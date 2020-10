Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","shortLead":"Flashmobon emlékeztek a lap egykori újságírói és olvasói a Népszabadság 2016-os bezárására. ","id":"20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beafd4df-9cd7-4494-8d37-a29d1513fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899e551-135f-43e8-b7e8-626e99c5728d","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Nepszabadsag_flashmob_sajtoszabadsag_Pozsonyi_ut","timestamp":"2020. október. 08. 13:00","title":"\"Cilikopterrel\" emlékeztek a Népszabadság bezárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már nem hordott farmerét, amit a cégnél kitisztítanak és eladnak. ","shortLead":"Egy olyan programot indított a Levi's, aminek keretén belül ajándékkártyáért cserébe visszaviheti az üzleteikbe a már...","id":"20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39249bd1-de14-4211-89c3-258e86bba6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad65be39-56ed-4901-b0c9-2bcd86eb2fb5","keywords":null,"link":"/zhvg/20201008_levis_recycle_secondhand_ujrahasznositas","timestamp":"2020. október. 08. 16:16","title":"Már a Levi's-ban is leadhatók a használt ruhák, hogy újra megvehesse őket valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25c647a-7cbd-4c2d-ad96-b57a27797631","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Alkotmánybíróság arra hivatkozva utasította vissza érdemi vizsgálat nélkül 59 ellenzéki képviselő panaszát a Samsung-gyár területét Gödtől elvevő kormányrendelet ellen, hogy az már nincs hatályban. Igaz, hogy azért nincs, mert azóta törvénnyel véglegesítették a panaszolt eljárást, de mivel arról nem szólt a korábban készült beadvány, azzal nem foglalkozott az Ab.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság arra hivatkozva utasította vissza érdemi vizsgálat nélkül 59 ellenzéki képviselő panaszát...","id":"20201009_alkotmanybirosag_ab_god_kulonleges_gazdasagi_ovezet_samsung_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b25c647a-7cbd-4c2d-ad96-b57a27797631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a7f4cb-e601-4126-8e96-8f6a59b77788","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_alkotmanybirosag_ab_god_kulonleges_gazdasagi_ovezet_samsung_gyar","timestamp":"2020. október. 09. 13:30","title":"Az Alkotmánybíróság nem foglalkozik a gödi különleges gazdasági övezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mathias Corvinus Collegium a Tombor család 24 éves oktatási műhelyéből az Orbán-rendszer első számú káderképzője lett. A közeljövőben pedig a szó szoros értelmében is építkezni kezd.\r

","shortLead":"A Mathias Corvinus Collegium a Tombor család 24 éves oktatási műhelyéből az Orbán-rendszer első számú káderképzője...","id":"202041_csucstamadok_a_gellerthegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6b271-6e33-4ad9-a5e4-fb2f5bb73fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5c37a8-8b1a-43c7-8f15-ba14747cfc03","keywords":null,"link":"/360/202041_csucstamadok_a_gellerthegyen","timestamp":"2020. október. 08. 11:00","title":"Nem csak a budai városképen tervez nyomot hagyni a NER elitképzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszter a úgy fogalmazott, hogy \"homoszexuális propagandának\" nincs helye a gyerekek körében.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszter a úgy fogalmazott, hogy \"homoszexuális propagandának\" nincs helye a gyerekek...","id":"20201008_Gulyas_Gergely_A_Meseorszag_mindenkie_nem_erzekenyites_hanem_felveti_a_kiskoruak_veszelyeztetesenek_buncselekmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5df8989-6f48-45a7-9475-8d02703bb8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed83799-7699-431a-88b4-e583233bdbe7","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Gulyas_Gergely_A_Meseorszag_mindenkie_nem_erzekenyites_hanem_felveti_a_kiskoruak_veszelyeztetesenek_buncselekmenyet","timestamp":"2020. október. 08. 15:31","title":"Gulyás szerint felvetődhet a kiskorúak veszélyeztetése az óvodákban, ahol a Meseország mindenkié című mesekönyvből olvasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Unió továbbra is keresi a válaszokat a menekültkérdésre. Nem könnyű közös nevezőre hozni a különféle álláspontokat – ebben nem segít a magyar miniszterelnök politikája.","shortLead":"Az Európai Unió továbbra is keresi a válaszokat a menekültkérdésre. Nem könnyű közös nevezőre hozni a különféle...","id":"20201009_Guardian_Az_orbanizmus_gatolja_az_europai_migracios_politika_atalakitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0265a-1eef-41ca-a34a-2e694cc1d99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfbda7e-1dd5-484e-a103-6ce325c13b91","keywords":null,"link":"/360/20201009_Guardian_Az_orbanizmus_gatolja_az_europai_migracios_politika_atalakitasat","timestamp":"2020. október. 09. 07:30","title":"Guardian: Az orbánizmus gátolja az európai migrációs politika átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd80d9-007a-4942-ae56-143bf4bed1e3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A XII. kerület fideszes polgármestere reagál Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, amúgy XII. kerületi önkormányzati képviselő, múlt héten a HVG Teraszon elhangzott vádjaira. Elismeri, hogy van, amiről \"vitát lehet kezdeni\", de a támadásokat inkább komolytalannak tartja. Pokorni arról is beszél M. Kiss Csabának, hogy milyen a kampányüzemmód, és \"az akkor mindenre feloldás\"-e.","shortLead":"A XII. kerület fideszes polgármestere reagál Kovács Gergely, a Kutyapárt elnöke, amúgy XII. kerületi önkormányzati...","id":"20201008_Pokorni_Zoltan_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd80d9-007a-4942-ae56-143bf4bed1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea9f54b-d7ff-41a3-a7e6-314643b5f775","keywords":null,"link":"/360/20201008_Pokorni_Zoltan_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 08. 17:00","title":"\"Egy dolgot nem lehet mondani: hogy ez egy sötét korrupciós ügy\" - Pokorni Zoltán a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mosómedvék is dühösek, a riporter is dühös.","shortLead":"A mosómedvék is dühösek, a riporter is dühös.","id":"20201008_Elo_adasban_kellett_elkergetnie_egy_mosomedvet_a_Feher_Haznal_a_CNN_riporterenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6c4299-7c4c-4d1c-8421-11249e0ee060","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Elo_adasban_kellett_elkergetnie_egy_mosomedvet_a_Feher_Haznal_a_CNN_riporterenek","timestamp":"2020. október. 08. 08:32","title":"Élő adásban kergetett el egy mosómedvét a Fehér Háznál a CNN riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]