Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"051daa94-6aab-4e9c-8268-d1853179bb9f","c_author":"EUrologus","category":"360","description":"Néhány éve a magyar kormány azzal ment neki az Európai Bizottságnak, hogy politikai okokból csak Magyarország jogállamiságát vizsgálja, pedig más uniós tagállamban is előfordulhatnak visszaélések, vagy a kifogásolt magyar szabályozáshoz hasonló megoldások. A Bizottság meghallotta a magyar kormány reklamációját és nemrég az összes tagállamot megvizsgálta. Ez most már nem tetszik a magyar kormánynak. Mert az elemzés csak megerősítette: Magyarországon és Lengyelországban még a térségben is kiemelkedő mértékben romlik a demokrácia és a jogállamiság állapota.\r

","shortLead":"Néhány éve a magyar kormány azzal ment neki az Európai Bizottságnak, hogy politikai okokból csak Magyarország...","id":"20201014_Rendszervaltas_utani_rendszerhibak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=051daa94-6aab-4e9c-8268-d1853179bb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93518ee0-efce-43ed-93bc-d7333ae68f43","keywords":null,"link":"/360/20201014_Rendszervaltas_utani_rendszerhibak","timestamp":"2020. október. 14. 13:00","title":"Jogállami jelentés: rendszerváltás utáni rendszerhibák Közép-Európában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült a Reuters. Az ügylet a Kína és Amerika közti kereskedelmi konfliktushoz vezethető vissza.","shortLead":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült...","id":"20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb6af88-51b6-48f8-bbae-076698555d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. október. 14. 15:09","title":"Reuters: A Huawei eladná a Honort az amerikai konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok gumibotokkal mentek neki a demonstrálóknak, köztük nyugdíjasoknak.","shortLead":"A belarusz hatóságok gumibotokkal mentek neki a demonstrálóknak, köztük nyugdíjasoknak.","id":"20201012_konnygaz_riasztopisztoly_villanoloszer_tuntetes_feheroroszorszag_minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c73ea7-479f-462e-b021-6f4ac01e8b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_konnygaz_riasztopisztoly_villanoloszer_tuntetes_feheroroszorszag_minszk","timestamp":"2020. október. 12. 21:42","title":"Könnygázzal oszlatták a fehérorosz tüntetőket Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint az ezredforduló előtti 20 évben. ","shortLead":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint...","id":"20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c425-a836-486e-8795-00fb9191c7e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","timestamp":"2020. október. 14. 10:58","title":"ENSZ: Milliók számára válhat élhetetlen pokollá a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárca szerint „versenyképes piaci bér nélkül megfelelő munkaerő alkalmazása lehetetlen\".","shortLead":"A tárca szerint „versenyképes piaci bér nélkül megfelelő munkaerő alkalmazása lehetetlen\".","id":"20201012_kulugyminiszterium_kkm_fotos_videos_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bfb02e4-44ce-4a3f-929d-fc095d581525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f33f644-adeb-490b-afc3-f49ceb2b1944","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_kulugyminiszterium_kkm_fotos_videos_szijjarto_peter","timestamp":"2020. október. 12. 18:36","title":"22 millió forintba kerültek a fotók és videók, amelyek Szijjártó idei utazásain készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutánra az ország nagy részén megszűnhet a csapadék, de érdemes alaposan felöltözni, mert a légmozgás megerősödhet.","shortLead":"Délutánra az ország nagy részén megszűnhet a csapadék, de érdemes alaposan felöltözni, mert a légmozgás megerősödhet.","id":"20201013_eso_omsz_idojaras_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74374e3e-f6af-4b47-9185-26f155650bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_eso_omsz_idojaras_szel","timestamp":"2020. október. 13. 05:11","title":"A kiadós eső mellett erős szél jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fca99d0-1448-4489-8b3a-4d62f9ff20a7","c_author":"Kunhalmi Ágnes","category":"360","description":"Nem lesz itt már többé kétharmad - és lehet, hogy Fidesz-kormányzás sem. Vélemény. ","shortLead":"Nem lesz itt már többé kétharmad - és lehet, hogy Fidesz-kormányzás sem. Vélemény. ","id":"20201013_Kunhalmi_Agnes_Borsod6__Nem_vagytok_egyedul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fca99d0-1448-4489-8b3a-4d62f9ff20a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903d2cb6-baac-44fb-83df-dc55ac49a2e1","keywords":null,"link":"/360/20201013_Kunhalmi_Agnes_Borsod6__Nem_vagytok_egyedul","timestamp":"2020. október. 14. 12:00","title":"Kunhalmi Ágnes: Borsod6 - Nem vagytok egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349db018-2a73-45d0-91b8-27b8d66af3de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozhat a bajorok kínálatának legdrágább szabadidő-autója.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozhat a bajorok kínálatának legdrágább szabadidő-autója.","id":"20201013_Nem_lesz_kicsi_a_BMW_X8as","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=349db018-2a73-45d0-91b8-27b8d66af3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36507a96-573d-48f2-8efc-cab4a6ad70e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Nem_lesz_kicsi_a_BMW_X8as","timestamp":"2020. október. 13. 15:13","title":"Alakul a BMW szuper SUV-ja az X8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]