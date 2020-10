Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Brit tudósok megvizsgálták a távmunkában dolgozók közlekedési szokásait, és arra jutottak, hogy más okból kifolyólag sokkal inkább autóba ülnek, így nem csökken jelentősen a kibocsátás azzal, hogy az emberek többsége otthonról dolgozik.","shortLead":"Brit tudósok megvizsgálták a távmunkában dolgozók közlekedési szokásait, és arra jutottak, hogy más okból kifolyólag...","id":"20201013_Nem_sokat_csokken_az_autozas_okozta_kibocsatas_attol_meg_hogy_otthonrol_dolgozunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11977f3c-9a77-4cad-b5c5-a5dd550169df","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Nem_sokat_csokken_az_autozas_okozta_kibocsatas_attol_meg_hogy_otthonrol_dolgozunk","timestamp":"2020. október. 13. 09:26","title":"Hiába a home office, alig csökken az autózás okozta kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","shortLead":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","id":"20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79041e-80fe-4a0e-8fbd-13969c062c7c","keywords":null,"link":"/sport/20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","timestamp":"2020. október. 12. 14:01","title":"Könnygázzal oszlatta a rendőrség a Lakers bajnoki címét ünneplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14260d93-e444-4d58-9566-69289de9bb8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Európai Unióban a fényszennyezés miatt nem lehet tovább használni a megvilágított szobrocskát. ","shortLead":"Az Európai Unióban a fényszennyezés miatt nem lehet tovább használni a megvilágított szobrocskát. ","id":"20201013_az_eu_betiltotta_a_rollsroyce_vilagito_orrdiszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14260d93-e444-4d58-9566-69289de9bb8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a2d092-4f0f-4b9e-ad2e-2550958118d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_az_eu_betiltotta_a_rollsroyce_vilagito_orrdiszet","timestamp":"2020. október. 13. 09:21","title":"Az EU betiltotta a Rolls-Royce-ok világító orrdíszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","shortLead":"A birodalom új gyermekének KPE Asset and Property Kft. lett a neve, vagyonkezeléssel foglalkozik.","id":"20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1370195c-65ab-48da-a245-35edc3dd9cc4","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_meszaros_lorinc_valas_cegalapitas_kpe_asset_and_property_kft_vagyonkezeles","timestamp":"2020. október. 13. 07:17","title":"Mészáros Lőrinc válás közben alapított új céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69792c39-ba64-462e-8dae-42f2f647d0b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A mesekönyvet ledaráló és széttépő Dúró Dóra férje szerint a \"homoszexuálisok szaporodása\" a propaganda következménye.","shortLead":"A mesekönyvet ledaráló és széttépő Dúró Dóra férje szerint a \"homoszexuálisok szaporodása\" a propaganda következménye.","id":"20201014_novak_elod_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_ovodak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69792c39-ba64-462e-8dae-42f2f647d0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd4a402-9204-4240-ab37-9296cf78c57a","keywords":null,"link":"/elet/20201014_novak_elod_homoszexualitas_meseorszag_mindenkie_ovodak","timestamp":"2020. október. 14. 06:15","title":"Novák Előd szerint vannak óvodák, ahol \"külső nyomásra\" népszerűsítik a homoszexualitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032f43be-118d-434c-a180-5de3a3764391","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta egy youtuber eszement kísérletét: Equalo krumplikat kötött össze, hogy egy számológépen fusson a legendás FPS, a Doom.","shortLead":"Siker koronázta egy youtuber eszement kísérletét: Equalo krumplikat kötött össze, hogy egy számológépen fusson...","id":"20201013_doom_szamologep_krumpli_equalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032f43be-118d-434c-a180-5de3a3764391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7eac56e-9a41-41a7-9249-13e85b48e3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_doom_szamologep_krumpli_equalo","timestamp":"2020. október. 13. 13:03","title":"Tudja, hány krumpli kell a Doom indításához? 770","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek, rosszabbat tettünk a vállalattal, mintha nem csináltunk volna semmit – érvel szerzőnk, aki hasznos tanácsokkal is szolgál a feszültségek csökkentéséhez.","shortLead":"Bevezethetjük a világ legjobb vállalatirányítási rendszerét is, ha a munkatársainkat nem sikerül megnyernünk az ügynek...","id":"20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bb8b2-c6dc-48b5-b483-7fe2dfefcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cb81ff-5679-4b4b-a650-538bf986ab94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_erp_rendszer_bevezetes_munkavallalok_meggyozese","timestamp":"2020. október. 12. 10:03","title":"Létezik-e stresszmentes ERP-rendszer-bevezetés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d58e33-6b7e-4f38-8c4c-2601c544d060","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely ennek megfelelően a Fan Edition (rajongói változat) nevet kapta. Relatíve elérhető áron kínál felsőkategóriás felhasználói élményt. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely...","id":"20201012_samsung_galaxy_s20_fe_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d58e33-6b7e-4f38-8c4c-2601c544d060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275c9b51-2fad-4cdd-a8bf-c413b551f7ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_samsung_galaxy_s20_fe_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 12. 19:33","title":"Önök kérték: Milyen a jóárasított Samsung Galaxy S20 FE csúcsmobil?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]