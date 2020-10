Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddf9a525-93a6-4b19-8f6f-c69033d919be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékokra optimalizált telefonok piacára érkezhet egy olyan márka, amelyet egészen más területen ismerhettünk meg. Úgy tűnik, hogy a mobilok világába eddig csak bedolgozó Qualcomm is beszáll a készülékek piacába.","shortLead":"A játékokra optimalizált telefonok piacára érkezhet egy olyan márka, amelyet egészen más területen ismerhettünk meg...","id":"20201012_qualcomm_asus_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf9a525-93a6-4b19-8f6f-c69033d919be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312885f1-7e48-406d-9747-4238ccd32215","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_qualcomm_asus_gamer_telefon","timestamp":"2020. október. 12. 08:38","title":"Jön az új mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de a vírusbiztos papírok azóta is fontos szerepet töltenek be. Csakhogy van velük egy gond: ezeket a termékeket már nem lehet újrahasznosítani. A nyergesújfalui Lucart Kft-nél igyekeznek mégis megtalálni ennek a módját. ","shortLead":"Miből raktározott be szinte mindenki, amikor kitört a koronavírus-járvány? Vécépapírból. A pánik ugyan elmúlt, de...","id":"20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97654478-9069-41c8-9ae3-a6c3dea644b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53423aa1-4f18-45e8-9a60-cf37e7db87ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20201010_lucart_ujrahasznositas_papir","timestamp":"2020. október. 10. 17:00","title":"Vécépapír több százezer évre - a nyergesújfalui papírgyárban jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Miután a szélsőjobboldalon újabban könyveket semmisítenek meg, a könyvszakmát pedig napok óta vegzálják, mert megjelent egy érzékenyítő mesekönyv a piacon, megkerestük Demeter Szilárdot, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójaként foglaljon állást. Demeter válaszolt, majd előzetes egyeztetés nélkül kirakta az interjút a Facebook-oldalára. Ebből több minden következhet.","shortLead":"Miután a szélsőjobboldalon újabban könyveket semmisítenek meg, a könyvszakmát pedig napok óta vegzálják, mert megjelent...","id":"20201011_Demeter_Szilard_Semmifele_konyvet_nem_egetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594b21f8-3ff7-46bd-b73a-de7f290ee196","keywords":null,"link":"/kultura/20201011_Demeter_Szilard_Semmifele_konyvet_nem_egetunk","timestamp":"2020. október. 11. 15:42","title":"Demeter Szilárd: Semmiféle könyvet nem égetünk, nem darálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai Bíróság a Lex CEU-t; lakásáfa-csökkentést ígért a miniszterelnök. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai...","id":"20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6ea3d-a7bc-4fbc-a88d-0d17965feb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","timestamp":"2020. október. 11. 07:00","title":"És akkor a kormány rádöbbent, hogy orvosok nélkül baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Eifel Nagydíjat a Nürburgringen, ezzel beállította a hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Eifel...","id":"20201011_Hamilton_beerte_Schumachert_es_novelte_az_elonyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548faf7f-3350-4099-92fa-476bb6840e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c1a65f-abe3-4a95-9c83-51b5dc199c68","keywords":null,"link":"/sport/20201011_Hamilton_beerte_Schumachert_es_novelte_az_elonyet","timestamp":"2020. október. 11. 16:59","title":"Hamilton beérte Schumachert, és növelte az előnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat, a szélsőjobb színeiben induló Heinz-Christian Strache volt alkancellár új pártja pedig nem lépte át az ötszázalékos küszöböt.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat...","id":"20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede2f20e-f57e-4836-b81b-47f0fe0ea5cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","timestamp":"2020. október. 11. 21:28","title":"A szociáldemokraták győzhettek a bécsi választásokon, a szélsőjobb leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b8096-f917-4e4d-8d21-f4d6a2a32e83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos fideszes politikus szerint meggyőző fölénnyel győzött Koncz Zsófia az időközi országgyűlési választáson. ","shortLead":"Kósa Lajos fideszes politikus szerint meggyőző fölénnyel győzött Koncz Zsófia az időközi országgyűlési választáson. ","id":"20201011_Koncz_zsofia_kosa_lajos_szerencs_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d57b8096-f917-4e4d-8d21-f4d6a2a32e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd33c15-e776-4c94-a417-5557d677d5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Koncz_zsofia_kosa_lajos_szerencs_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. október. 11. 22:26","title":"Kósa Lajos az egyesült baloldal gátlástalanságáról beszélt a fideszes győzelem után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Richard Branson Virgin Orbit nevű vállalata 200 millió dollárnyi tőkét szeretne bevonni a vállalkozásba, de kérdés, járványidőkben lesz-e befektetői érdeklődés.","shortLead":"Richard Branson Virgin Orbit nevű vállalata 200 millió dollárnyi tőkét szeretne bevonni a vállalkozásba, de kérdés...","id":"20201011_Branson_muholdcege_toket_vonna_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1478d46-d1af-435f-8d63-d9725cc2c421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4edcca-a12c-429d-b055-328ab2d77e85","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Branson_muholdcege_toket_vonna_be","timestamp":"2020. október. 11. 19:40","title":"Branson műholdcége tőkét vonna be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]