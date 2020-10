Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott meghatározó jelentőségű, egyhetes betéti kamatán az MNB, aminek hatására a forint euróval szembeni árfolyama visszaerősödött 365 alá. Ha a Monetáris Tanács pár nap múlva nem tudja megnyugtatni a piacot, úgy a forint tovább eshet.

","shortLead":"Nem változtatott meghatározó jelentőségű, egyhetes betéti kamatán az MNB, aminek hatására a forint euróval szembeni...","id":"20201015_forintarfolyam_mnb_bankkozikamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65d69b0-c8c7-4c4b-a744-1f12d876dc94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_forintarfolyam_mnb_bankkozikamat","timestamp":"2020. október. 15. 14:01","title":"A világ legrosszabbul teljesítő devizája volt a forint az elmúlt héten, a piac továbbra is az MNB-re vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c73360-e72d-4f34-86dc-ff0d104768e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Afrika legmagasabb hegyén eddig 28 négyzetkilométernyi területet perzseltek fel a lángok.\r

","shortLead":"Afrika legmagasabb hegyén eddig 28 négyzetkilométernyi területet perzseltek fel a lángok.\r

","id":"20201014_kilimandzsaro_tuz_langok_tuzoltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45c73360-e72d-4f34-86dc-ff0d104768e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49098676-32ec-4ecd-afbb-a55ee2b9489d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201014_kilimandzsaro_tuz_langok_tuzoltok","timestamp":"2020. október. 14. 18:47","title":"Negyedik napja lángol a Kilimandzsáró – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7092048-3e97-43e5-9d19-e952c083d512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári maximumnál többel száguldanának az Autobahnon.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári maximumnál többel száguldanának az Autobahnon.","id":"20201016_kijatszhato_az_uj_volvok_180_kmhs_sebesseghatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7092048-3e97-43e5-9d19-e952c083d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbf6db8-dc94-4d90-80d8-3109abac3a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_kijatszhato_az_uj_volvok_180_kmhs_sebesseghatara","timestamp":"2020. október. 16. 06:41","title":"Kijátszható az új Volvók 180 km/h-s sebességhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyüzemben közölt hamis információkat a Facebookon egy új-zélandi párt, többek közt a koronavírusról. A szolgáltatás letiltotta a párt oldalát.","shortLead":"Nagyüzemben közölt hamis információkat a Facebookon egy új-zélandi párt, többek közt a koronavírusról. A szolgáltatás...","id":"20201015_5g_koronavirus_alhir_uj_zeland_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bcb8be-bc9e-45c9-bdfb-76683f8e0666","keywords":null,"link":"/tudomany/20201015_5g_koronavirus_alhir_uj_zeland_facebook","timestamp":"2020. október. 15. 10:11","title":"Az 5G-ről és a koronavírusról szőttek vad elméleteket új-zélandi politikusok, a Facebook lecsapott rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Angela Merkel is szigorításokat jelentett be, a magyar kormány lakásfelújítási támogatást ad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Angela Merkel is szigorításokat jelentett be, a magyar kormány lakásfelújítási támogatást ad. A hvg360 reggeli...","id":"20201015_Radar360_Kijarasi_tilalom_Parizsban_itthon_felnek_a_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3401a4a4-477d-40d4-87b1-ac3e87248139","keywords":null,"link":"/360/20201015_Radar360_Kijarasi_tilalom_Parizsban_itthon_felnek_a_tanarok","timestamp":"2020. október. 15. 08:32","title":"Radar360: Kijárási tilalom Párizsban, itthon félnek a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99dc01c3-08f1-45fb-8688-47632a4e94d5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Világélelmezési Program a világ éhezőin segítő munkájáért kapta a kitüntetést, de egyedül nem fogja tudni megvédeni a világjárványtól különösen sújtott szegény országokat, ehhez szerinte globális közös fellépésre van szükség. ","shortLead":"A Világélelmezési Program a világ éhezőin segítő munkájáért kapta a kitüntetést, de egyedül nem fogja tudni megvédeni...","id":"202042__nobelbekedijas_wfp__harc_azehinseg_ellen__jarvany__korgo_gyomrok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99dc01c3-08f1-45fb-8688-47632a4e94d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057b76b-2dda-43cc-9f7f-3cb9848cf291","keywords":null,"link":"/360/202042__nobelbekedijas_wfp__harc_azehinseg_ellen__jarvany__korgo_gyomrok","timestamp":"2020. október. 15. 17:00","title":"Bibliai léptékű éhínség veszélyére figyelmeztet a Nobel-békedíjat kapott ENSZ-szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbb megyeszékhelyen stagnál a vírus koncentrációja, keleten azonban a helyzet változik.","shortLead":"A legtöbb megyeszékhelyen stagnál a vírus koncentrációja, keleten azonban a helyzet változik.","id":"20201014_Debrecen_Nyiregyhaza_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5461afec-b869-4268-b10c-df72d13e1d9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_Debrecen_Nyiregyhaza_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. október. 14. 18:01","title":"Két nagyvárosunk szennyvizében is nő a koronavírus-koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A költségek 70 százalékát az EFOP fedezi, ami az EU és a magyar állam közös programja.","shortLead":"A költségek 70 százalékát az EFOP fedezi, ami az EU és a magyar állam közös programja.","id":"20201016_egeszsegugyi_telefonos_ugyfelszolgalat_kormany_efop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a8286d-541d-46e5-893f-d7d911a7a186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_egeszsegugyi_telefonos_ugyfelszolgalat_kormany_efop","timestamp":"2020. október. 16. 09:52","title":"Nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálat indul 2 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]