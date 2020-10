Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfc26c53-bd54-4bfd-ae96-2783c9e0f680","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a gyerekek egészséges testi fejlődésében fontos szerepe van a mozgásnak, most azonban azt is meghatározták, milyen napirend volna a legjobb számukra, hogy egészséges legyen a csontozatuk.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a gyerekek egészséges testi fejlődésében fontos szerepe van a mozgásnak, most azonban...","id":"20201021_egeszseg_csontok_fejlodese_gyerekek_mozgas_alvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc26c53-bd54-4bfd-ae96-2783c9e0f680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef23e69-eb2c-46f1-93b0-cb8a9d4291fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_egeszseg_csontok_fejlodese_gyerekek_mozgas_alvas","timestamp":"2020. október. 21. 20:03","title":"Elmondták a tudósok, hogyan kellene kinéznie egy gyerek napirendjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. \r

","shortLead":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott...","id":"20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e436a-dfef-425b-8a86-4732468456b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","timestamp":"2020. október. 21. 12:03","title":"Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aecb34a-e622-425b-8974-1d27cc28393c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig egy hete a belgyógyászat állt le a koronavírus miatt Mohácson.","shortLead":"Alig egy hete a belgyógyászat állt le a koronavírus miatt Mohácson.","id":"20201021_mohacsi_intenziv_szakdolgozo_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aecb34a-e622-425b-8974-1d27cc28393c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8902a1b4-ff92-4d1e-b8e9-94793c4427bf","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_mohacsi_intenziv_szakdolgozo_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. október. 21. 16:03","title":"Nem vesznek fel betegeket a mohácsi intenzívre, mert minden szakdolgozó karanténban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c076a0e5-7e97-4d7a-9d0a-2492f4efb61a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 26-áig megfigyelés alatt tartják a gyerekeket és a munkatársakat.","shortLead":"Október 26-áig megfigyelés alatt tartják a gyerekeket és a munkatársakat.","id":"20201021_Karanten_ovodascsoport_Pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c076a0e5-7e97-4d7a-9d0a-2492f4efb61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311954db-68cb-4919-8bb5-d7d991b1e25e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Karanten_ovodascsoport_Pecs","timestamp":"2020. október. 21. 17:29","title":"Másodszor is karanténba került egy óvodáscsoport Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó hírt kapott az Apple. Elkezdődött az idei iPhone-ok előrendelése, és az érdeklődés még az elemzők elvárásait is messze felülmúlta.","shortLead":"Jó hírt kapott az Apple. Elkezdődött az idei iPhone-ok előrendelése, és az érdeklődés még az elemzők elvárásait is...","id":"20201021_apple_iphone12_elorendelesek_elemzes_ming_chi_kuo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde8c3e9-ce40-4d1e-ad92-e8cc4d16effb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_apple_iphone12_elorendelesek_elemzes_ming_chi_kuo","timestamp":"2020. október. 21. 07:33","title":"Óriási az érdeklődés az új iPhone-ok iránt, a kiürített doboz ellenére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civilek a miniszterelnöki rádióinterjúban elhangzottak miatt fordultak az ombudsmanhoz.","shortLead":"A civilek a miniszterelnöki rádióinterjúban elhangzottak miatt fordultak az ombudsmanhoz.","id":"20201022_ombudsman_tasz_meseorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaad6ce-b7ee-455d-9ee2-f87f6d6ea9d9","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_ombudsman_tasz_meseorszag","timestamp":"2020. október. 22. 12:09","title":"Orbán kijelentése miatt az ombudsmanhoz fordult nyolc civil szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tavasszal a legnagyobb problémát a kórházak kampányszerű kiürítése jelentette – mondta a HVG-nek adott interjúban Sándor Judit jogász, bioetikus, a CEU professzora. Az általuk készített felmérés szerint a megkérdezett nők 43, a férfiak csaknem 30 százaléka számolt be elmaradt kezelésekről. Ez pedig hosszú távon meghatározhatja a halálozási adatokat. ","shortLead":"Tavasszal a legnagyobb problémát a kórházak kampányszerű kiürítése jelentette – mondta a HVG-nek adott interjúban...","id":"20201021_sandor_judit_koronavirus_bioetikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b3e1cc-79a5-4414-b23d-eed34541060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b4ac5d-005b-487b-99c8-ce4d1a4f36b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_sandor_judit_koronavirus_bioetikus","timestamp":"2020. október. 21. 15:30","title":"Bioetikus: Koronavírusos betegnél is etikátlan azzal védekezni, hogy később úgyis meghalt volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e36be1-07c1-4ab4-b65d-e99c25ef8f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A the Hacksmith YouTube-csatorna mérnök végzettségű videósa olyan fénykardot készített, amely már majdnem úgy működik, mint az igazi.","shortLead":"A the Hacksmith YouTube-csatorna mérnök végzettségű videósa olyan fénykardot készített, amely már majdnem úgy működik...","id":"20201021_fenykard_the_hacksmith_youtube_csillagok_haboruja_star_wars_propangaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01e36be1-07c1-4ab4-b65d-e99c25ef8f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d726ff-eb10-4fda-8cf9-25a5779bf614","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_fenykard_the_hacksmith_youtube_csillagok_haboruja_star_wars_propangaz","timestamp":"2020. október. 21. 11:03","title":"Lehetetlenből valóság: elkészült a visszahúzható fénykard – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]