában az iskolaőr...","id":"20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2579f1-a54a-4251-8a83-843bbe7ea356","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_homero_iskola_iskolaor_lazmeres","timestamp":"2020. október. 01. 14:54","title":"Elindult az iskolákban a lázmérés: van, aki szerint tévút, más szerint meg túl kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a6bb49-7873-41ee-ae5b-c2a6e2769c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tiltott határátlépés miatt ítélte el a három férfit a bíróság, két évre kiutasították őket Magyarország területéről.","shortLead":"Tiltott határátlépés miatt ítélte el a három férfit a bíróság, két évre kiutasították őket Magyarország területéről.","id":"20201002_itelet_hatarsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7a6bb49-7873-41ee-ae5b-c2a6e2769c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a87d1b-9f7a-4b78-938e-7303b14891a8","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_itelet_hatarsertes","timestamp":"2020. október. 02. 16:25","title":"Felfüggesztett börtönt kaptak a Röszkénél elfogott szír határsértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7856d8a0-ca36-4c48-b8ec-49ab306f8e08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön másodszorra is találkoztak az összeállt pártok vezetői.","shortLead":"Csütörtökön másodszorra is találkoztak az összeállt pártok vezetői.","id":"20201002_ellenzek_talalkozo_2022_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7856d8a0-ca36-4c48-b8ec-49ab306f8e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1485a7-5201-41bc-b6af-9d0aa62c4487","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_ellenzek_talalkozo_2022_osszefogas","timestamp":"2020. október. 02. 09:39","title":"Elkezdte írni közös programját 2022-re az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]