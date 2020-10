Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit? Az előfizetésünket ráadásul bárkivel meg is oszthatjuk, amivel a saját költségünket csökkenthetjük.","shortLead":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit...","id":"20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a0a44-35db-407d-b773-96a2d6445f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","timestamp":"2020. október. 18. 17:19","title":"Az autópiac Netflixe akar lenni a Lynk & Co","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","shortLead":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","id":"20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3833e01-9dc2-4b23-ba71-0594b24ad334","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","timestamp":"2020. október. 20. 07:59","title":"Új rekord: bőven 500 km/h felett száguldott a leggyorsabb közúti autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr megcsúszott egy kanyarban és egymás után két balesetet is okozott - tudósít az RTL.","shortLead":"A sofőr megcsúszott egy kanyarban és egymás után két balesetet is okozott - tudósít az RTL.","id":"20201018__autobaleset_gyalogosgazolas_RTL_Hirado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac413a66-0c8e-41fb-b205-2505d529bbcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018__autobaleset_gyalogosgazolas_RTL_Hirado","timestamp":"2020. október. 18. 19:45","title":"Sétáló gyalogost gázolt el egy 18 éves sofőr, majd frontálisan karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a jelek szerint rákényszeríti legújabb frissítését a Windows 10-felhasználókra, ráadásul kéretlenül telepíti a webes Office-hoz az indító ikonokat.","shortLead":"A Microsoft a jelek szerint rákényszeríti legújabb frissítését a Windows 10-felhasználókra, ráadásul kéretlenül...","id":"20201020_microsoft_windows_10_frissites_web_office_ikonok_ujrainditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5231e3f-e5af-415e-ad15-22acaa1582b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_microsoft_windows_10_frissites_web_office_ikonok_ujrainditas","timestamp":"2020. október. 20. 11:33","title":"Windows 10 van a gépén? Kellemetlen meglepetés érheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett hajnani gibbon megmentésére. A kizárólag fán élő faj egyedei számára nagy gondot okoztak a Rammaszún tájfun nyomán keletkezett károk, melyek megnehezítik számukra a fák közötti közlekedést.","shortLead":"A lombkoronákat összekötő, kétágú kötélhidat készítettek kutatók a Hajnan szigetén élő, súlyosan veszélyeztetett...","id":"20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ea185b-d1ff-4d76-b55c-8863c13932a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e8fcf-a999-4091-a029-f3a78dddf955","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_lombkoronakat_osszekoto_kotelhid_hajnani_gibbon_majmok","timestamp":"2020. október. 19. 14:33","title":"Kötélhidat kaptak ajándékba a majmok, akik csak a fákon tudnak mozogni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot.","shortLead":"Az Országgyűlés 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt bevezetett törlesztési moratóriumot.","id":"20201020_hitelmoratorium_hosszabbitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2abb8c-8800-44b3-ace7-be09f9693005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_hitelmoratorium_hosszabbitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 20. 11:19","title":"Hivatalos: meghosszabbítják a hitelmoratóriumot, de már nem mindenki kérheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","id":"20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fb6da1-0a66-470a-9e2e-032b690bd212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 15:10","title":"Ismét roham indult a vécépapírért Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de a pandémia miatt a koronavírusra fókuszált.","shortLead":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de...","id":"20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8029608-7ec3-4c66-a78d-9418ef4f6613","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","timestamp":"2020. október. 19. 18:03","title":"Egy 14 éves lány találmánya járulhat hozzá a koronavírus legyőzéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]