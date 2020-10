Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van elég bajuk a magyar kórházaknak ezekben a hónapokban, de ez sem állíthatta meg az Állami Számvevőszéket: 41 egészségügyi intézmény gazdasági kockázatait értékelték.","shortLead":"Van elég bajuk a magyar kórházaknak ezekben a hónapokban, de ez sem állíthatta meg az Állami Számvevőszéket: 41...","id":"20201015_Allami_Szamvevoszek_korhaz_kockazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599a2715-141a-46b6-9b14-71c3fda30da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7151f6a7-d5c3-451c-925f-48e56b14a47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Allami_Szamvevoszek_korhaz_kockazatok","timestamp":"2020. október. 15. 14:59","title":"Tizenkét kórház gazdálkodásában talált kockázatot az Állami Számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező Ridley Scott lesz.\r

\r

","shortLead":"A rendező Ridley Scott lesz.\r

\r

","id":"20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3203a3d-1051-43ab-b004-f78b286f4107","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","timestamp":"2020. október. 15. 10:13","title":"Napóleon-film készülhet Joaquin Phoenixszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorú járványügyi intzékedéseket léptettek életbe. Zárva tartanak a mozik, a színházak, a vendéglőkben pedig csak a teraszokon szolgálhatnak fel ételt.","shortLead":"Szigorú járványügyi intzékedéseket léptettek életbe. Zárva tartanak a mozik, a színházak, a vendéglőkben pedig csak...","id":"20201015_szlovakia_szajmaszk_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e39a71be-79f0-49f0-a0c9-587256277f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb294320-d774-4b17-b9a5-da087c4ce56c","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_szlovakia_szajmaszk_utca","timestamp":"2020. október. 15. 20:23","title":"Szlovákiában az utcán is kötelező lett a szájmaszk viselése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Angela Merkel is szigorításokat jelentett be, a magyar kormány lakásfelújítási támogatást ad. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Angela Merkel is szigorításokat jelentett be, a magyar kormány lakásfelújítási támogatást ad. A hvg360 reggeli...","id":"20201015_Radar360_Kijarasi_tilalom_Parizsban_itthon_felnek_a_tanarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3401a4a4-477d-40d4-87b1-ac3e87248139","keywords":null,"link":"/360/20201015_Radar360_Kijarasi_tilalom_Parizsban_itthon_felnek_a_tanarok","timestamp":"2020. október. 15. 08:32","title":"Radar360: Kijárási tilalom Párizsban, itthon félnek a tanárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cdf6be-723d-446b-8b28-b98a6d1bbd7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lázár János által feljelentett Richter Attila egy nur-szultani ATP-torna igazgatójaként tűnt fel.","shortLead":"A Lázár János által feljelentett Richter Attila egy nur-szultani ATP-torna igazgatójaként tűnt fel.","id":"20201015_teniszszovetseg_kazahsztan_richter_attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25cdf6be-723d-446b-8b28-b98a6d1bbd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71b57d2-2790-4c9d-83b0-82ccc9146c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_teniszszovetseg_kazahsztan_richter_attila","timestamp":"2020. október. 15. 19:29","title":"A teniszszövetség volt vezetője egy kazahsztáni torna igazgatójaként dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal mutogathassanak.\r

","shortLead":"A főpolgármester szerint a kormány próbálja csökkenteni az ellenzéki önkormányzatok mozgásterét, hogy aztán ujjal...","id":"20201015_Karacsony_budapest_fkt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8893b3-845d-456a-b261-148efc89f017","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_Karacsony_budapest_fkt","timestamp":"2020. október. 15. 21:53","title":"Karácsony: A kormány megpróbálja gyámság alá helyezni a fővárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A bukósisakban vezethető roadster kevesebb mint 3 másodperc alatt katapultál álló helyzetből 100-as tempóra. ","id":"20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cf45a-5143-4981-8e4a-b5569bea30da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124e7457-f906-4e0b-94b8-2d4f485abebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_844_loeros_lett_az_egyszemelyes_szelvedo_nelkuli_utcai_ferrari_monza_sp1_novitec","timestamp":"2020. október. 15. 11:21","title":"844 lóerős lett az egyszemélyes, szélvédő nélküli utcai Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kossal kellett betörni az ajtót.","shortLead":"Kossal kellett betörni az ajtót.","id":"20201016_Szekreny_es_teve_moge_bujtak_a_tolvajok_a_rendorok_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46d998-6293-42f6-99e0-033ec4ed2cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Szekreny_es_teve_moge_bujtak_a_tolvajok_a_rendorok_elol","timestamp":"2020. október. 16. 11:29","title":"Szekrény és tévé mögé bújtak a tolvajok a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]