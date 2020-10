Az oltóanyagokat vizsgálják, ha azok megfelelő védettséget adnak, orosz vagy kínai gyártmányt is vehet a kormány - jelentette be Gulyás Gergely. A SZÉP-kártyára jövő nyárig 800 ezer forintot lehet tenni, annak érdekében, hogy a belföldi turizmus ne álljon meg. Gulyás Gergely arról is beszélt, az orvosokkal a vitás kérdéseket lehet majd rendezni.

Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón azt mondta, a kormány szerdai ülésén hosszan tárgyalt a kormány a vírushelyzetről. Az adatok szerint Európában mindenhol, a világban is romlik a helyzet, Magyarország sem kivétel. Mind a megbetegedések, mind az elhunytak száma nő. Ennek ellenére továbbra is mondható, hogy Magyarországon a mai adattal együtt is 1305 elhunytja van a járványnak. Az EU-s adatokhoz képest a fertőzöttek tekintetében 8 ország van előttünk, 13 mögöttünk az egy millióra vetített adatokat nézve, halálozásban 1 millió főre vetítve 129 áldozatot követelt a vírus, ami jobb, mint az uniós helyzet.

Gulyás szerint az egészségügyet sikerült felkészíteni, az ágyak 47 százaléka ma is üres, műtéteket nem kell elhalasztani. Az egészségügy felkészítése a járványnak nem csak azért volt eredményes, mert sikerült a tárgyi feltételeket biztosítani, hanem az is fontos, hogy az orvosokat és ápolókat is megbecsülik. November 1-el 20 százalékkal nő az ápolók fizetése, amit később újabb 30 százalékos emelés követ. Ez összességében 72 százalékos emelést jelent az ágazatban.

Az orvosokkal kapcsolatban szakmai és politikai konszenzust hoztak létre - mondta Gulyás, elfogadták a béremelést. A részletekről tárgyalnak a Kamarával, a háziorvosi szervezetek képviselőivel is, hogy mielőbb mindenkire kiterjedő szabályt alkossanak. A szervezetek felvetései alapot adnak a tárgyalásra és megegyezésre, szerinte minden kérdést lehet majd megnyugatóan rendezni. Minden vitás kérdés - másodállás, kirendelés kérdése - kormányrendeletben lesz szabályozva, ennek érdekében tárgyalnak. A háziorvosokról legkésőbb két hét múlva dönthet a kormány.

A vakcináról is beszél Gulyás. A vírusnak akkor van vége, ha lesz vakcina. 6,5 millió oltóanyaghoz juthat Magyarország, 13 milliárd forintos kötelezettségvállalást jelent a kormány részére. Ahol érdemben oltások is vannak, az Oroszország és Kína, arra kérték az operatív törzset, hogy vizsgálják meg ezeket a vakcinákat. A kormány kész arra, hogyha ezek valódi védettséget jelentenek, ezekből is vehetnek vakcinát.

Arról is beszél, érdemes mindenkinek beoltatnia magát influenza ellen. Ha kétszer annyian oltatnák be magukat, mint tavaly, akkor is elég lesz az 1,3 millió vakcina, de ha kevés, majd vagy beszereznek, vagy gyártatnak még.

A kormány arról is döntött, hogy az idénre meghozott SZÉP-kártya szabályokat meghosszabbítja, 2021. június 30-ig 400 ezer forintot lehet szálláshelyre feltölteni, vendéglátásra 265 ezer forint költhető, a szabadidő alszámlán 135 ezer lehet. Ez évi 800 ezer forintos juttatást tesz lehetővé. Még bizonytalan, hogy mi lesz a külföldi turizmussal, szeretnék, ha a belföldi vendéglátás nem állna meg. Gulyás megismétli, arra kér a kormány mindenkit, ne menjen külföldre, síelni meg különösen ne, hiszen ott gócok alakultak ki. Ezért itthon is várhatók korlátozok a síközpontoknál, de ennek részleteiről egyelőre nem beszél.

Alapos a gyanú, hogy a DK-s politikus bűncselekményt követett el, lopni tilos, ellenzéki politikusoknak is - mondja Gulyás az MTVA egyik kérdésére, ami a VII. kerületi ügyre vonatkozott. Ha neki kell levonni a politikai következtetést, akkor ezeknek a pártoknak, amelyek korrupcióról beszélnek, nézzenek szét a saját házuk táján. Ezt a mondatot azután mondja ki, hogy a riporter több kérdést is feltett a témából.

A HírTv arra kérdez, hogy felsőtől átállnak-e online oktatásra. Gulyás azt mondta, ilyen terv nem létezik. A kormány elkötelezett amellett, hogy az iskolák normálisan működjenek. Most lesz egy 9 napos szünet, utána a normál rendben folytatódik az oktatás. Ahol kellett, ott bezárták az iskolát, vagy egy osztályt küldtek haza.

A zuglói Szent István Gimnázium tantestülete is kiállt az SZFE mellett, az iskola szobrát körbetekerték a piros-fehér szalaggal. A riporter szerint emiatt tiltakoznak sokan, Gulyás azt mondja, a véleménynyilvánítás kevésbé színvonalas formája ez, de mindenki olyan formát választ, amit magához és a helyzethez méltónak talál, annyi lehet aggasztó, hogy itt tanárokról van szó, akik gyerekeket oktatnak.

Az ATV azt kérdezi, mi lehet a megoldása a patthelyzetnek az SZFE-n. A kormány az ügyben nem tárgyalófél, ezért csak sok sikert tudnak kívánni. Szarka Gábor kancellár arról beszélt, népegészségügyi okból is sor kerülhet arra, hogy az épületeket kiürítsék. Lehet-e ilyen alapon kitenni a hallgatókat? Ha ez nem politikai kérdésként merül fel, tömeges például a vírusfertőzés, a szabályok meghatározzák, mire van szükség.

A kormánynak csak annyi a célja, hogy minél színvonalasabb képzés legyen, ehhez a pénzt megadták. Szeretnék, ha mielőbb normalizálódna a helyzet, a kormány viszont nem tárgyal a tiltakozókkal. A kuratórium van csak döntési helyzetben.

Kérdés az is, a kormánynak van-e véleménye, hogy mikor lehet a járványcsúcs. A kormánynak nincs véleménye, egészségügyi szakkérdében akkor mondanak véleményt, ha van szakmai konszenzus. Az orvosi vélemények széttartóak, nem bocsátkoznak jóslásba. Óvatos állításként meg lehet fogalmazni, hogy a vélemények többségé Európában azt valószínűsíti, hogy jövő nyárra lehet vakcina.

Korábban Orbán Viktor december-januárra tette a járványcsúcsot, ez vajon tartható-e? Meglátjuk - mondta Gulyás.

Arra a kérdésre, hogy Varga Judit miniszter fertőzése után mi a protokoll, azt a választ kapták, Varga két hete volt utoljára a kormányülésen. Gulyás teszteltette magát? Csak a hőmérőzés van kormányülés előtt? Nincs külön szabályozás a kormány tagjaira. 48 órán belüli kontaktokat kérdeznek, ha szükséges, ott van karantén és tesztelés. Tegnap is volt hőmérés a kormányülésen. Gulyást akkor tesztelték utoljára, mikor a koronavírusos Hollik Istvánnal találkozott.

Gulyás azt mondta, nem csak az eddig befoglalt influenza-oltások lesznek ingyenesek, hanem a későbbiek is.

Kérdés az is, hogy a maszkviselés szabályait szigorítja-e a kormány. Azért nem változtattak a szabályokon, mert a bírság kellően jelentős, elég visszatartó erővel bír. Ha majd szigorítanak, szólnak.

Arra is rákérdez, sem Gulyás, sem Varga Mihály nem indul a következő Országgyűlési választáson. Kocsis Máté és Hollik István sem indul. Mind budapesti körzetekről van szó. Föladták Budapestet? Nem újszerű állítás, hogy a kormány tagjai és a frakcióvezető személyes részvétellel igyekszik jelen lenni. Az egyéni választókerületekben olyanok indulnak, akiknek jó esélyük van a lehető legtöbb szavazatot megszerezni, a hegyvidéken a győzelemre is van esély. A nekünk legkevésbé kedvező kutatások is 41 százalékot mérnek, de Karácsony Gergely helyében visszafogottabban latolgatna esélyt, hiszen a Párbeszéd támogatottsága kimutathatatlan.

Szerinte pont Budapesten van a legcsekélyebb jelentősége az 1 az 1 ellen jelöltállításnak, hiszen ez eddig sem volt háromosztatú.

Azt nem tudja, hogy az új típusú PCR-tesztet használják-e már itthon, a kérdezőt Müller Cecíliához irányította. Kérdés, hogy a tesztek száma nő-e majd, mire Gulyás azt mondta, napról napra növekszik a tesztek száma. Ahogy a fertőzés terjed, úgy a tesztelés száma is nőni fog.

Az RTL jön. Ferenc pápa azt mondta, hogy a homoszexuálisoknak is joguk van a családhoz. Magyarországon ez a helyzet - zárja rövidre a választ Gulyás. Nehezebb az örökbefogadás, nem jár CSOK, nem tudnak házasságot kötni - sorolja a riporter. Gulyás szerint nincs ellentmondás, a pápa oda szerencsére nem jutott a gondolkodásban, hogy házasságot is köthetnek, mert ezt a Biblia is kizárja. Magyarországon a kérdés konszenzusos, bármilyen meglepő, ha a pápától hallunk ilyet, ennek a kijelentésnek is maximálisan megfelel. Az azonos neműek élettársi kapcsolata adott (ezt mondta egyébként a pápa is - a szerk). Az örökbefogadásra nincs lehetőség, a gyerek érdekei az olyan cél, ami minden mást megelőz. Minden gyereknek joga van anyához és apához.

A családtámogatási rendszerek hiánya nem nehezíti az egynemű párok életét? A családtámogatási rendszer itthon javarészt gyerekekhez kötött. Férfi és nő közti kapcsolatból születik gyerek.

Orbán kijelentése miatt az ombudsmanhoz fordult több civil szervezet. "Hülyeségekkel nehezen tud foglalkozni az ombudsman." Mást gondolunk, a helyzet az, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy ki hogy éli a magánéletét, kivel milyen szexuális kapcsolatot folytat, ahhoz viszont van köze, hogy mikor a gyerekek ép fejlődéséről beszélünk, családban képzeljük el, gyerek pedig csak férfi és nő kapcsolatából születhet - ismétli meg.

MTV Music Awards házigazdaságáért mennyit fizetett az ország - hangzik a következő kérdés. Szentkirályi Alexandra erre a kérdésre nem válaszol, csak elmondja, mennyire jó, hogy ebben részt vehetnek. A kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül "tudják támogatni" az eseményt. Tehát közpénzből. Nem tudni, kiderül-e bármikor az összeg.

Mennyi lesz a minimálbér január 1-től, ha nincs megállapodás a felek között? A kormány azt szeretné, ha a felek megállapodnak, ezért nem mondanak most be semmit. Arra, hogy készül-e a B-terv, Gulyás azt mondja, ha nincs megállapodás, dönteni fognak.

Szlovákiában 227 ezer forintnyi euró a minimálbér, ezt megközelítheti? Itthon most 161 ezer forint, van garantált bérminimum is, ami 200 ezer fölött van. De jóslásokba nem bocsátkozik.

Az MCC ingatlanvagyonára is rákérdez, miért kell kastély is? Az MCC-vel van terv, egy nagy magyar tehetséggondozó intézményt szeretnének létrehozni.

Az új genfi konulra is rákérdez, Gulyás megerősíti, hogy valóban Szászfalvi László lányát nevezték ki. MIben látja a szakmai előmenetel titkát? Két nyelven felsőfokon beszél, külügyminisztériumban dolgozik évek óta. Nem olyan értelemben volt gyakornok, hogy egyetem mellett lett volna ott, az EP-ben dolgoztot képviselő mellett. A konzuli munka nem a diplomácia csúcsa, nem egy nagyköveti munka. Államigazgatási és adminisztrációs tevékenységek kapcsolódnak hozzá. Ha valaki országgyűlési képviselőnek a gyereke, sem előnyt, sem hátrányt nem jelenthet. De az életrajzát látva azt feltételezi, nem kiugró és nem vet fel gyanút a konzuli kinevezés.

Több ország folyamatosan szigorít a járvány mellett, itthon biztosak-e benne, hgoy nem kell kijárási korlátozás, utcai maszkviselés. A kormány vizsgálja a helyzetet, ha kell, szigorúbb döntést hozhatnak, de a többségi álláspont az, hogy a védekezéshez a jelenlegi szabályokat minél szigorúbban be kell tartani.

Orbán arról beszélt, az az irányadó,mennyi az áldozatok száma, amikor ezt mondta, nem volt 50 körül a halottak száma. Ez sem indokol szigorítást? Ha emberi életet lehet megvédeni szigorításokkal, fog szigorúbb döntést hozni. Az EU tagállamok fertőzöttségi adatot nézve Magyarország az átlag felénél van, az emberi életek elvesztése szempontjából 357 fő egy millióra vetítve az átlag, itthon 120 körül vagyunk. Minden halál tragédia, de alapvetően amíg lehet, az ország működőképességét fenn kell tartani.