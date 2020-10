Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Sokkal több múlik a felhőkön, mint gondolnánk – hangsúlyozzák liverpooli és londoni klímatudósok. A felhők hatása a klímára: napernyő vagy paplan? 2020. október. 06. 13:00 Manfred Weber, az Európai Néppárt, Dacian Ciolos, az Európa Megújul, Iratxe Garcia Perez, a Szociáldemokraták és Ska Keller, valamint Philippe Lamberts a Zöldek részéről "Az európai értékek nem eladók" címmel pubikálták álláspontjukat. Az EP nem alkuszik a jogállamiság kapcsán 2020. október. 06. 11:55 Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai csoportosulása, amelyek együtt a parlament jelentős többségét adják. 70 éve tarja a sebességrekordot a saját géposztályában. Három és félmilliárdért árulják a Ferrari egyedülálló versenyhajóját 2020. október. 07. 10:26 A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. Mintha Móricz Zsigmond horrofilmet írt volna – kijött a Post Mortem hidegrázós előzetese 2020. október. 07. 10:58 A kancellár és az egyik rektorhelyettes szerda éjfélig adott határidőt a blokád befejezésére. A legutolsó hírek szerint a diákok erre nem hajlanak, de mi jön ezután? Felfüggesztik a félévüket? Más helyen kezdődik az oktatás? Egyáltalán, mit keres egy egykori ezredes az SZFE-n? Interjú. Szarka Gábor: Amit a Színművészetin belül kialakítottak, az közel jár a háborús helyzethez 2020. október. 07. 06:30 Erőszakot biztosan nem alkalmaznak a Színház- és Filmművészeti Egyetemet blokád alá vonó hallgatók ellen – mondta a hvg.hu-nak Szarka Gábor, az SZFE kancellárja, aki nem tartja normálisnak, hogy az igazgatásért felelős vezetőt sem engedik be az épületbe. A szakértők szerint harmincszor több mikroműanyag-hulladék lehet az óceánok fenekén, mint a felszínén. Több mint 14 millió tonna mikroműanyag heverhet az óceánok fenekén 2020. október. 06. 15:23 A bejrúti robbanássorozat immár hivatalosan is a világtörténelem egyik legnagyobbika azok közül a pusztítások közül, melyeket nem nukleáris szerkezet okozott. Most derült ki, hogy mekkora is volt valójában a bejrúti robbanás 2020. október. 06. 08:33 Rusvai Miklós szerint sokkal több tesztre lenne szükség ahhoz, hogy kézben tartsák a koronavírus-járványt. Virológus: 10 labor tesztjeit fogadják el az országban, miközben 300 másik helyen is lehetne tesztelni 2020. október. 05. 20:13