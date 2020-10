Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EP megbízásából készült vadonatúj felmérés azt hozta ki, hogy az unió polgárainak több, mint háromnegyede szükségesnek tartja a brüsszeli támogatások és a demokratikus normák betartásának összekapcsolását. ","shortLead":"Az EP megbízásából készült vadonatúj felmérés azt hozta ki, hogy az unió polgárainak több, mint háromnegyede...","id":"20201021_Felmeres_Az_europaiak_jogallamisagi_mechanizmust_akarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e405ef21-e8ef-4017-b74a-ef69e1e66ed4","keywords":null,"link":"/360/20201021_Felmeres_Az_europaiak_jogallamisagi_mechanizmust_akarnak","timestamp":"2020. október. 21. 07:31","title":"Felmérés: Az európaiak jogállamisági mechanizmust akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési hatóság és a holland Vodafone Netherlands oldalára is felkerült egy-egy olyan információ, amiből már összerakható, mekkora akkumulátor kerül az iPhone 12-család tagjaiba.","shortLead":"A kínai távközlési hatóság és a holland Vodafone Netherlands oldalára is felkerült egy-egy olyan információ, amiből már...","id":"20201021_apple_iphone_12_iphone_12_pro_max_akkumulator_5g_uzemido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a050b6e6-0776-4456-8e7d-f6548e1049e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3ac7ac-face-438d-a88d-7a59cd47b6f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_apple_iphone_12_iphone_12_pro_max_akkumulator_5g_uzemido","timestamp":"2020. október. 21. 17:13","title":"20 százalékkal gyorsabban merül az új iPhone, ha 5G-s hálózaton netezünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a jelek szerint rákényszeríti legújabb frissítését a Windows 10-felhasználókra, ráadásul kéretlenül telepíti a webes Office-hoz az indító ikonokat.","shortLead":"A Microsoft a jelek szerint rákényszeríti legújabb frissítését a Windows 10-felhasználókra, ráadásul kéretlenül...","id":"20201020_microsoft_windows_10_frissites_web_office_ikonok_ujrainditas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5231e3f-e5af-415e-ad15-22acaa1582b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_microsoft_windows_10_frissites_web_office_ikonok_ujrainditas","timestamp":"2020. október. 20. 11:33","title":"Windows 10 van a gépén? Kellemetlen meglepetés érheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdb3ca5-77eb-4d81-8802-c6653125c4ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltásig pálmafás inges fickók csinálták a diszkókat, két szám között végig beszélve az átkeverést. A 90-es évekre aztán Magyarországon is berobbant az elektronikus zene, épp akkor, mikor a fiatalok amúgy is úgy érezték: bármit megtehetnek. BP Underground Elektronikus zene, első rész.

","shortLead":"A rendszerváltásig pálmafás inges fickók csinálták a diszkókat, két szám között végig beszélve az átkeverést. A 90-es...","id":"20201020_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_1_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbdb3ca5-77eb-4d81-8802-c6653125c4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3535372-f442-4e88-b502-0f1e50a5307a","keywords":null,"link":"/360/20201020_Doku360_BP_Underground_Elektronikus_zene_1_resz","timestamp":"2020. október. 20. 19:00","title":"Doku360: \"Olyan fehérzajos acidbuli volt, hogy ott mindenki megtért\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","shortLead":"Matteo Messina Denarót 1993 óta keresik, már többször is életfogytiglanra ítélték.","id":"20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d388f0c5-0451-45ac-90a9-3f829e186d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3909427-79e3-49b1-9415-547f4cbea0a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_olaszorszag_szicilia_maffia_itelet","timestamp":"2020. október. 21. 06:17","title":"Elítélték Olaszország legkeresettebb bűnözőjét, aki a Cosa Nostra feje lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","shortLead":"Fehér trikóban filmezték a miniszterelnököt egy orvosi rendelőben.","id":"20201020_orban_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd18a724-9ab0-4648-97ad-78acb15bc4c7","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_orban_oltas","timestamp":"2020. október. 20. 10:04","title":"Orbán influenzaoltással indította a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre se előre, se hátra. ","shortLead":"Egyelőre se előre, se hátra. ","id":"20201020_beragadt_365re_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8ef410-c5bc-4a48-ac4a-4763f9241c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_beragadt_365re_a_forint","timestamp":"2020. október. 20. 13:45","title":"Beragadt 365-re a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból való részesedést a jogállamiság és a demokratikus értékek tiszteletben tartásával, mindössze 18 százalékuk ellenzi ezt.","shortLead":"A magyar polgárok 72 százaléka egyetért, vagy hajlik egyetérteni azzal, hogy az EU kösse össze az uniós forrásokból...","id":"20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f402b7c6-49a3-4955-90d1-25f2a218bbc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_A_magyarok_tobb_mint_ketharmados_tobbseggel_tamogatjak_a_jogallami_felteteleket","timestamp":"2020. október. 20. 08:57","title":"A magyarok több mint kétharmados többséggel támogatják a jogállami feltételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]