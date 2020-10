Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

Bár az országok különbözően kezelik a járványt, másként gyűjtik az adatokat, így azok nem összehasonlíthatók, de az emelkedő tendencia mindenhol látszik. Nem szabad belefáradnunk a koronavírus-járvány kezelésébe, mert legalább annyi van még előttünk, mint amennyi mögöttünk - mondta el Müller Cecília a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

A szakember szerint a járvány első hullámában Magyarország nagyon sikeresen védekezett, "mindenki a helyén volt", az egészségügy, a hatóságok, az irányító szervek és legfőképpen a lakosság, azonban múlt héten Magyarországon is napról napra egyre több a beteg és a halálos áldozat is.



Kiemelte azt is, hogy

a járvány megelőzésében és terjedésének lassításában a lakosság tud a legtöbbet tenni, és ebben mindenkire számít, hiszen a felelősség közös.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az őszi időszak kedvez a felsőlégúti megbetegedések megjelenésének és még előttünk az influenzaszezon is. A háziorvosokhoz eljuttatták az influenza elleni védőoltásokat - mondta, és arra kérte a krónikus betegeket, hogy igényeljék az oltást háziorvosuktól. A fiatalabbaknak pedig C- és D-vitamin szedését javasolta.

Müller Cecília hangsúlyozta: az egészségügyi ellátórendszert felkészítették a betegek fogadására és kitért arra, hogy a koronavírus-betegek ellátására első körben kijelölt kórházak lassan telítődnek, ezért azokban megemelték az ágyak, és ehhez rendelve a szükséges eszközök számát is.

Elmondta azt is, hogy a második vonalbeli intézmények közül is már néhány részt vesz a betegek gyógyításában, így az ellátás mindenki számára biztosított és az egészségügyi dolgozók átvezénylése is folyamatos.