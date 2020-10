Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több francia nagyvárosban vezetnek be legmagasabb fokozatú riaszási szintet a koronavírus miatt, már nem is hitegetik az embereket a téli javulással.","shortLead":"Egyre több francia nagyvárosban vezetnek be legmagasabb fokozatú riaszási szintet a koronavírus miatt, már nem is...","id":"20201021_franciaorszag_koronavirus_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db29e783-a9b8-4cf7-a6d4-7baeaaa02925","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_franciaorszag_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. október. 21. 19:35","title":"Áprilisig számol kijárási korlátozásokkal a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8f0887-1852-4253-aed8-e8add6b425c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemről minden információ eltűnt pár órája.","shortLead":"Az egyetemről minden információ eltűnt pár órája.","id":"20201021_szfe_honlap_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8f0887-1852-4253-aed8-e8add6b425c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4217d6-b846-4b6d-8247-e78876538d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_szfe_honlap_felfuggesztes","timestamp":"2020. október. 21. 19:05","title":"Felfüggesztették az SZFE honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e2fd9e-be97-4f74-9c23-44258d7d9bd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy sofőr, miután balesetet okozott Sajószögednél. Mivel már korábban is szabálytalankodott, egy másik autós lefotózta a rendszámát.","shortLead":"Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább egy sofőr, miután balesetet okozott Sajószögednél. Mivel már korábban is...","id":"20201020_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_foto_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e2fd9e-be97-4f74-9c23-44258d7d9bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560acab1-2ccd-4909-b31b-65901c91e2dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_baleset_segitsegnyujtas_elmulasztasa_foto_rendorseg","timestamp":"2020. október. 20. 14:26","title":"Váratlan segítséggel kaptak el egy cserbenhagyó autóst a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország számára az Egyesült Államokban”.","shortLead":"Az amerikai magyar nagykövetségen keresztül béreltek cikkírót, aki majd “kedvező médiamegjelenést biztosít Magyarország...","id":"20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3edd23-d947-44f0-9bcc-ae66288700e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_lobbista_politika_fidesz_magyar_kormany_magyarorszag_amerikai_sajto","timestamp":"2020. október. 21. 09:05","title":"Új lobbistát igazolt a kormány, hogy jókat írjon Magyarországról az amerikai sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is csaknem ezer igazolt fertőzöttet találtak hétfőn. ","shortLead":"Az adatok egy része nem érkezett be hétfőn, a kimaradt fertőzötteket hozzászámolják majd a szerdán közöltekhez. Így is...","id":"20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d22625-9b91-4a3b-b052-35ec9faa33f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52273ecc-defe-4d9e-bdcb-86358c2dd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_operativ_torzs_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. október. 20. 13:19","title":"Müller: Informatikai hiba miatt nem tudják pontosan, mennyi volt napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. \r

","shortLead":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott...","id":"20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e436a-dfef-425b-8a86-4732468456b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","timestamp":"2020. október. 21. 12:03","title":"Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jog már megfelel a pápa kívánalmainak.","shortLead":"A magyar jog már megfelel a pápa kívánalmainak.","id":"20201022_Gulyas_Ferenc_papa_melegjogi_nyilatkozatarol_Reformatus_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9e696c-8721-49c1-9df1-30832d7c27ca","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_Gulyas_Ferenc_papa_melegjogi_nyilatkozatarol_Reformatus_vagyok","timestamp":"2020. október. 22. 11:29","title":"Gulyás Gergely Ferenc pápa melegjogi nyilatkozatáról: Református vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is lemorzsolódtak. A Jobbikot többen, a Momentumot valamivel kevesebben támogatják, a DK helyzete nem változott. Ezek az októberi pártpreferenciák a Závecz Research szerint.","shortLead":"A kormánypárt még a járvány első hullámában is növelni tudta táborát, igaz, az újonnan érkezők közül többen is...","id":"20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4e1647-a2d8-4756-8eee-2ea9d0db8aaa","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_fidesz_dk_jobbik_parbeszed_momentum_lmp_mi_hazank_ketfarku_kutyapart_partprefencia_oktober_zavecz_research","timestamp":"2020. október. 22. 07:48","title":"Vidéken és Budapesten is csökkent a Fidesz tábora, de a szavazói továbbra is nagyon aktívak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]