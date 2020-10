Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csalódott, aki Greta Thunberget várta.","shortLead":"Csalódott, aki Greta Thunberget várta.","id":"20201009_Az_ENSZ_ingyenkonyhaja_kapta_a_bekeNobelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fdc1f9-bfa2-4ee8-87d4-c47ee5c1a4f9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_Az_ENSZ_ingyenkonyhaja_kapta_a_bekeNobelt","timestamp":"2020. október. 09. 11:14","title":"Az ENSZ ingyenkonyhája kapta a béke-Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5491a0-2204-4932-9dbf-92dc09ec545e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Karabah határain túlra is átterjedtek a múlt vasárnap kezdődött heves azeri–örmény harcok, és úgy tűnik, egyelőre egyik fél sem hajlandó kompromisszumra. A konfliktusban érintett már Törökország, Oroszország, Iráni és Izrael is.","shortLead":"Karabah határain túlra is átterjedtek a múlt vasárnap kezdődött heves azeri–örmény harcok, és úgy tűnik, egyelőre egyik...","id":"202041__karabahi_haboru__teljesithetetlen_feltetelek__sokszereplos_jatszma__kaukazusi_loporos_hordo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5491a0-2204-4932-9dbf-92dc09ec545e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9654c660-d0b3-4725-9f31-f96758ae7cf6","keywords":null,"link":"/360/202041__karabahi_haboru__teljesithetetlen_feltetelek__sokszereplos_jatszma__kaukazusi_loporos_hordo","timestamp":"2020. október. 09. 15:00","title":"Egyre több szereplője van a karabahi háborúnak, az egész térség lángba borulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56764698-1824-4c11-af9e-c3120855dd10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dacia Spring az ígéretek szerint egy feltöltéssel mintegy 200 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A Dacia Spring az ígéretek szerint egy feltöltéssel mintegy 200 kilométert képes megtenni.","id":"20201009_magyarorszagon_100_ezer_forinttal_foglalhato_az_elso_elektromos_dacia_spring","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56764698-1824-4c11-af9e-c3120855dd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f94274a-a402-45e8-9d62-2973deb1ee94","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_magyarorszagon_100_ezer_forinttal_foglalhato_az_elso_elektromos_dacia_spring","timestamp":"2020. október. 09. 07:59","title":"Magyarországon 100 ezer forinttal foglalható az első elektromos Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit és Szijjártó Péter is HírTV-t nézett, és árulást kiált, mert a momentumos képviselő bevallotta: egyeztet telefonon Vera Jourovával.","shortLead":"Varga Judit és Szijjártó Péter is HírTV-t nézett, és árulást kiált, mert a momentumos képviselő bevallotta: egyeztet...","id":"20201010_Itt_a_kormany_uj_kozellensege_Donath_Anna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b44d40-7c45-45ba-b9fc-0b7e02f46c96","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Itt_a_kormany_uj_kozellensege_Donath_Anna","timestamp":"2020. október. 10. 11:15","title":"Itt a kormány új közellensége: Donáth Anna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046ada9a-3c5f-468d-a925-4c11dd82b193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szárazságot és a növényvédőket is jól tűri a pénteken engedélyezett HB4 jelű növény, de az argentin mezőgazdaságnak mégis komoly gondot okozhat a döntés.","shortLead":"A szárazságot és a növényvédőket is jól tűri a pénteken engedélyezett HB4 jelű növény, de az argentin mezőgazdaságnak...","id":"20201010_argentina_gmo_gabona_jovahagyasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046ada9a-3c5f-468d-a925-4c11dd82b193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e38841-b987-4f7b-b343-06d9ab20038a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_argentina_gmo_gabona_jovahagyasa","timestamp":"2020. október. 10. 15:03","title":"Elsőként engedélyezte génmódosított búza termelését Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","shortLead":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","id":"20201009_babos_timea_dontos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7bf363-8a55-434d-8907-714c399c9d7b","keywords":null,"link":"/sport/20201009_babos_timea_dontos","timestamp":"2020. október. 09. 14:46","title":"Babosék döntőbe jutottak a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9f8c21-5706-4846-b847-014044d70623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Éppen 65 százalékkal kellene csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást szerintük.","shortLead":"Éppen 65 százalékkal kellene csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást szerintük.","id":"20201009_65_oras_tuntetest_kezd_a_Greenpeace_a_Karmelita_kolostornal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9f8c21-5706-4846-b847-014044d70623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfc02f-3c22-4c80-acff-028874a609b0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_65_oras_tuntetest_kezd_a_Greenpeace_a_Karmelita_kolostornal","timestamp":"2020. október. 09. 14:15","title":"65 órás tüntetést kezd a Greenpeace a Karmelita kolostornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","shortLead":"Az ország azt szeretné elérni, hogy 2030-ra ne keletkezzen egyáltalán műanyaghulladék.","id":"20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac1024ba-98cb-4d81-99db-b3fd6792fd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c3b815-8831-410c-a9da-bc4f60db7c41","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_Kanada_is_betiltja_az_egyszer_hasznalatos_muanyagokat_2021_vegeig","timestamp":"2020. október. 09. 09:40","title":"Kanada is betiltja az egyszer használatos műanyagokat 2021 végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]