[{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Megtette a hatását a kedvezményes áfa kivezetése és a koronavírus: öt éve nem adta ki olyan kevés építési engedélyt, mint idén augusztusban. A szektor felpörgetését célzó rozsdaövezeti térképről most újabb információt csepegtetett a Budapesti Fejlesztési Központ, néhány órával később pedig a miniszterelnök bejelentette: általános lesz az 5 százalékos áfa. De hogyan hathat mindez a piacra és az árakra?","shortLead":"Megtette a hatását a kedvezményes áfa kivezetése és a koronavírus: öt éve nem adta ki olyan kevés építési engedélyt...","id":"20201009_Az_5_szazalekos_afa_ellenere_dragulhatnak_a_lakasok_jovore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e24751-0d20-4494-ae50-2e39132be398","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Az_5_szazalekos_afa_ellenere_dragulhatnak_a_lakasok_jovore","timestamp":"2020. október. 09. 11:22","title":"Az 5 százalékos áfa ellenére is drágulhatnak jövőre a lakások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csütörtökön és pénteken is azt jelentette be a német Forma-1-es csapat, hogy fertőzötteket találtak. A második alkalommal hat emberüket kellett lecserélni.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken is azt jelentette be a német Forma-1-es csapat, hogy fertőzötteket találtak. A második...","id":"20201009_koronavirus_forma1_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62340933-7ecf-41f3-a03f-e126677d105c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d41ccdd-6f98-43e4-8a31-1bdde7e6c9f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_koronavirus_forma1_mercedes","timestamp":"2020. október. 09. 19:12","title":"Többen is koronavírusosak a Mercedesnél, remeteként élnek az F1-csapat pilótái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyn súlyosan megsérült a rendőr, de az életveszélyen már túl van. ","shortLead":"Nagyn súlyosan megsérült a rendőr, de az életveszélyen már túl van. ","id":"20201010_tehervonat_utott_el_egy_rendort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bfefd5-9ea0-4506-bd45-0279d2a2cd54","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_tehervonat_utott_el_egy_rendort","timestamp":"2020. október. 10. 17:04","title":"Tehervonat sodort el egy rendőrt, aki illegális határátlépőket üldözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3923123b-a785-4bcc-8180-117dc443b50c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"30 százalékkal bővíti kapacitását a Nestlé Hungária büki gyára, ahonnan már most is több mint 50 országba exportálják a Purina termékeket.","shortLead":"30 százalékkal bővíti kapacitását a Nestlé Hungária büki gyára, ahonnan már most is több mint 50 országba exportálják...","id":"20201009_nestle_purina_50_milliardos_beruhazas_buk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3923123b-a785-4bcc-8180-117dc443b50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38de0ed9-63f3-48ba-8ff5-15b64262d916","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_nestle_purina_50_milliardos_beruhazas_buk","timestamp":"2020. október. 09. 16:53","title":"50 milliárdból turbózzák fel a Nestlé büki kutyaeledel-gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed115a1-11fa-4113-abcb-c3be84024195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap tulajdonosa szerint heteken belül újra lesz nyomtatott Pesti Hírlap, és jön a Vau TV is. ","shortLead":"A lap tulajdonosa szerint heteken belül újra lesz nyomtatott Pesti Hírlap, és jön a Vau TV is. ","id":"20201009_milkovics_pal_168_ora_rozsa_peter_orban_viktor_csaladi_foto_kirugott_foszerkeszto_pesti_hirlap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ed115a1-11fa-4113-abcb-c3be84024195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9401bd-de7f-43f1-94b8-d5308ecae6bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_milkovics_pal_168_ora_rozsa_peter_orban_viktor_csaladi_foto_kirugott_foszerkeszto_pesti_hirlap","timestamp":"2020. október. 09. 11:34","title":"Milkovics Pál állítja, ha ezt akarná, bezárná a 168 órát, de ő inkább megmentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","shortLead":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","id":"20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f372f855-f7cd-401d-94a9-cbd4de2a7341","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. október. 10. 15:07","title":"Együtt járt síelni az exportfejlesztési ügynökség új vezetőjével Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor kancellár a korábbi fenyegetések dacára aláírta a fizetések kiutalásához szükséges papírokat.","shortLead":"Szarka Gábor kancellár a korábbi fenyegetések dacára aláírta a fizetések kiutalásához szükséges papírokat.","id":"20201009_szfe_fizetes_szarka_gabor_hallgatok_egyetemfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b873175-8875-4fa4-9e54-05d09ddec816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4366d426-a53c-4292-922e-73fbea571ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_szfe_fizetes_szarka_gabor_hallgatok_egyetemfoglalas","timestamp":"2020. október. 09. 16:19","title":"Megkapták a fizetésüket a Színművészeti dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A remdesivir hazai fejlesztése mellett a favipiravir gyártása is megkezdődött Magyarországon.","shortLead":"A remdesivir hazai fejlesztése mellett a favipiravir gyártása is megkezdődött Magyarországon.","id":"20201009_koronavirus_gyogyszer_itm_magyarorszag_favipiravir_remdesivir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e98c84-460b-4d66-8e82-c703f02db106","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_koronavirus_gyogyszer_itm_magyarorszag_favipiravir_remdesivir","timestamp":"2020. október. 09. 15:03","title":"Koronavírusos betegek kezelése: Magyarországon már kétféle gyógyszert gyártanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]