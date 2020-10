Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek most főleg a koronavírusos betegeket kezelik.","shortLead":"A szakemberek most főleg a koronavírusos betegeket kezelik.","id":"20201013_Gyakorlatilag_leallt_a_hepatitis_C_szurese_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb90fa08-8620-4ac8-9931-7ff902aa53b6","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Gyakorlatilag_leallt_a_hepatitis_C_szurese_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 13. 15:30","title":"Gyakorlatilag leállt a hepatitis C szűrése Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","shortLead":"Tedrosz Gebrejeszusz tisztázta a fogalmakat: a nyájimmunitás nem azt jelenti, hogy odavetjük az embereket a vírusnak.","id":"20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40c4411-c571-4ec2-9dc9-62934b46c0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b68d552-e841-495d-a646-a19e0caa94b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_who_nyajimmunitas_koronavirus","timestamp":"2020. október. 13. 15:26","title":"A WHO főigazgatója szerint erkölcstelen, ahogy a politikusok hajszolják a nyájimmunitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","shortLead":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","id":"20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9859b37-7c55-4e2e-a5d1-6aa9704f247a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","timestamp":"2020. október. 14. 17:45","title":"Ciprus felfüggeszti az aranyútlevél-programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel Csabával tervezett, ám meghiúsult találkozóról, és hogy a félév végén a nyilvános vizsgák fogják bizonyítani, hogy rendben zajlik az oktatás a blokád alá vont egyetemen. ","shortLead":"Novák Eszter, a Színház-és Filmművészeti Egyetem volt rektorhelyettese az ATV műsorában elmondta, hogy mit tud a Káel...","id":"20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d77adfa0-28ac-430b-b97a-64641f598ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baeb49fa-8e0c-4c4d-9148-7eb5e0e889e0","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Novak_Eszter_SZFE_tuntetes_hallgatok_Kael_Csaba","timestamp":"2020. október. 13. 15:45","title":"Novák Eszter: A hallgatóktól nagyon gyorsan bocsánatot kellene kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két volt főpolgármester mellett még hatan kapták meg a kitüntetést. ","shortLead":"A két volt főpolgármester mellett még hatan kapták meg a kitüntetést. ","id":"20201014_Koncz_Zsuzsa_TGM_Demszky_Tarlos_Budapest_diszpolgar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1072e2-6e03-4f86-9974-fcfd96a9bb4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14902318-c2cb-4609-8c5a-2546b22fe5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Koncz_Zsuzsa_TGM_Demszky_Tarlos_Budapest_diszpolgar","timestamp":"2020. október. 14. 14:19","title":"Koncz Zsuzsa, TGM, Demszky, Tarlós – kihirdették Budapest új díszpolgárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórokozót egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be a lezárt intézménybe.","shortLead":"A kórokozót egy tünetmentes konyhai dolgozó hurcolhatta be a lezárt intézménybe.","id":"202010134_idosotthon_kiskunfelegyhaza_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ee7f95-c306-4770-b881-5b46b6c2f617","keywords":null,"link":"/itthon/202010134_idosotthon_kiskunfelegyhaza_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 14. 16:49","title":"Negyvennégy fertőzött közül hárman meghaltak egy kiskunhalasi otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","shortLead":"A Pécsi Egyházmegye iskolájában a felső tagozatosokat érinti az intézkedés.","id":"20201014_szent_mor_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83b24024-e48a-42af-ae9d-7f134455e395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46b67f-cb3f-4fb5-b992-a788c05af9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_szent_mor_pecs","timestamp":"2020. október. 14. 11:23","title":"Tizenhét tanár és több osztály karanténba került egy pécsi iskolaközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés valószínűleg tovább mélyíti majd a feszültséget az Egyesült Államok és az Európai Unió között.","shortLead":"A döntés valószínűleg tovább mélyíti majd a feszültséget az Egyesült Államok és az Európai Unió között.","id":"20201014_amerikai_termekek_buntetovam_wto_europai_unio_boeing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0f01b2-5368-464a-9818-3acaf2cdc8af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_amerikai_termekek_buntetovam_wto_europai_unio_boeing","timestamp":"2020. október. 14. 11:49","title":"Amerikai termékekre vethet ki büntetővámot az EU, az USA megtorlással fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]