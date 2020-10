Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29","c_author":"Joó Hajnalka - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és Kocsis Máté nem indul egyéniben 2022-ben, a felmérések ugyanis azt mutatják: az ellenzék összefogással simán verheti a fővárosban a Fideszt. De az is közrejátszhat benne, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az önkormányzati választás után úgy ítélte meg, sokan a kormányzati munkájuk mellett nem tudnak eléggé odafigyelni a választókerületükre. ","shortLead":"A kínos kudarctól óvás lehet az egyik oka annak, hogy a Budapesten két éve győzni tudó Varga Mihály, Gulyás Gergely és...","id":"20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e581747-b48c-42f4-a663-2c624b115f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f88655-022a-43dd-8821-3a8b8746217e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_fidesz_orszaggyulesi_valasztas_orban_gulyas_varga_kocsis","timestamp":"2020. október. 21. 06:30","title":"A pofontól védi embereit, de a kampányt is eredményesebbé teheti Orbán húzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bayer Zsolt 300 millióból forgathat tévéfilmet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Bayer Zsolt 300 millióból forgathat tévéfilmet. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201021_Radar360_Tortenelmi_NASAsiker_meltosagteljes_Fradivereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def21fb-f880-484f-aa36-91df9f120c4e","keywords":null,"link":"/360/20201021_Radar360_Tortenelmi_NASAsiker_meltosagteljes_Fradivereseg","timestamp":"2020. október. 21. 08:09","title":"Radar360: Történelmi NASA-siker, méltóságteljes Fradi-vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Tényleg. Vélemény.","shortLead":"Tényleg. Vélemény.","id":"20201019_Domany_Andras_Szijjarto_Peternek_most_ment_el_vegkepp_az_esze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20488fb0-b156-4baa-94d9-228b582a7334","keywords":null,"link":"/360/20201019_Domany_Andras_Szijjarto_Peternek_most_ment_el_vegkepp_az_esze","timestamp":"2020. október. 19. 13:45","title":"Domány András: Szijjártó Péternek most ment el végképp az esze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek szakaszában jár.","shortLead":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek...","id":"20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60afe061-0c72-4b04-93fa-38cf8a346e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","timestamp":"2020. október. 20. 06:07","title":"2 milliárd koronavírus-vakcinát terveznek igazságosan elosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e2fd9e-be97-4f74-9c23-44258d7d9bd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy sofőr, miután balesetet okozott Sajószögednél. Mivel már korábban is szabálytalankodott, egy másik autós lefotózta a rendszámát.","shortLead":"Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy sofőr, miután balesetet okozott Sajószögednél. Mivel már korábban is...","id":"20201020_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_foto_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62e2fd9e-be97-4f74-9c23-44258d7d9bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560acab1-2ccd-4909-b31b-65901c91e2dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_foto_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 14:26","title":"Váratlan segítséggel kaptak el egy cserbenhagyó autóst a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Apa és a fia állt neki a nyárigumi lecserélésének, de szerencsétlen baleset történt.","shortLead":"Apa és a fia állt neki a nyárigumi lecserélésének, de szerencsétlen baleset történt.","id":"20201019_gumicsere_ausztria_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165399f2-9cc8-47dd-b112-093a379a8554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae9209a-0678-4b2e-b61a-1b6be0506e14","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_gumicsere_ausztria_halalos_baleset","timestamp":"2020. október. 19. 13:33","title":"Lecsúszott az emelőről a teherkocsi, tragédia lett a gumicseréből Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a megválasztása után megígérte, hogy megvédi az amerikai ipart, de a vámháborúja lassította a munkanélküliség csökkenését és növelte az árakat, ahogy azt előre jelezték azok, akik ismerték az 1929–1933-as válság tanulságait. Csak azért nem volt ez igazán látványos, mert sok más szempontból jó évei voltak az USA és a világ gazdaságának, de most, hogy válság van, mindenki próbál arcvesztés nélkül kihátrálni a vámháborúból.","shortLead":"Donald Trump a megválasztása után megígérte, hogy megvédi az amerikai ipart, de a vámháborúja lassította...","id":"20201019_Trump_vamhaboru_usa_kina_eu_mexiko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9372623a-1ed8-4219-b5ad-114cbb697ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f53ddbe-1663-4ab6-979e-8a0f8a3b1530","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Trump_vamhaboru_usa_kina_eu_mexiko","timestamp":"2020. október. 19. 14:00","title":"Amerika az első: többet ártott az USA-nak Trump kereskedelmi háborúja, mint amennyit használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási közösség, ezzel együtt pedig a kérdés, hogy a hit pontosan milyen mozgatórugóként működhet egy ember szakmai döntéseiben. Különösen, ha az a szakma alkotmánybírósági kérdésekre keresi a választ.","shortLead":"Amy Coney Barrett főbírói jelölésével reflektorfénybe került egy egészen mostanáig kevéssé ismert, titokzatos vallási...","id":"20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dee724ba-ca97-48d2-b2fa-dccacff4f5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6e1a32-8f2b-4728-aaa6-1e7b85035e3a","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Amy_Coney_Barrett_People_of_Praise","timestamp":"2020. október. 19. 20:00","title":"Vajon „Isten keze” elér-e a Legfelsőbb Bíróságig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]