A kormány családvédelmi terveiről Zsigó Róbert államtitkár beszélt a hétfői parlamenti ülésen. Előzőleg a koronavírus-tesztek elégtelen számával támadták napirend előtti felszólalásaikban a kormányt az ellenzéki pártok képviselői. A kormánypárt vezető politikusai a már sokat ismételt panelekkel válaszoltak (nemzetközi összehasonlíltásban jók a magyar számok, és a WHO-protokollt követik). Értékelték a vasárnapi borsodi időközi választás eredményeit is: a kormánypárti felszólalók alaposan az ellenzék orra alá dörgölték a vereséget.

Cikkünk folyamatosan bővül!

A kormány otthonteremtési programjában több mint 150 ezer család, több mint 632 ezer fiatal jutott támogatáshoz - válaszolta Zsigó Róbert államtitkár Dunai Mónikának (Fidesz), aki a családalapítás előtt álló fiatalok megsegítsének részleteire kérdezett rá az országgyűlés hétfői ülésén az azonnali kérdések órájában. Az államtitkár szerint 2021 január elsejétől 5 százalékos lesz az új építésű otthonok áfája, a legalább egy gyermekkel rendelkező családok pedig még ezt az áfát is visszaigényelhetik. Jön a Családvédelmi akcióterv 2. - mondta.

Az államtitkár szerint 2010 óta két és félszeresére növelték a családok támogatását, aminek köszönhetően 2011 óta többek között 20 százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv Magyarországon. Ezt már Szászfalvi Lászlónak (Fidesz) mondta, aki arra kérdezett rá, hogy az 5 százalékos áfakedvezmény hogyan segíti a családokat.

A független Farkas Gergely azokra kérdezett rá, akiknek nem segített kormány.Azokra a fiatalokra, akik keveset keresnek és nem tudnak félretenni, és esélyük sincs ingatlanra összespórolni, két konkrét példát említett, de szerinte sok tízezer fiatal van nehéz helyzetben, akik nem tudják kihasználni a kedvezményeket. Zsigó Róbert azzal válaszolt, hogy a kormány a diákhitelre is moratóriumot hirdetett, hogy kiterjesztették a KRESZ-vizsga (640 ezer fiatal élt vele) és a nyelvizsga utáni támogatást is. Farkas szerint sok fiatalt hagynak az út szélén, az államtitkár szerint mindenkinek igyekeznek segíteni: folyamatosan bővítik a fiatalok támogatásának körét.

A Mátrai Erőmű körüli kavarásra kérdezett rá Dudás Róbert (Jobbik), felemlegetve Mészáros Lőrinc szerepét, aki olcsón megvette, kivette belőle a tartalékokat és drágán eladta az államnak - szerinte meg kellene menteni az erőművet. Mit tesz ezért a kormány? - kérdezte. Schanda Tamás államtitkár szerint az ellenzéktől kell megvédeni az erőművet, egyébként pedig a kormány épít erre az erőműre korszerűsíteni fogják, nemzetstratégiai fontosságúnak tartják, és

Soha nem látott fejlesztéseket indítunk a térségben.

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) az elmúlt években Nagyhegyesen és Püskökladányban gáztározó és -vezetékeknél történt gázrobbanásokra kérdezett rá. Schanda Tamás államtitkár kioktató válaszára a képviselő számon kérte rajta, hogy nem adott érdemi választ.

Varjú László az államadósság mértékét kérte számon a kormányon, amire Tállai András államtitkár a devizahitelek ügyét és a 2010 előtti kormányok gazdaságpolitikáját hozta elő.

Az uniós klímacélok leszavazását kérte számon Tordani Bence (Párbeszéd Magyarországon), aki szerint az Orbán Viktor vezette Fidesz jövőgyilkos politikát folytat. Tordai attól tart, hogy megint megvétózzák a klímacélokat a következő erről szóló szavazáson.

Schanda Tamás János államtitkár, kikérte magának a felszólalás stílusát, majd közölte, Magyarország is végrehajtja az uniós klímastratégiát, szerinte addig nem érdemes tovább növelni a célokat, amíg a többi uniós ország is hasonló eredményeket érjen el mint Magyarország. Tordai szerint 2013 óta növekszik a kibocsátás Magyarországon. Az államtitkár szerint 2017-18-ban úgy nőtt a magyar gazdaság, hogy nem nőtt a kibocsátás.

Az örökbefogadást megnehezítő rendeletet kritizálta Hohn Krisztina (LMP) az országgyűlés hétfői ülésén. A képviselő szerint ezzel a kormány elítéli az egyedülálló szülőket vagy az élettársi kapcsolatban élőket, nem érti miért volt erre szükség. Rétvári Bence államtitkár azzal magyarázta a rendeletet, hogy a gyermek érdeke áll mindenek felett, az örökbefogadó édesanya és édesapa minél stabilabb kapcsolatban legyen. Szerinte a különbség ott van, hogy inkább távolabbra kerüljön a gyerek, de lehetőleg házaspár nevelje fel, mert ez a gyerek érdeke. Az LMP-s képviselő szerint közben telik az idő, Rétvári szerint 9 hónapra igyekeznek lerövidíteni az örökbefogadási folyamatot.

Sebján-Petrovszky László (DK) a rokkantnyugdíjakat pár éve lecsökkentő törvényre kérdezett rá, amit az Alkormánybíróság alkotmányellenesnek minősített, mégsem változtatták még meg, jóllehet már tavaly március végén lejárt a határidő ennek végrehatjátásra. Varga Mihány pénzügyminiszter szerint egységes rendszert akartak felállítani a törvénnyel, szerinte az Alkotmánybíróság nem a törvény érdemi céljáról mondott verdiktet, és nem is tett javaslatot a változtatására. A DK-s képviselő szerint több 100 ezer ember járt rosszabbul a törvény miatt, rendezni kellene a helyzetüket.

Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) szerint több mint 562 üres háziorvosi praxis van, ami miatt 720 ezer ember nem jut alapellátáshoz, megemlítve az egyre járványügyi adatokat. Válaszában Rétvári Bence államtitkár megint csak külföldi országok adataihoz mérte a magyar adatokat, itt nem olyan nagy arányban futnak fel szerinte ezek, mint másutt. A háziorvosi praxisokról azt mondta, hogy az elmúlt években 70 százalékkal emelkedett az egy praxisra jutó támogatás mértéke, és említette a praxis- és a letelepedési támogatást is.

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) a kilakoltatásokról beszélt, egy konkrét szentendrei esetre hivatkozva kérte a miniszterlelnök válaszát, ahol egy daganatos beteg nő hazatért, de közben a végrehajtó már lecserélte otthona zárját. Azt kérdezte, mit tesznek valóban a családokért, miért engedik tömegesen utcára tenni az embereket - több tízezer ilyen esetet említett. Varga Mihány pénzügyminiszter szerint a kormány lakáspoitikai lépésekkel készül, folyamatosan fogják bejelenteni a lakásügyi lépéseket, ilyen volt az 5 százalékos áfa bejelentése is, de lesz még hasonló.

Tesztelés és a borsodi időközi uralta a napirend előtti felszólalásokat

Elsőként Burány Sándor (Párbeszéd Magyarországért) beszélt napirend előtti felszólalásában a Covid-tesztelésről. A kormány által felkért szakértőket idézte, akik többek között azt jelezték: Magyarországon elértük a koronavírusteszt-kapacitások végét. Szerinte jobb lenne, ha az osztrák példát követnénk. A lélegeztetőgépek tömeges és drága vásárlását is előhozta.

Orbán Balázs miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár előbb gratulált a borsodi időközi választáson győztes fideszes Koncz Zsófiának, majd közölte, a kormány álláspontja változatlan a tesztelésben: minden szakértővel együttműködnek, és a nemzetközi protokollok szerint tesztelnek, csak akkor változtatnak, ha azok is változnak.

Keresztes László Lóránt (LMP) is magyarázatot kért a tesztelések alacsony számára. Azt kérdezte, mire alapozza a kormány a helyzetértékelését, hiszen a kevés teszt miatt nem lehet látni, hogy áll valóban a járvány. Rétvári Bence államtitkár, miniszterhelyettes válaszában előbb a tavaszi koronavírus-törvény meg nem szavazását vetette az ellenzék szemére, majd megint csak a WHO-protokollokra hivatkozott, és külföldi példákat sorolt, hogy hol van még felfutóban a járvány: Nagy-Britannia, Szlovákia, Románia, Németország, Belgium, Franciaország, Írország. Szerinte itthon ezzel növekvő kapacitással reagálunk, szeptember 1-jén 1792 napi tesztelés zajlott, most már 10 ezer fölötti, például okóber 1-én 11 ezer fölött tesztelnek, és a járvány egészét nézve 5 százalék alatti a fertőzöttek aránya, a kórházi kapacitásokat is bővítik. Szerinte a magyar adatok jobbak egy sor országnál, vagyis a hazai védekezés sikeres.

Oláh Lajos (DK) szerint a kormány megtéveszti az embereket azzal, hogy a teljes járványt nézik, amikor a fertőzöttek arányát a teszteléshez képest 5 százalék alattinak mondják, miközben az utóbbi hetekben bőven 10 százalék feletti. Szerinte nem az ellenzék, hanem a kormány szakértői mondják, hogy nem tesztelnek eleget. Dömötör Csaba államtitkár szerint Európában a legtöbb országban hasonló a tesztelési protokoll mint Magyarországon, és jók a számok. Majd ő is előhozza a borsodi időközi választást, ahol szerinte a baloldal felvállalta az antiszemitizmust.

Lukács László György (Jobbik) a borsodi időközit értékelte, szerinte brutális ellenszélben zajlott választás, ahol többek között független polgármestereket is rávettek arra, hogy telefonáljanak választóiknak, hogy szavazzanak a kormánypárti jelöltre. Ennek ellenére szoros lett a verseny, és megmutatta, hogy nincs alternatívája az ellenzéki összefogásnak. Szerinte "Orbán Viktor engedi, hogy a vírus diktálja a tempót", erre utal a tesztelések aránya, járványügy szakértők nyilatkozatai is erre utalnak. A vírust nem fog megijedni a kormányzati plakátoktól.

Dömötör Csaba államtitkár megismételte, hogy egész Európában felszállógában van a járvány, és sok államhoz képest Magyarország jobban áll a védekezésben. A szerencsi választásról pedig azt mondta, hogy a fideszes jelölt óriási többséget szerzett, de minden borsodit képviselni fog. Szerinte a baloldali felfogás szerint - amit már a Jobbik is oszt - csak akkor van demokrácia, ha ők nyernek, majd elvtelenséggel vádolta a Jobbikot az ellenzéki összefogás miatt.

Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető kínosnak nevezte, hogy az ellenzék hallgat a vasárnapi időközi választásról, és jelezte, egyetlen ellenzéki sem gratulált Koncznak. A választók íételet mondtak: "Megkóstolták a Soros-kolbászt és nem ízlett nekik" - mondta a jobbikos közös ellenzéki jelölt vereségére, majd Bíró László sokat idézett antiszemita kijelentéseire emlékeztetett, és a Jobbik szemére vetette, hogy összeállt a baloldallal. Jakab Péter Jobbik-elnököt ő is gyávának nevezte, amiért nem jelent meg a hétfői ülésen. Rétvári Bence államtitkár is Jakab Péter nyilatozatát idézte, aki