Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"5,15 százalékot zuhant a Brent, a WTI pedig 5,87-et. A magyar autósok ennek most még biztosan nem örülhetnek, a gázolaj magyarországi ára pénteken emelkedik.","shortLead":"5,15 százalékot zuhant a Brent, a WTI pedig 5,87-et. A magyar autósok ennek most még biztosan nem örülhetnek, a gázolaj...","id":"20201001_olajar_5_szazalekos_csokkenes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bfc7e-382c-48e7-8f32-4e7f5bf6a281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c129415e-fca8-49e6-8fc2-d93721ec7212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_olajar_5_szazalekos_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 01. 18:57","title":"Több mint 5 százalékkal esett a kőolaj ára egyetlen nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","shortLead":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","id":"202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459ab83-5142-4f04-8435-4fe9acea510a","keywords":null,"link":"/360/202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","timestamp":"2020. október. 03. 08:30","title":"Az igazi gyűjtők rájuk se néznek, de van, akinek jól jönnek a giccses bélyegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"22 ezer fölött az aktív fertőzöttek száma.","shortLead":"22 ezer fölött az aktív fertőzöttek száma.","id":"20201003_1086_uj_fertozottet_talaltak_meghalt_14_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817a886d-0591-4b2b-8205-04afc4f0f801","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_1086_uj_fertozottet_talaltak_meghalt_14_ember","timestamp":"2020. október. 03. 09:15","title":"1086 új fertőzöttet találtak, meghalt 14 ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan az esélye annak, hogy húsvétig minden felnőtt megkaphatja az oltást - idézte az MTI a brit The Times napilapot. A Times kormányzati forrásokra hivatkozva közölte a hírt. ","shortLead":"Akár már három hónap múlva elkezdődhet a koronavírus elleni oltóanyag tömeges alkalmazása Nagy-Britanniában, és megvan...","id":"20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edb7558-a8d5-4dd8-a314-f2deb74fe6a5","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201003_koronavirus_oltas_husvet_brit","timestamp":"2020. október. 03. 14:20","title":"Esélyes, hogy húsvétig minden brit felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982f98cd-7c97-4bec-a41c-3902586cb0de","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Angolnák telepítése pusztíthatta ki a balatoni menyhal-populációt a 20. században. 2015-ben megpróbálták visszatelepíteni az őshonos fajt, eddig azonban úgy tűnt, eredménytelenül.","shortLead":"Angolnák telepítése pusztíthatta ki a balatoni menyhal-populációt a 20. században. 2015-ben megpróbálták...","id":"20201001_kihaltnak_hitt_halfaj_balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982f98cd-7c97-4bec-a41c-3902586cb0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f0618f-8931-480f-a7d4-0947d34aea04","keywords":null,"link":"/zhvg/20201001_kihaltnak_hitt_halfaj_balaton","timestamp":"2020. október. 01. 19:21","title":"Egykor kihalt halat sikerült visszatelepíteni a Balatonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66dd6ddf-7d71-4ad1-8beb-0c0ba5309aa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom most induló Mobildonor programja az otthon kallódó okostelefonok összegyűjtésével segít rászoruló családoknak, hogy ők is beléphessenek a digitális világba.","shortLead":"A Magyar Telekom most induló Mobildonor programja az otthon kallódó okostelefonok összegyűjtésével segít rászoruló...","id":"20201002_magyar_telekom_mobildonor_program_hasznalt_telefonok_niok_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66dd6ddf-7d71-4ad1-8beb-0c0ba5309aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990e297c-717a-46dc-90e0-879efe6748b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_magyar_telekom_mobildonor_program_hasznalt_telefonok_niok_alapitvany","timestamp":"2020. október. 02. 12:03","title":"A Telekom begyűjti a használt telefonokat, ön is adja, ha van otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918b86a1-1fa5-4ee0-a2bd-af646adc08fa","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A járvány második hullámában jól navigáló kormány erősödését és a Liga-vezér Matteo Salvini pozíciójának gyengülését hozta az olasz helyhatósági választás. Az ezzel együtt tartott népszavazáson pedig nagy többséggel nyert a parlamenti képviselők és szenátorok számát jelentősen csökkentő kezdeményezés.","shortLead":"A járvány második hullámában jól navigáló kormány erősödését és a Liga-vezér Matteo Salvini pozíciójának gyengülését...","id":"202040__olasz_szavazas__salvini_kudarca__koalicios_feszultsegek__gyozelmi_jelentesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918b86a1-1fa5-4ee0-a2bd-af646adc08fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca6dcbf-a0d0-427a-a152-de74ebdcafb8","keywords":null,"link":"/360/202040__olasz_szavazas__salvini_kudarca__koalicios_feszultsegek__gyozelmi_jelentesek","timestamp":"2020. október. 02. 16:00","title":"Harmadszorra sem tudott fülkeforradalmat csinálni Orbán olasz barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértettnek bordatörése és életveszélyes tüdősérülése is lett.","shortLead":"A sértettnek bordatörése és életveszélyes tüdősérülése is lett.","id":"20201002_arok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a21c737-8bb8-435b-a662-ee01bed58c10","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_arok","timestamp":"2020. október. 02. 12:36","title":"Életveszélyes sérülést okozott egy részeg férfi a segítségére sietőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]