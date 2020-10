Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9edd3553-90e7-404d-b2c5-986b9e4f6e81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az első tulajdonosok csak néhány nap múlva vehetik majd kézbe az új iPhone-okat, a Ben Geskin néven ismert videós már megmutatta, mire számíthatnak, ha kinyitják a dobozt.","shortLead":"Bár az első tulajdonosok csak néhány nap múlva vehetik majd kézbe az új iPhone-okat, a Ben Geskin néven ismert videós...","id":"20201020_apple_iphone_12_iphone_12_pro_unboxing_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edd3553-90e7-404d-b2c5-986b9e4f6e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631be42-5156-4cee-9036-5f5fcc4dc382","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_apple_iphone_12_iphone_12_pro_unboxing_video","timestamp":"2020. október. 20. 14:03","title":"Videó: Van, aki már kicsomagolhatta az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott pártnak. Ebből már most sem kér mindenki.","shortLead":"Bár simán megnyerte a nyári választást Szerbia elnöke, ő felajánlotta az együttműködést a többi parlamentbe jutott...","id":"20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76cfd974-b95a-43d2-8175-e5f29ce46315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abbee6c-eb84-4756-8bfc-39e754ecf20b","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_Csak_masfel_evig_tervez_az_uj_szerb_kormannyal_Vucic_aztan_uj_valasztasokat_akar","timestamp":"2020. október. 20. 19:52","title":"Csak másfél évig tervez az új szerb kormánnyal Vucic, aztán új választásokat akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18071ce3-ebe4-4039-a481-f194748b29e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Így vagy tökéletesben Fekete Ernő első filmfőszerepében lesz látható.



","shortLead":"Az Így vagy tökéletesben Fekete Ernő első filmfőszerepében lesz látható.



","id":"20201021_Igy_vagy_tokeletes_trailer_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18071ce3-ebe4-4039-a481-f194748b29e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836ec5c7-122f-45cc-828c-8a4950ed4256","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Igy_vagy_tokeletes_trailer_film","timestamp":"2020. október. 21. 10:05","title":"Ez az év sem ér véget magyar romantikus vígjáték nélkül, itt az első előzetes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A képzés hivatalosan is működik már, a csatorna folyamatos fejlődési lehetőséget ígér.","shortLead":"A képzés hivatalosan is működik már, a csatorna folyamatos fejlődési lehetőséget ígér.","id":"20201020_tv2_akademia_tv_hirmusor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0ff676-1de0-4602-ac67-da3ba0c27c2b","keywords":null,"link":"/kkv/20201020_tv2_akademia_tv_hirmusor","timestamp":"2020. október. 20. 18:15","title":"Államilag akkreditált képzés lett a TV2 Akadémiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fece79-fe69-4408-bbe1-2f2fd0c54c65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény megkapja a pénzt, a blokád azonban továbbra is fennáll. ","shortLead":"Az intézmény megkapja a pénzt, a blokád azonban továbbra is fennáll. ","id":"20201021_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_koltsegvetes_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03fece79-fe69-4408-bbe1-2f2fd0c54c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa98fa8-d07e-4ac2-890f-6eab3e962b1b","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_koltsegvetes_tamogatas","timestamp":"2020. október. 21. 11:29","title":"Hivatalos: 3 milliárd forintot kap a Színház- és Filmművészeti Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi egy héten 575 koronavírusos beteg hunyt el az országban.","shortLead":"Az utóbbi egy héten 575 koronavírusos beteg hunyt el az országban.","id":"20201021_Mar_tobb_mint_egymillio_regisztralt_fertozott_van_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1eb5a7-b376-47d7-8d19-96dda44155e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_Mar_tobb_mint_egymillio_regisztralt_fertozott_van_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. október. 21. 21:23","title":"Már több mint egymillió regisztrált fertőzött van Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gerald Knaust, a European Stability Initiative elnevezésű think tank vezetőjét tartják a 2016-os EU–török alku atyjának. Idén jelent meg németül a migrációs politikáját összegző könyve: Milyen határokra van szükségünk? címmel. Talán ezért is állította be őt a magyar kormánysajtó a Soros-hálózat karmestereként. Portréinterjú az e heti HVG-ben.","shortLead":"Gerald Knaust, a European Stability Initiative elnevezésű think tank vezetőjét tartják a 2016-os EU–török alku...","id":"20201021_Knaus_orban_soros_bevandorlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f396818-06ff-42a3-a77b-90677679a08a","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Knaus_orban_soros_bevandorlas","timestamp":"2020. október. 21. 17:23","title":"Knaus a HVG-nek: Ha valaki illegális határátlépőket engedett be Európába, az Orbán Viktor volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is vizsgálódott, a magyar ügyészség pedig most adta be a vádiratot.","shortLead":"Öntvénygyártáshoz és megmunkáláshoz szereztek be gépeket eltúlzott áron egy olyan ügy vádlottjai, amelyben az OLAF is...","id":"20201021_eu_penz_csalas_vad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d978d4dd-275e-48fa-8e2c-779b523aa486","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_eu_penz_csalas_vad","timestamp":"2020. október. 21. 11:10","title":"EU-pénzek elcsalása miatt emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]