Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","shortLead":"Tűz ütött ki Afrika legmagasabb hegyén, a tanzániai Kilimandzsárón, amelyet évente mintegy 50 ezer turista keres fel.","id":"20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735acc6f-5b99-4087-b044-e4a3645c9442","keywords":null,"link":"/elet/20201012_Eg_Afrika_legmagasabb_hegye_a_Kilimandzsaro","timestamp":"2020. október. 12. 12:15","title":"Ég Afrika legmagasabb hegye, a Kilimandzsáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását.","shortLead":"Magyarország visszanyerte a madárinfluenzától mentes besorolását.","id":"20201012_thaifold_japan_baromfi_magyarorszag_madarinfluenza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6140d1d0-0e9b-4209-bed5-31d343a7d3ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_thaifold_japan_baromfi_magyarorszag_madarinfluenza","timestamp":"2020. október. 12. 20:29","title":"Újra az egész országból szállíthatók baromfitermékek Thaiföldre és Japánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav Gröhling szlovák oktatásügyi miniszter vasárnap Pozsonyban az országos válságstáb ülésének szünetében.","shortLead":"Visszavonásig bezárják Szlovákiában hétfőtől a középiskolákat és áttérnek a távoktatásra - jelentette be Branislav...","id":"20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c993f4-8a84-4bc4-b64d-1ef2d858a094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419ed1ac-ee3c-47e3-ae87-6b4a76e96a9c","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Bezarjak_a_szlovakiai_kozepiskolakat_atternek_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. október. 11. 18:38","title":"Bezárják a szlovákiai középiskolákat, áttérnek a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt, a Navalnij-mérgezés kapcsán orosz tisztviselők névsorának összeállításáról is megegyeztek.","shortLead":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt...","id":"20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf22e4e-b89f-4379-a714-0b68da688158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","timestamp":"2020. október. 12. 15:10","title":"Szijjártó Péter kioktatta az uniós külügyminisztereket az EU alapszerződéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6d405f-0af8-46be-85d5-40f7abff5150","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A klímaváltozás esetében a céllal mindenki egyetért, csak a megvalósítás módjaival kapcsolatban folyik vita, a jogállamiság viszont alapvető kérdéseket vet fel, amire az EU még nem kész választ adni – mondta el a hvg.hu-nak Frans Timmermans, az Európai Bizottság zöld átmenetért felelős alelnöke. A holland politikus szerint akármilyen ambiciózusnak tűnnek a brüsszeli tervek, azok végrehajthatók, és ha valaki túlzott áldozatvállalásnak tartja a vállalásokat, annak arra kell gondolnia, milyen áldozatokat vagyunk már most kénytelenek elviselni az extrém időjárástól az erdőtüzekig.","shortLead":"A klímaváltozás esetében a céllal mindenki egyetért, csak a megvalósítás módjaival kapcsolatban folyik vita...","id":"20201012_timmermans_zold_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e6d405f-0af8-46be-85d5-40f7abff5150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c8123b-20b1-427e-a448-3215fc539560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_timmermans_zold_megallapodas","timestamp":"2020. október. 12. 06:30","title":"Frans Timmermans: Van okunk arra, hogy különösen óvatosak legyünk Magyarország esetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok közötti referenciakamatok emelkedése miatt nőhet a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete a moratórium lejárta után – figyelmeztet a Bank360.hu.","shortLead":"A bankok közötti referenciakamatok emelkedése miatt nőhet a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete a moratórium...","id":"20201012_lakashitel_torleszto_torlesztes_moratorium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7241cf3a-1681-4646-93f4-9f583b6425dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_lakashitel_torleszto_torlesztes_moratorium","timestamp":"2020. október. 12. 17:05","title":"Százezer lakáshiteles törlesztője emelkedhet a moratórium lejárta után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","shortLead":"A rádió által használt frekvenciára kiírt pályázatot a héten elfogadta a testület.","id":"20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0289903-90f9-48d6-904b-91e519f402f9","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_Klubradio_frekvencia_Mediatanacs_karteritesi_per","timestamp":"2020. október. 12. 18:40","title":"Elbukta a pert a Klubrádió a Médiatanáccsal szemben, több tízmilliót fizethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nappal a jelentkezési határidő előtt vonta vissza a vendéglátósoknak kiírt pályázatot a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ. Azt írták, akkorra várható a koronavírus-járvány tetőzése.","shortLead":"Egy nappal a jelentkezési határidő előtt vonta vissza a vendéglátósoknak kiírt pályázatot a Budapesti Fesztivál- és...","id":"20201012_vorosmarty_ter_karacsonyi_vasar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100269ce-2661-44fb-a3de-ff8cf4f9dbe8","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_vorosmarty_ter_karacsonyi_vasar","timestamp":"2020. október. 12. 15:42","title":"Elmarad a Vörösmarty téri karácsonyi vásár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]