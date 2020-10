Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Néhány százan vettek részt a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése elleni vasárnapi demonstráción.","shortLead":"Néhány százan vettek részt a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése elleni vasárnapi demonstráción.","id":"20201004_szfetuntetes_palinkas_hajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a33d9c-2642-4345-a52f-fb2936f59a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085860fa-c473-4e09-9278-82c821e44523","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_szfetuntetes_palinkas_hajos","timestamp":"2020. október. 04. 21:01","title":"SZFE-tüntetés: Mindannyiunk szabadsága, és egy jobb, boldogabb élet reménye a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Megtartották a 40. heti sorsolást. ","shortLead":" Megtartották a 40. heti sorsolást. ","id":"20201004_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2937ae7a-0725-41a9-a32d-5418e4990c34","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Megvannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. október. 04. 16:54","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A városi poszméhek, más néven dongók nagyobbak és termékenyebbek, mint a vidékiek. Jobban alkalmazkodnak a városi körülményekhez – állítják biológusok a Halle-wittenbergi Martin Luther Egyetemről. ","shortLead":"A városi poszméhek, más néven dongók nagyobbak és termékenyebbek, mint a vidékiek. Jobban alkalmazkodnak a városi...","id":"202040_dongok_reflektorfenyben_elonyben_avarosiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1a24dd-20dd-429a-884a-1e2c037657e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312016f5-1388-4715-97d8-9cf7097b50ee","keywords":null,"link":"/360/202040_dongok_reflektorfenyben_elonyben_avarosiak","timestamp":"2020. október. 05. 16:00","title":"A dongóknál bejött: a városi méhek jobban járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re emelkedett a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 10 499-cel 1 millió 215 ezer 1-re...","id":"20201004_Naponta_kozel_ezren_kerulnek_korhazba_a_koronavirus_miatt_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deff957a-6377-4300-8459-d4dc041e6e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b9252d6-ddfd-42be-a02f-b10f552525ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Naponta_kozel_ezren_kerulnek_korhazba_a_koronavirus_miatt_Oroszorszagban","timestamp":"2020. október. 04. 11:20","title":"Naponta közel ezren kerülnek kórházba a koronavírus miatt Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","shortLead":"Nem kell félni a Covidtól - üzente az amerikai elnök, aki már maszk nélkül ment be a Fehér Házba.","id":"20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6a5ac8-0f87-4e9f-b1bb-694e6afcf5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b28e37-f5b8-4758-9705-89707619eaf1","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Trump_korhaz_covid_koronavirus_usa","timestamp":"2020. október. 06. 05:19","title":"Trump elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei. A járvány miatt 40 százalékkal nőtt a túlórák száma, amit alig fizetnek ki nekik.","shortLead":"A tanárok félnek a vírustól, követelik, hogy számukra is biztosítva legyenek az egészséges munkavégzés feltételei...","id":"20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05e5497-f241-4554-8ebd-0f3ca954b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640fad73-89aa-498f-9aa6-74c4d7484711","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Felelem_a_virustol_kifizetetlen_tulorak__a_tanarszakszervezet_sztrajkot_helyezett_kilatasba","timestamp":"2020. október. 04. 10:25","title":"Félelem a vírustól, kifizetetlen túlórák - a tanárszakszervezet sztrájkot helyezett kilátásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt menne ki a Fradi meccsére, jó eséllyel kint marad.","shortLead":"Kubatov Gábor Facebookon osztotta meg, kiket részesít előnyben a jegyeladásnál a csapat. Aki csak az ellenfelek miatt...","id":"20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b297e7c-6c02-4e65-b449-037f4ee889f0","keywords":null,"link":"/sport/20201005_Kiderult_milyen_sorrendben_juthatunk_jegyhez_a_Fradi_BLmeccseire","timestamp":"2020. október. 05. 16:36","title":"Kiderült, milyen sorrendben juthatunk jegyhez a Fradi BL-meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került rivaldafénybe. A magyar helyzetről Jourová azt mondta, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít. Orbán Viktor ezért a lemondását követelte. Jourová a magyar kormányfővel is jó viszont ápoló Andrej Babis miniszterelnök pártjában politizál, a Time magazin tavaly a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta. Portré.","shortLead":"Az Európai Bizottság biztosa most a tagállamokban a jogállamiság érvényesülését vizsgáló jelentés ismertetésével került...","id":"20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb4e39d-8bdd-425d-beb8-1057dd349e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc4c036-189b-46ca-9e96-3f370ee1a506","keywords":null,"link":"/360/20201004_Vera_Jourova_Orban_liberalis_mumusa","timestamp":"2020. október. 04. 13:00","title":"A hét embere: Věra Jourová jogállamisági biztos, aki láthatóan Orbán idegeire megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]