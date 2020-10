Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. október. 12. 17:30","title":"Apró kis zenészdrónok játsszák le a James Bond filmek örök dallamát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a45fca-ac54-408c-97ff-974582948d73","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 15 évre kapott pénzt a földgáz-infrastruktúrára, okosmérőkre és okosvárosprojektekre költik. A kölcsönt az orosz elnökhöz is köthető bank folyósítja, aminek Budapestre költözését az Egyesült Államok sem nézte jó szemmel. ","shortLead":"A 15 évre kapott pénzt a földgáz-infrastruktúrára, okosmérőkre és okosvárosprojektekre költik. A kölcsönt az orosz...","id":"20201012_hitel_mvm_nemzetkozi_beruhazasi_bank_infrastrukturafejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18a45fca-ac54-408c-97ff-974582948d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618604d1-2db6-4e49-b4b4-c41baed3be2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_hitel_mvm_nemzetkozi_beruhazasi_bank_infrastrukturafejlesztes","timestamp":"2020. október. 12. 17:51","title":"Százmillió eurós hitelt kap az MVM Putyin bankjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e18503-2b4b-4c5b-bd59-01889a5856f8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az összeférhetetlenség gyanúját veti fel annak a szoftvernek a fejlesztése, amely az ígéretek szerint napokon belül lehetővé teszi, hogy az iskolák tanárai és diákjai karanténban is kapcsolatban tudjanak maradni. ","shortLead":"Az összeférhetetlenség gyanúját veti fel annak a szoftvernek a fejlesztése, amely az ígéretek szerint napokon belül...","id":"202041__digitalis_oktatas__kedvenc_fejlesztok__koppintasok__buvos_kockulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1e18503-2b4b-4c5b-bd59-01889a5856f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967481ff-20a2-4aa2-9cd4-2c3632e483a0","keywords":null,"link":"/360/202041__digitalis_oktatas__kedvenc_fejlesztok__koppintasok__buvos_kockulas","timestamp":"2020. október. 12. 07:00","title":"Palkovics üzlettársa nyerhet a gyerekek és tanáraik szenvedésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nap alatt vennének mintát a metropolisz lakosságától. ","shortLead":"Öt nap alatt vennének mintát a metropolisz lakosságától. ","id":"20201012_csingtao_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b0ea97d-223e-474a-abfd-9b7f6b4911fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa8cd62-fe36-4935-b716-74354e50008d","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_csingtao_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. október. 12. 10:49","title":"Letesztelik egy 9 milliós város összes lakosát Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei. A luxusautók sötét oldalát tárja fel a Duma Aktuál, kellő iróniával. ","shortLead":"Maximális hangerőn természetesen. Sőt az indexet is csak belül látják villogni a több tízmilliós járgányok sofőrjei...","id":"20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=767254d9-e058-45fa-8d97-dbf186817bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e21241-12c9-4fa8-9c48-855978c75a74","keywords":null,"link":"/360/20201012_Duma_Aktual_Luxusauto_soforok","timestamp":"2020. október. 12. 19:00","title":"Duma Aktuál: Szoftverhiba lehet a BMW-ben, hogy lemegy az ablak, ha bekapcsolod a Bódi Gusztit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5159fc07-9fbb-450b-a454-b38e563c4fdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Dacia kivételesen nem a praktikumról, hanem inkább a sportos hangulatról szól. ","shortLead":"Ez a Dacia kivételesen nem a praktikumról, hanem inkább a sportos hangulatról szól. ","id":"20201012_olcso_sportauto_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_dacia_logan_coupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5159fc07-9fbb-450b-a454-b38e563c4fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037924b3-796d-4dc4-86fd-53e91c6050f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201012_olcso_sportauto_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_dacia_logan_coupe","timestamp":"2020. október. 12. 12:27","title":"Olcsó sportautó: ilyen lehetne a Dacia Logan Coupe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","shortLead":"A tulajdonos az erkélyről filmezte le, ahogyan egyszerűen eltolják a kocsiját.","id":"20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1feaf0a-52f9-4007-8b4f-77d448039432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815dd44b-5b7a-4d1c-abbf-2a6af0483dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Hihetetlen_hogy_igy_is_el_lehet_lopni_egy_autot__video","timestamp":"2020. október. 13. 09:29","title":"Hihetetlen, hogy így is el lehet lopni egy autót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges szavazói.","shortLead":"Szvjatlana Cihanouszkaja szerint Lukasenka most már azokkal erőszakoskodik, akik éveken keresztül voltak hűséges...","id":"20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f89dc65-bd92-42d9-a953-883728e90f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e7f20-a08a-4ffd-9980-0dbfe3dcc379","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_nyugdijastuntetes_minszk_belarusz","timestamp":"2020. október. 13. 14:44","title":"Tucatnyi embert vettek őrizetbe a nyugdíjasok minszki tüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]