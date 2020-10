Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Két nap alatt állt el a magyar kormány a vezetés előtti alkoholfogyasztás kérdésének megvitatásától, pedig egyes szervezetek minden évben ezt javasolják. A téma itthon továbbra is tabunak számít.","shortLead":"Két nap alatt állt el a magyar kormány a vezetés előtti alkoholfogyasztás kérdésének megvitatásától, pedig egyes...","id":"20201011_zero_tolerancia_boraszat_orban_viktor_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6dea3c-566f-4ffb-839a-bb62c96091dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_zero_tolerancia_boraszat_orban_viktor_","timestamp":"2020. október. 11. 11:00","title":"Alkoholos zéró tolerancia: aligha enyhül a szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint Németországban és Ausztriában is nagyobb a korrupció, mint Magyarországon, a Transparency International jelentése azonban egészen mást mutat.","shortLead":"A kormányfő szerint Németországban és Ausztriában is nagyobb a korrupció, mint Magyarországon, a Transparency...","id":"20201009_orban_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f578b5-a49e-40ea-a6e7-fc42ff1ebab8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_orban_korrupcio","timestamp":"2020. október. 09. 16:49","title":"Orbán azzal ütötte el a családját ért korrupciós vádat, hogy már '89-ben is pellengérre állították a kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére - mondta Stork Natasa, aki a törökországi fesztiválon vette át a legjobb színésznőnek járó díjat.","shortLead":"Hihetetlen utazás volt egy szerelmes lélek mélyére - mondta Stork Natasa, aki a törökországi fesztiválon vette át...","id":"20201011_Stork_Natasa_kapta_a_legjobb_szineszno_dijat_Antalyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008de6f7-7eee-49d8-8d0b-35a0c1d65b4a","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Stork_Natasa_kapta_a_legjobb_szineszno_dijat_Antalyaban","timestamp":"2020. október. 11. 10:58","title":"Stork Natasa lett a legjobb színésznő Antalyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a158f0ff-6eab-4150-9ce6-8351a70311e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor igényt formál arra, hogy ő mondja meg, melyek a többség közös jellemzői és értékei. Erre példa, hogy Dúró Dóra mesekönyvpusztításához annyit fűzött hozzá: hagyják békén a gyerekeket – írja elemzésében a Spiegel 14 éve Kelet-Európával foglalkozó szerkesztője.","shortLead":"Orbán Viktor igényt formál arra, hogy ő mondja meg, melyek a többség közös jellemzői és értékei. Erre példa, hogy Dúró...","id":"20201010_Mesekonyv_orban_viktor_duro_dora_konyvegetes_spiegel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a158f0ff-6eab-4150-9ce6-8351a70311e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf18adb-44a9-49e0-bd03-061048c5463b","keywords":null,"link":"/360/20201010_Mesekonyv_orban_viktor_duro_dora_konyvegetes_spiegel","timestamp":"2020. október. 10. 09:00","title":"Spiegel-elemzés: Könyvégetés mutatja, hová jutott Orbán illiberális demokráciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25c945b-bc3d-4621-bb2e-fa2428676e96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akinek problémája van, Nagykanizsán kap ellátást.","shortLead":"Akinek problémája van, Nagykanizsán kap ellátást.","id":"20201010_Nincs_belgyogyasz_Letenyen_az_orvosokat_Zalaegerszegre_iranyitottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25c945b-bc3d-4621-bb2e-fa2428676e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce42ceab-524e-46d9-b3db-3ceb8efd8d49","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Nincs_belgyogyasz_Letenyen_az_orvosokat_Zalaegerszegre_iranyitottak","timestamp":"2020. október. 10. 08:34","title":"Nincs belgyógyász Letenyén, az orvosokat Zalaegerszegre irányították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül az élelmiszerig mindent eladna.","shortLead":"Themis Magántőkealapjával új tevékenységbe fogott a milliárdos üzletember: a számítógépektől a játékokon keresztül...","id":"202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aeba85e-0ff4-4f95-ba4a-2289909fde3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e558db9-a843-4ae2-8455-b922c4bc86b8","keywords":null,"link":"/360/202041_next_road_project_kereskedo_lett_szijj_laszlobol","timestamp":"2020. október. 10. 08:30","title":"A kereskedelemben terjeszkedne a Szijjártót jachtoztató milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatékonyak, de nem csodaszerek a vírus elleni gyógyszerek is.","shortLead":"Hatékonyak, de nem csodaszerek a vírus elleni gyógyszerek is.","id":"20201011_Szlavik_Javasolt_az_influenza_elleni_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc46fed-397d-4b29-936b-6c655db7c751","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Szlavik_Javasolt_az_influenza_elleni_oltas","timestamp":"2020. október. 11. 13:10","title":"Szlávik: Javasolt az influenza elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e6c56b-f048-403c-803d-d72972fe221a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky kutatói egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében folyó, az átlagosnál nagyobb intenzitású adathalász-akcióra derítettek fényt.","shortLead":"A Kaspersky kutatói egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében folyó, az átlagosnál nagyobb intenzitású...","id":"20201009_nav_adathalasz_email_kaspersky","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e6c56b-f048-403c-803d-d72972fe221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c8648e-31f4-4fbf-b787-eb70f4780136","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_nav_adathalasz_email_kaspersky","timestamp":"2020. október. 09. 19:15","title":"A szokásosnál nagyobb támadás indult a NAV nevében, ne nyissa meg ezeket ez e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]