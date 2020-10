Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műszaki mentés idejére átmeneti közlekedési rendet vezettek be, jókora késésekre kell számítani több vonalon.","shortLead":"A műszaki mentés idejére átmeneti közlekedési rendet vezettek be, jókora késésekre kell számítani több vonalon.","id":"20201007_tehervonat_baleset_kelenfold_ferencvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ab0181-546e-40e2-97a5-6d10b2df751a","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_tehervonat_baleset_kelenfold_ferencvaros","timestamp":"2020. október. 07. 05:37","title":"Összeütközött és kisiklott két tehervonat Kelenföld és Ferencváros között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","shortLead":"A fejlesztők a felsőkategóriás modell külsejét és technikáját is felfrissítették.","id":"20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa28259a-f4b2-4834-90ff-80f060b47e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d8a7d2-e903-4e2c-aac1-dcfbf86e63ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20201006_itt_a_megujult_jaguar_xf","timestamp":"2020. október. 06. 07:59","title":"Itt a megújult Jaguar XF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f3e505-c6ff-4c33-84da-4dec8d807437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. ","shortLead":"A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. ","id":"20201007_Mintha_Moricz_Zsigmond_horrofilmet_irt_volna__kijott_a_Post_Mortem_hidegrazos_elozetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f3e505-c6ff-4c33-84da-4dec8d807437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3dde8-f8a7-464c-896a-6d128ef473fb","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Mintha_Moricz_Zsigmond_horrofilmet_irt_volna__kijott_a_Post_Mortem_hidegrazos_elozetese","timestamp":"2020. október. 07. 10:58","title":"Mintha Móricz Zsigmond horrofilmet írt volna – kijött a Post Mortem hidegrázós előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 20 évnél idősebb nők negyede azért, mert nem tudja, hogyan kell.","shortLead":"A 20 évnél idősebb nők negyede azért, mert nem tudja, hogyan kell.","id":"20201007_mellrak_megelozes_szures","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f710ebf6-cdc6-4db4-b2fd-55f34e19346f","keywords":null,"link":"/elet/20201007_mellrak_megelozes_szures","timestamp":"2020. október. 07. 12:31","title":"A magyar nőknek csak a harmada végez rendszeresen emlővizsgálatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7e1677-0427-4db0-aff2-f6494bc47875","c_author":"Kunetz Zsombor","category":"itthon","description":"Korai volt az öröm, az orvosok számára ugyan jelentős béremelés néz ki, ám számtalan jogkörük csorbult, és a látszat ellenére ebbe semmi beleszólásuk sem volt. Ugyanakkor remek bűnbak válhat belőlük – írja véleménycikkében a szakorvos, egészségügyi elemző.","shortLead":"Korai volt az öröm, az orvosok számára ugyan jelentős béremelés néz ki, ám számtalan jogkörük csorbult, és a látszat...","id":"20201007_kunetz_zsombor_bejott_orban_mesterterve_csunyan_atverte_az_orvosokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7e1677-0427-4db0-aff2-f6494bc47875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b0ffbe-1bda-4812-b03a-0c4ec35aa1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_kunetz_zsombor_bejott_orban_mesterterve_csunyan_atverte_az_orvosokat","timestamp":"2020. október. 07. 13:03","title":"Kunetz Zsombor: Orbán mesterterve és az átvert orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","shortLead":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","id":"20201006_spotify_dalszoveg_keresese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43186783-1315-41fd-b994-e223a66a234d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_spotify_dalszoveg_keresese","timestamp":"2020. október. 06. 19:03","title":"Álomfunkciót kapott a Spotify, dalszöveg alapján is megtalálhatjuk a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát befogadták. Öt évvel ezelőtt arról is beszélt, hogy lehet, hogy kevesebbet néz tükörbe, mint amennyit kéne. ","shortLead":"Egy 2015-ös interjúban Vidnyánszky Attila még hálás volt a Színművészetinek, amiért a beregszászi társulatát...","id":"20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91e3624-f6cc-4801-822e-295858a36444","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Az_ot_evvel_ezelotti_Vidnyanszky_Attila_Az_ember_hajlamos_gogosse_valni","timestamp":"2020. október. 06. 11:15","title":"Az öt évvel ezelőtti Vidnyánszky Attila: Az ember hajlamos gőgössé válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amanda Kloots döbbenettel fogadta az amerikai elnök dicsekvését. Ő 95 napig sírt a koronavírusos férje kórházi ágya mellett, amely aztán a halálos ágya is lett.","shortLead":"Amanda Kloots döbbenettel fogadta az amerikai elnök dicsekvését. Ő 95 napig sírt a koronavírusos férje kórházi ágya...","id":"20201007_Covidozvegy_Trumpnak_Legyen_mar_egy_kis_empatiaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e0c7a1-9ca1-455f-b317-0ef1092553ff","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Covidozvegy_Trumpnak_Legyen_mar_egy_kis_empatiaja","timestamp":"2020. október. 07. 10:03","title":"Covid-özvegy Trumpnak: Legyen már egy kis empátiája!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]