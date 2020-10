Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják, amire szánták – mondja Nagy József, aki évtizedek óta hűséges drukkere a Ferencvárosnak. A 24.hu újságírójának bérelt helye van az Üllői úti stadionban, és már alig várja, hogy csapata 25 év után újra megkezdhesse szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján, méghozzá a legnagyobbak ellen. ","shortLead":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják...","id":"20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1cfa18-5fef-4da9-b0c7-cba4bf0e3358","keywords":null,"link":"/360/20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","timestamp":"2020. október. 20. 11:00","title":"Nagy József: \"Korlátolt álértelmiségi alapállás, hogy minden focidrukker bunkó és minden fradista nyilas\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f406d8-f6fd-47f6-99aa-4d2009620ec4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miután majdnem elütött valakit továbbállt.","shortLead":"Miután majdnem elütött valakit továbbállt.","id":"20201020_Piros_zebra_gyalogos_zarovonal__ennek_az_autosnak_mindegy_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f406d8-f6fd-47f6-99aa-4d2009620ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe424ae-3f05-4cb8-aebc-7c8d327093d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Piros_zebra_gyalogos_zarovonal__ennek_az_autosnak_mindegy_volt","timestamp":"2020. október. 20. 07:54","title":"Piros, zebra, gyalogos, záróvonal – ennek az autósnak mindegy volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","shortLead":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","id":"20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac64dd-de31-449d-b4d2-c6db0f45a31c","keywords":null,"link":"/sport/20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","timestamp":"2020. október. 19. 18:06","title":"Két helyen tört el a kerékpáros világbajnok keze, miután egy hirtelen fékező motorossal ütközött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A légszennyezettség a magzatokat is károsítja, és azoknál is egészségügyi problémákat okoz, akik túlélik az életük első hónapját.","shortLead":"A légszennyezettség a magzatokat is károsítja, és azoknál is egészségügyi problémákat okoz, akik túlélik az életük első...","id":"20201021_levego_legszennyezes_csecsemo_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9808b256-2efa-418d-9d32-1c2da350d91d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201021_levego_legszennyezes_csecsemo_halal","timestamp":"2020. október. 21. 09:24","title":"Félmillió csecsemő halt meg egy év alatt a rossz levegő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf650324-6fe7-4331-9cb6-d4880e17975b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Durexet is gyártó Reckitt Benckiser arra épít, hogy a gazdasági visszaesés miatt kevesebben akarnak majd gyereket, tehát tovább javulhatnak a számaik.","shortLead":"A Durexet is gyártó Reckitt Benckiser arra épít, hogy a gazdasági visszaesés miatt kevesebben akarnak majd gyereket...","id":"20201020_ovszer_durex_szex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf650324-6fe7-4331-9cb6-d4880e17975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5482e1-f3a9-4b1b-a92a-a7376b7b0a4d","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_ovszer_durex_szex","timestamp":"2020. október. 20. 17:36","title":"Meglódult az óvszerpiac a korlátozások feloldása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel jár majd, de nem fog belénk jönni.","shortLead":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel...","id":"20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61b800d-762e-4d34-b714-11a2adcad6ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","timestamp":"2020. október. 20. 12:03","title":"Nagydarab aszteroida húz el a Föld mellett a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef658fec-e49b-43f4-b7f2-b8abf40d01a5","c_author":"Hann Endre / HVG360","category":"360","description":"A legnépszerűbbek között több olyan politikus is van, aki nem tartozik párthoz. A felmérés nem az ellenzéki szavazók véleményét mutatja, a megkérdezettek reprezentatív mintájába értelemszerűen a kormánypártok hívei és a pártot nem választók is beletartoztak.","shortLead":"A legnépszerűbbek között több olyan politikus is van, aki nem tartozik párthoz. A felmérés nem az ellenzéki szavazók...","id":"20201021_Median_ellenzeki_politikusok_nepszerusege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef658fec-e49b-43f4-b7f2-b8abf40d01a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd437b0-c2a1-4095-9ba4-8d94f145350c","keywords":null,"link":"/360/20201021_Median_ellenzeki_politikusok_nepszerusege","timestamp":"2020. október. 21. 11:00","title":"Medián-felmérés: Meglepetések az ellenzéki politikusok népszerűségi listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévéstúdióhoz és a mozgásteremhez tartozó kulcsokat munkáltatói utasításra hivatkozva nem adták át a dolgozók a hallgatóknak.","shortLead":"A tévéstúdióhoz és a mozgásteremhez tartozó kulcsokat munkáltatói utasításra hivatkozva nem adták át a dolgozók...","id":"20201020_szfe_filmes_kepzes_tuntetes_freeszfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4092f40-ce38-4455-9776-54defaa92c2f","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_szfe_filmes_kepzes_tuntetes_freeszfe","timestamp":"2020. október. 20. 17:59","title":"Újabb két teremből zárták ki az SZFE hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]