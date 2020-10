Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c6cbf92-f783-4587-b99e-b9a791f18678","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hajógerinc csillagképben lévő Carina-ködben most is aktívan zajlik a csillagképződés. A területről most minden korábbinál részletesebb kép készült.","shortLead":"A Hajógerinc csillagképben lévő Carina-ködben most is aktívan zajlik a csillagképződés. A területről most minden...","id":"20201007_carina_nebula_carina_kod_urkutatas_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6cbf92-f783-4587-b99e-b9a791f18678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c996d8-bcd9-4fb5-a44a-8e4a32a1a00d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_carina_nebula_carina_kod_urkutatas_csillagaszat","timestamp":"2020. október. 07. 15:08","title":"Soha nem készült még ennyire részletes kép az égbolt egyik csodájáról, a Carina-ködről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","shortLead":"Egy koszovói politikus egy valag pénzt fizetett, hogy hirdesse a jókívánságát.","id":"20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ffd3ea-74c9-44f1-b627-c4f9894d36e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63323e00-4926-47bd-8ca2-28af47f92d87","keywords":null,"link":"/elet/20201006_oriasplakat_plakat_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 15:55","title":"Óriásplakáton üzenik Trumpnak Koszovóból: gyógyuljon meg mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5345a81-1a06-436c-b8fc-568bf94c24fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa és kábítószert is fogyasztott.","shortLead":"A vétkes sofőrnek nem volt jogosítványa és kábítószert is fogyasztott.","id":"20201006_rendorauto_uldozes_Baranya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5345a81-1a06-436c-b8fc-568bf94c24fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eed086-34d6-4b38-8176-aa7e277ab429","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_rendorauto_uldozes_Baranya","timestamp":"2020. október. 06. 19:07","title":"Három rendőrautó is összetört egy üldözésben Baranyában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea44019-6615-4f56-87b2-927ea4093a38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek fele már találkozott intézményen belül a koronavírussal, az intézkedéseket pedig kevésnek tartják – derül ki a Pedagógusok Szakszervezetének felméréséből.","shortLead":"A megkérdezettek fele már találkozott intézményen belül a koronavírussal, az intézkedéseket pedig kevésnek tartják –...","id":"20201007_pedagogusok_szakszervezete_koronavirus_online_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ea44019-6615-4f56-87b2-927ea4093a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2fae1-de97-42a9-a1b3-e195e107e4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_pedagogusok_szakszervezete_koronavirus_online_felmeres","timestamp":"2020. október. 07. 11:51","title":"A pedagógusok háromnegyede nem érzi magát biztonságban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38efde2d-42a5-41c8-9b9a-06270ca10e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak egy zuglói ház garázsából vittek el egy férfit, akitől 20 millió forintot követeltek.","shortLead":"A gyanúsítottak egy zuglói ház garázsából vittek el egy férfit, akitől 20 millió forintot követeltek.","id":"20201006_emberrablas_rendorseg_zuglo_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38efde2d-42a5-41c8-9b9a-06270ca10e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52feb9d6-7449-4487-a7b7-7e9bc1319483","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_emberrablas_rendorseg_zuglo_gyanusitott","timestamp":"2020. október. 06. 16:11","title":"Emberrablás miatt keres a rendőrség két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8830166-266d-4425-95c6-c11ad59f5f3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A melegek bejelentkeztek a szélsőségesek címkéjére.","shortLead":"A melegek bejelentkeztek a szélsőségesek címkéjére.","id":"20201006_Ezek_a_buszke_fiuk_egeszen_masra_buszkek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8830166-266d-4425-95c6-c11ad59f5f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8e2c79-ae5e-4fbb-b70e-28e3af04c494","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Ezek_a_buszke_fiuk_egeszen_masra_buszkek","timestamp":"2020. október. 06. 11:02","title":"Ezek a büszke fiúk egészen másra büszkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban került a hírekbe. Most elfogták.","shortLead":"John McAfee a róla elnevezett vírusirtóval vált dollármilliomossá, de az utóbbi években kevésbé pozitív kontextusban...","id":"20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=440f0f89-078a-458a-9287-55e31ee17946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a0833-4cdf-4433-b800-87082edb6592","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_john_mcafee_adoelkerules_virusirto_spanyolorszag_csalas_kriptovaluta_kriptopenz","timestamp":"2020. október. 07. 08:33","title":"30 év börtönt is kaphat: véget ért a vírusszaki McAfee nagy menekülése, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d614f5ee-2ddb-4a91-b1bc-a3df2fe11320","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom akciójának célja, hogy felhívja a \"jóhiszemű vásárlók figyelmét\" a \"káros kiadványra\".\r

","shortLead":"A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom akciójának célja, hogy felhívja a \"jóhiszemű vásárlók figyelmét\" a \"káros...","id":"20201006_Meseorszag_mindenkie_konyvesbolt_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d614f5ee-2ddb-4a91-b1bc-a3df2fe11320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e10fb3e-4d33-4528-82f0-7abd3e796bd4","keywords":null,"link":"/elet/20201006_Meseorszag_mindenkie_konyvesbolt_plakat","timestamp":"2020. október. 06. 14:38","title":"A legsötétebb időket idézve jelölik meg a könyvesboltokat a homofóbok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]