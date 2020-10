Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","shortLead":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","id":"20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d50cd0f-87ae-438c-8bd6-633a93edae2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","timestamp":"2020. október. 12. 16:06","title":"Százmilliókat fialt Mészároséknak a paksi távfűtéses cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi miniszternek, és Vecsei Miklós miniszterelnöki biztosnak címzett nyílt levélben írta le, milyen feltételeknek kellene teljesülni, hogy mindenki számára elérhető legyen a digitális távoktatás.



","shortLead":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi...","id":"20201013_Civilek_kovetelik_hogy_teremtsek_meg_a_digitalis_tavoktatasban_valo_reszvetel_felteteleit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a939843d-02e0-40f4-9b5c-44a520e2f9b7","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Civilek_kovetelik_hogy_teremtsek_meg_a_digitalis_tavoktatasban_valo_reszvetel_felteteleit","timestamp":"2020. október. 13. 21:29","title":"Civilek követelik, hogy teremtsék meg a digitális távoktatásban való részvétel feltételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető publicistája, aki szerint az elöregedő Európában a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kellene kötni, a bevándorlást pedig - morális okokból - nem volna szabad korlátozni. A héten 86 évesen elhunyt Brittan a hagyományos brit újságírás egyik legnagyobb alakja volt, az alábbi interjút 2004-ben, Londonban adta a HVG-nek, most változtatás nélkül közöljük újra.","shortLead":"A tőkevagyon jobb elosztására van szükség - hirdette Sir Samuel Brittan, a londoni The Financial Times vezető...","id":"200419HVGFriss978","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0abc9e92-c8ce-4aa9-a120-01bc0d50d319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50af0c6-4e6f-4d87-b7b6-0b84572b54b7","keywords":null,"link":"/360/200419HVGFriss978","timestamp":"2020. október. 13. 13:50","title":"Sir Samuel Brittan: A marxizmusra adott igazi válasz az emberarcú kapitalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ae0f76-a77f-4504-99a0-fe5a24dc5a2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Paul Milgrom valószínűleg örökre meg fogja őrizni a kaputelefonja videófelvételét arról, ahogy a vele egy utcában lakó munkatársa dörömböl az ajtaján, hogy Nobel-díjasok lettek.","shortLead":"Paul Milgrom valószínűleg örökre meg fogja őrizni a kaputelefonja videófelvételét arról, ahogy a vele egy utcában lakó...","id":"20201013_milgrom_wilson_kozgazdasz_nobel_video_kaputelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ae0f76-a77f-4504-99a0-fe5a24dc5a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a298a8f1-729e-499b-b0c5-b94e38de5f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_milgrom_wilson_kozgazdasz_nobel_video_kaputelefon","timestamp":"2020. október. 13. 16:32","title":"Az éjszaka közepén verte fel a közgazdászt a szomszédja, hogy szóljon, közösen Nobel-díjat nyertek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fca99d0-1448-4489-8b3a-4d62f9ff20a7","c_author":"Kunhalmi Ágnes","category":"360","description":"Nem lesz itt már többé kétharmad - és lehet, hogy Fidesz-kormányzás sem. Vélemény. ","shortLead":"Nem lesz itt már többé kétharmad - és lehet, hogy Fidesz-kormányzás sem. Vélemény. ","id":"20201013_Kunhalmi_Agnes_Borsod6__Nem_vagytok_egyedul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fca99d0-1448-4489-8b3a-4d62f9ff20a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903d2cb6-baac-44fb-83df-dc55ac49a2e1","keywords":null,"link":"/360/20201013_Kunhalmi_Agnes_Borsod6__Nem_vagytok_egyedul","timestamp":"2020. október. 14. 12:00","title":"Kunhalmi Ágnes: Borsod6 - Nem vagytok egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok viszonylag egyszerű: azért, mert az állami egészségügy már nem tudja tartani a lépést a terjedéssel.","shortLead":"Az ok viszonylag egyszerű: azért, mert az állami egészségügy már nem tudja tartani a lépést a terjedéssel.","id":"20201013_koronavirus_teszteles_egeszsegugy_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f296b47-938f-4d59-ba32-ecadd60cf2db","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_koronavirus_teszteles_egeszsegugy_teszt","timestamp":"2020. október. 13. 17:57","title":"Kiderült, miért mindig keddre ugrik nagyot a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f346df-f681-4f60-bf2d-7dd5e49ea726","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Októberben indítja a budapesti Nagykörút komplex átalakításának tervezését a Fővárosi Önkormányzat. Van egy, a forgalomcsillapítást középpontba helyező elképzelésük az útvonal élhetőbbé tételéről, de szeretnének mindenkit bevonni a vitába, és azt remélik, ezzel az ellenzőket is könnyebb lesz meggyőzni. ","shortLead":"Októberben indítja a budapesti Nagykörút komplex átalakításának tervezését a Fővárosi Önkormányzat. Van egy...","id":"20201014_nagykorut_fejlesztese_forgalomcsillapitas_fovaros_reszveteliseg_kerekparsavok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f346df-f681-4f60-bf2d-7dd5e49ea726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecab13c-c3a8-4cf2-9897-fbdacd0f2603","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_nagykorut_fejlesztese_forgalomcsillapitas_fovaros_reszveteliseg_kerekparsavok","timestamp":"2020. október. 14. 14:16","title":"Átalakítanák a Nagykörutat, és ebbe majd ön is beleszólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását. A digitalizáció és az automatizáció sokat segíthetnek, de jellemzően nagyberuházásokról van szó, amikhez biztos üzleti alap kell, illetve alaposan előkészítve kell őket végrehajtani.","shortLead":"A járvány felgyorsítja a robotizáció és az automatizáció fejlődését, a merev termelési láncok átalakulását...","id":"20201014_ipar_40_kkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c801a65d-824d-4069-b4ae-7fa048fee366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbde8565-b0d8-40ee-a16c-1fd4b2f05e05","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_ipar_40_kkv","timestamp":"2020. október. 14. 11:15","title":"A kisebb cégeknek is van keresnivalójuk az ipar 4.0-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]