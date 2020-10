Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra emelik a járvány miatti készültséget. Így például egyetlen bár sem nyithat ki a következő két hétben.","shortLead":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra...","id":"20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e732ba-c3ce-4716-afc3-72cbeec206db","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","timestamp":"2020. október. 05. 10:34","title":"A legmagasabb riasztási övezetbe kerül Párizs, annyi a koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","shortLead":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","id":"20201005_zara_hm_bezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81034c4a-5a7b-449a-96c4-72bd31584e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_zara_hm_bezarasok","timestamp":"2020. október. 05. 17:50","title":"Több száz Zara és H&M zár be visszaesés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7adad7a-c6ab-4013-ac5b-abde4739e481","c_author":"","category":"itthon","description":"Rácz Pál független jelöltet választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszolnok polgármesterévé a vasárnapi időközi önkormányzati választáson","shortLead":"Rácz Pál független jelöltet választották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Abaújszolnok polgármesterévé a vasárnapi...","id":"20201004_Racz_Pal_lett_Abaujszolnok_uj_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7adad7a-c6ab-4013-ac5b-abde4739e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e782b1-1d37-4c44-a79f-6fb8b5609f5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Racz_Pal_lett_Abaujszolnok_uj_polgarmestere","timestamp":"2020. október. 04. 21:45","title":"Rácz Pál lett Abaújszolnok új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot. A színfalak mögött azonban már a jövő évi, sőt az utána következő év modelljein dolgoznak.","shortLead":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot...","id":"20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1ca89-2658-484b-8c6f-5760ea30901e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","timestamp":"2020. október. 06. 10:03","title":"Még be sem mutatták az idei iPhone-okat, de már a jövő éviekről hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"285 ezer új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, 260 ezer ember pedig meggyógyult. Hétfőre 5 ezer áldozatot követelt a koronavírus-járvány.","shortLead":"285 ezer új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, 260 ezer ember pedig meggyógyult. Hétfőre 5 ezer áldozatot...","id":"20201005_koronavirus_vilagszerte_35_millio_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eab231-0482-4952-9fc8-3407832c8b92","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_vilagszerte_35_millio_fertozott","timestamp":"2020. október. 05. 08:21","title":"35 millió felett az összes fertőzött száma, több mint 10,6 millióan most is koronavírusosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több árkategóriában próbál kínálni valamit. Megnéztük, mit tud az MSI belépő szintű sorozatából származó gépe, az MSI GL65 Leopard, és mire képes, ha nem játékra használják.","shortLead":"Egyre nagyobb a verseny a gamer laptopok piacán, az igényeket látva, nem is csoda, hogy egyre több gyártó egyre több...","id":"20201005_msi_gl65_leopard_10sek_gamer_laptop_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc4ea60-18a3-458f-bc74-f469ed2f1870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadf5d09-1aa5-4b0e-a4bb-f78e2e66308c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_msi_gl65_leopard_10sek_gamer_laptop_teszt","timestamp":"2020. október. 05. 14:03","title":"Mit teljesít egy játékosoknak szánt, erős laptop, ha nem játszunk vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56da190-be83-4c4a-952f-a802db5c3988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szilvás puszedli penészedhet.","shortLead":"A szilvás puszedli penészedhet.","id":"20201005_manner_puszedli_aldi_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56da190-be83-4c4a-952f-a802db5c3988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0a68f0-7ab2-454b-b865-75ed688d30a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_manner_puszedli_aldi_visszahivas","timestamp":"2020. október. 05. 13:30","title":"Manner-édességet hív vissza az Aldi a penészveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak a kezdete egy nagy felfedezésnek.","shortLead":"Az újonnan megtalált koporsókat is 10-12 méter mélyről hozták fel. A szakértők úgy hiszik, a mostani feltárás csak...","id":"20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6668a372-05cf-4264-8036-7a4aa62b7970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482199ed-aedc-43dc-8d96-9cfdf5532acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_szarkofag_koporso_egyiptom_regeszet","timestamp":"2020. október. 05. 19:33","title":"Újabb 59 érintetlen szarkofágot ástak ki Egyiptomban, az egyiket már felnyitották – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]