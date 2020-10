Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f5f55f5-bada-4899-93f4-46d75069f8b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint harmincszor több mikroműanyag-hulladék lehet az óceánok fenekén, mint a felszínén.","shortLead":"A szakértők szerint harmincszor több mikroműanyag-hulladék lehet az óceánok fenekén, mint a felszínén.","id":"20201006_Tobb_mint_14_millio_tonna_muanyag_heverhet_az_oceanok_feneken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f5f55f5-bada-4899-93f4-46d75069f8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871ead4e-e55b-49a8-8b11-c6bdb8fdd026","keywords":null,"link":"/zhvg/20201006_Tobb_mint_14_millio_tonna_muanyag_heverhet_az_oceanok_feneken","timestamp":"2020. október. 06. 15:23","title":"Több mint 14 millió tonna mikroműanyag heverhet az óceánok fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai csoportosulása, amelyek együtt a parlament jelentős többségét adják. Manfred Weber, az Európai Néppárt, Dacian Ciolos, az Európa Megújul, Iratxe Garcia Perez, a Szociáldemokraták és Ska Keller, valamint Philippe Lamberts a Zöldek részéről “Az európai értékek nem eladók” címmel pubikálták álláspontjukat.","shortLead":"Közös véleménycikket tett közzé a Politico brüsszeli uniós portálon az Európai Parlament négy meghatározó politikai...","id":"20201006_Az_EP_nem_alkuszik_a_jogallamisag_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85897661-caf8-4c3a-b703-866e7efa3c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Az_EP_nem_alkuszik_a_jogallamisag_kapcsan","timestamp":"2020. október. 06. 11:55","title":"Az EP nem alkuszik a jogállamiság kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem mindegy, hogy mínusz 78 fok felett vagy alatt van a hőmérséklet a sarkkörön. ","shortLead":"Nem mindegy, hogy mínusz 78 fok felett vagy alatt van a hőmérséklet a sarkkörön. ","id":"20201007_Nem_mindegy_hogy_minusz_78_felett_vagy_alatt_van_a_homerseklet_az_Antarktisz_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d44d37-84f8-4020-b94d-8759ec25ccbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_Nem_mindegy_hogy_minusz_78_felett_vagy_alatt_van_a_homerseklet_az_Antarktisz_felett","timestamp":"2020. október. 07. 17:08","title":"Az elmúlt 15 év egyik legnagyobb méretű ózonlyukát mérték az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs ugyanis szlovén volt. A cseh politikus csapata így kiesett a Bajnokok Ligájából, ő pedig azóta már egész Európától elnézést kért szavaiért.","shortLead":"Egy megismételt tizenegyes miatt nevezte disznónak egy képviselő a szlovénokat, a büntetőt megismételtető sporttárs...","id":"20201006_alexandr_vondra_tweet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dc1847-1f45-481f-b9c3-29553d40801e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e4a13-644e-4798-ba25-85e013c656fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_alexandr_vondra_tweet","timestamp":"2020. október. 06. 16:01","title":"Egy cseh EP-képviselő elnézést kért azért, mert megalkuvó disznóknak nevezte a szlovéneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","shortLead":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","id":"20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17150c96-c880-4c0f-9c00-250a57388928","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","timestamp":"2020. október. 06. 11:36","title":"Új alkuszcéggel bővült Mészáros biztosítós birodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó frissítést.","shortLead":"Az Instagram 10. születésnapi meglepetését egy kis trükközéssel már előhívhatják azok, akik megkapták az azt tartalmazó...","id":"20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695e741f-d257-4b06-80e1-00de840b966e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_instagram_szuletesnap_ikon_megvaltoztatasa_easter_egg","timestamp":"2020. október. 06. 17:13","title":"Kapott egy titkos funkciót az Instagram, átállíthatja az alkalmazás ikonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter az operatív törzs egyik irányítója. Pintér Sándor szerint a számok alapján még mindig Magyarországon van a leghatékonyabb védekezés.","shortLead":"A belügyminiszter az operatív törzs egyik irányítója. Pintér Sándor szerint a számok alapján még mindig Magyarországon...","id":"20201007_pinter_sandor_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becc84ca-16b0-4a68-9e4c-1ac50529aa17","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_pinter_sandor_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 07. 16:41","title":"Pintér szerint lényegesen keményebb intézkedések is jöhetnek a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30501586-f762-45d6-a394-c8c4082196f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban még sokkal kevesebb fertőzöttről számolt be a polgármester.","shortLead":"Korábban még sokkal kevesebb fertőzöttről számolt be a polgármester.","id":"20201006_Fertozes_Tiszaujvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30501586-f762-45d6-a394-c8c4082196f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e62b4f4-6f62-4244-9a2d-ff71964c8590","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_Fertozes_Tiszaujvaros","timestamp":"2020. október. 06. 20:09","title":"Több mint kétszázan fertőződtek meg a Tiszaújvárosnál épülő gyár munkásai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]