[{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","shortLead":"A Manchester United labdarúgója az idén felrázta a brit politikai életet.","id":"20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae629159-84fd-4d54-9db7-33f8bfe49629","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Kiralynoi_kituntetest_kapott_Marcus_Rashford","timestamp":"2020. október. 13. 10:46","title":"Királynői kitüntetést kapott Marcus Rashford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének befolyásolása, mégpedig a vádlott oldalán – címszavakban így lehetne összefoglalni azt az ügyet, amely az elmúlt napokban felborította a Vatikán életét. ","shortLead":"Sikkasztás, korrupció, luxusingatlan vásárlása és egy szexuális zaklatással vádolt bíboros bírósági ügyének...","id":"20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63e06e3-24f1-48b5-8832-7bd348b227b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186991e-c85b-41d7-b900-067fb71c65e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_vatikan_becciu_pell_korrupcio","timestamp":"2020. október. 14. 17:00","title":"Rég nem látott kiterjedésű botrány kavart jókora vihart a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek a Pénzügyminisztérium. A javaslat alapján jövőre már az adóhatóság készítheti az áfabevallást is.","shortLead":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek...","id":"20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ab97a-a20a-4223-9c8f-97510a660b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","timestamp":"2020. október. 13. 19:38","title":"Itt az új adócsomag: kedvezőbb kiva-szabályok, adómentes pálinka, növekvő cigarettaadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032f43be-118d-434c-a180-5de3a3764391","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta egy youtuber eszement kísérletét: Equalo krumplikat kötött össze, hogy egy számológépen fusson a legendás FPS, a Doom.","shortLead":"Siker koronázta egy youtuber eszement kísérletét: Equalo krumplikat kötött össze, hogy egy számológépen fusson...","id":"20201013_doom_szamologep_krumpli_equalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032f43be-118d-434c-a180-5de3a3764391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7eac56e-9a41-41a7-9249-13e85b48e3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_doom_szamologep_krumpli_equalo","timestamp":"2020. október. 13. 13:03","title":"Tudja, hány krumpli kell a Doom indításához? 770","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell mondania.

","shortLead":"Mindezek ellenére a belorusz ellenzék vezetője ultimátumot adott a regnáló vezetőnek, miszerint október 25-ig le kell...","id":"20201013_Cihanouszkaja_Lukasenka_Litvania_feherorosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc264c1-0cf1-458f-8f5c-3dbb9394711e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5690141e-20ac-4aaf-963b-9af5fc338423","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_Cihanouszkaja_Lukasenka_Litvania_feherorosz","timestamp":"2020. október. 13. 17:09","title":"Cihanouszkaja sírva borult Lukasenka nyakába, amikor Litvániába mehetett – állítja a fehérorosz elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak majd az első űrhajósok a Mars felé. Ehhez azonban be kell tartani néhány szabályt.","shortLead":"Kezd összeállni az Artemis-misszió, amely a Hold újabb meghódítását célozza. A lépés fontos: az égitestről indulhatnak...","id":"20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d734b0f1-1587-4a10-85a1-6d7a5d3bee44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791bed88-e0c5-4ae7-8c6d-72dbe456d4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_hold_apollo_11_artemis_misszio_szemeteles_haboru","timestamp":"2020. október. 14. 12:33","title":"Kiadta a parancsot a NASA: a Holdon nincs háború, és a szemetelés is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","shortLead":"Vegyen részt a HVG Könyvek jótékonyság akciójában, ajánljon ön is gyermekekkel foglalkozó szervezeteket!","id":"20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd60bb1-5885-480a-b23c-4a460fbd0ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85d377f-8f80-4f03-a14d-3be3ad63619b","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Hova_keruljon_10_000_gyerekkonyv","timestamp":"2020. október. 14. 14:55","title":"Hová kerüljön tízezer gyerekkönyv?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8faa2df-f839-4c1c-8fc9-7337eef0f70a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákia északi részén havazott, de Lengyelországban is előkerültek a szánkók.","shortLead":"Szlovákia északi részén havazott, de Lengyelországban is előkerültek a szánkók.","id":"20201013_Szlovakiaban_leesett_az_elso_ho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8faa2df-f839-4c1c-8fc9-7337eef0f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc8dd14-da3f-4c93-9a9d-2cf87c81f9f7","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szlovakiaban_leesett_az_elso_ho","timestamp":"2020. október. 13. 12:50","title":"Szlovákiában leesett az első hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]