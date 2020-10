Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09ed4ba3-8b95-4f91-b5e1-f62429653b77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja.","shortLead":"A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja.","id":"20201008_Lezuhant_egy_ember_a_Mammutban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ed4ba3-8b95-4f91-b5e1-f62429653b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d51229-a58f-4c63-b37b-01ab089545dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Lezuhant_egy_ember_a_Mammutban","timestamp":"2020. október. 08. 14:01","title":"Lezuhant egy ember a Mammutban a negyedik emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3923123b-a785-4bcc-8180-117dc443b50c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"30 százalékkal bővíti kapacitását a Nestlé Hungária büki gyára, ahonnan már most is több mint 50 országba exportálják a Purina termékeket.","shortLead":"30 százalékkal bővíti kapacitását a Nestlé Hungária büki gyára, ahonnan már most is több mint 50 országba exportálják...","id":"20201009_nestle_purina_50_milliardos_beruhazas_buk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3923123b-a785-4bcc-8180-117dc443b50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38de0ed9-63f3-48ba-8ff5-15b64262d916","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_nestle_purina_50_milliardos_beruhazas_buk","timestamp":"2020. október. 09. 16:53","title":"50 milliárdból turbózzák fel a Nestlé büki kutyaeledel-gyárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban jelentette be döntését.","shortLead":"Louise Glück amerikai költőnek ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely csütörtökön Stockholmban...","id":"20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0149eee-230e-4de3-91e5-1a921fc3c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc8b714-484d-49d8-98b9-bec21ca3bfb5","keywords":null,"link":"/kultura/20201008_Louise_Gluck_kapta_az_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2020. október. 08. 13:28","title":"Magyar gyökerű költőnő kapta az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Csalódott, aki Greta Thunberget várta.","shortLead":"Csalódott, aki Greta Thunberget várta.","id":"20201009_Az_ENSZ_ingyenkonyhaja_kapta_a_bekeNobelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fdc1f9-bfa2-4ee8-87d4-c47ee5c1a4f9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201009_Az_ENSZ_ingyenkonyhaja_kapta_a_bekeNobelt","timestamp":"2020. október. 09. 11:14","title":"Az ENSZ ingyenkonyhája kapta a béke-Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint a béremeléshez vagy a hálapénz visszaszorításához nem volt szükség új törvényre, amely több pontja álláspontjuk szerint nemzetközi egyezményt sért és jogbizonytalanságot kelt. ","shortLead":"A szakszervezet szerint a béremeléshez vagy a hálapénz visszaszorításához nem volt szükség új törvényre, amely több...","id":"20201008_Ader_Janos_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa72689-885a-4332-87db-7cc336524932","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Ader_Janos_Magyar_Orvosok_Szakszervezete","timestamp":"2020. október. 08. 11:18","title":"Áder Jánoshoz fordult a Magyar Orvosok Szakszervezete, hogy ne írja alá az orvosok béremelését is rendező törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy–számítógép interfész lehetővé teszi majd, hogy a mostaninál jóval gyorsabban tudjuk közölni a gondolatainkat.","shortLead":"Elon Musk szerint a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy–számítógép interfész lehetővé teszi majd...","id":"20201008_elon_musk_agy_szamitogep_internfesz_neuralink_kommunikacio_sebessege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8790765f-8a41-41f8-a200-75be4c9a131d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_elon_musk_agy_szamitogep_internfesz_neuralink_kommunikacio_sebessege","timestamp":"2020. október. 08. 12:03","title":"Agyba ültetett chippel gyorsítana az embereken Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","shortLead":"Közöttük is van azonban, aki inkább a megelőzésre fekteti a hangsúlyt.","id":"20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eda83a3-b529-4e1e-8cc0-61bf4b215aa6","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_koronavirus_teszteles_nagyvallalatok_jarvany","timestamp":"2020. október. 08. 07:25","title":"Nagyüzemben tesztelnek koronavírusra a hazai nagyvállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed115a1-11fa-4113-abcb-c3be84024195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap tulajdonosa szerint heteken belül újra lesz nyomtatott Pesti Hírlap, és jön a Vau TV is. ","shortLead":"A lap tulajdonosa szerint heteken belül újra lesz nyomtatott Pesti Hírlap, és jön a Vau TV is. ","id":"20201009_milkovics_pal_168_ora_rozsa_peter_orban_viktor_csaladi_foto_kirugott_foszerkeszto_pesti_hirlap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ed115a1-11fa-4113-abcb-c3be84024195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9401bd-de7f-43f1-94b8-d5308ecae6bc","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_milkovics_pal_168_ora_rozsa_peter_orban_viktor_csaladi_foto_kirugott_foszerkeszto_pesti_hirlap","timestamp":"2020. október. 09. 11:34","title":"Milkovics Pál állítja, ha ezt akarná, bezárná a 168 órát, de ő inkább megmentené","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]