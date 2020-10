Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely ennek megfelelően a Fan Edition (rajongói változat) nevet kapta. Relatíve elérhető áron kínál felsőkategóriás felhasználói élményt. A dél-koreai gyártó a vásárlói visszajelzésekre hallgatva dobta piacra az S20-as sorozat legújabb készülékét, amely ennek megfelelően a Fan Edition (rajongói változat) nevet kapta. Relatíve elérhető áron kínál felsőkategóriás felhasználói élményt. 2020. október. 12. 19:33 Önök kérték: Milyen a jóárasított Samsung Galaxy S20 FE csúcsmobil? Gyorsabban, mint a többség, de lassabban, mint az igazán profik. 2020. október. 13. 08:29 Vajon mennyi idő alatt rakja ki a Rubik-kockát Chris Pratt? A szervezet szerint "úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók." 2020. október. 13. 19:20 Pedagógusok Szakszervezete: három tanár halt meg eddig koronavírusban Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket. 2020. október. 13. 08:40 Szakvizsga közben kezdett el vajúdni, majd levizsgázott és megszülte a gyerekét Az Aeron Zrt. 2014-ben EU-s pénzekből építkező kockázatitőke-alapokra támaszkodhatott, most egy állami bank létrehozta magántőkealap vásárolta meg. 2020. október. 12. 12:00 Állami pénzből építenek divatmárkát, most ez a menő menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0092432-4a04-4adb-9544-f9da941e20ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen erősebb a normál GTI-nél, de változatlanul csak az első kerekei hajtottak. ","shortLead":"Az újdonság jelentősen erősebb a normál GTI-nél, de változatlanul csak az első kerekei hajtottak. 2020. október. 14. 07:59 Hivatalos: itt a 300 lóerős új VW Golf GTI Clubsport Csakhogy időközben kiderült, hogy egy másik gyilkosságot is ő követett el, amiért ugyancsak életfogytiglanit kapott, ezúttal azonban már feltételesen sem bocsátható szabadon. A férfit előbb szomszédja megölése miatt ítélték el, az akkori döntés szerint legkorábban 25 év múlva engedhették volna feltételesen szabadon. Csakhogy időközben kiderült, hogy egy másik gyilkosságot is ő követett el, amiért ugyancsak életfogytiglanit kapott, ezúttal azonban már feltételesen sem bocsátható szabadon. Fellebbezésében ennek az enyhítését kérte. 2020. október. 12. 15:15 Tényleges életfogytiglant kapott első fokon a túronyi fejszés gyilkos